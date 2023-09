[Uzabase]

株式会社ユーザベースが提供するソーシャル経済メディア「NewsPicks」は、11月21日(火)・22日(水)に開催予定のビジネスカンファレンス「START UP EVERYTIME」の公式ページを公開しました。あわせて、当日の参加費用が50%OFFになる超早割チケットの販売(10月10日12:00まで)を開始します。







「START UP EVERYTIME」は、ディープイシューに挑む新時代のSTART UPPER(スタートアップマインドを持つビジネスリーダー)を増やすことを目的にした、2日間にわたるビジネスカンファレンスです。



起業家のみならず、各界のスタートアップエコシステムの登場人物が集い、いま最も輝いているSTART UPPERの熱に触れ、視座を上げ、同志に出会い、共に越境する体験を目指します。



「START UP EVERYTIME」公式ページ

https://newspicks.start-up-everytime.com/



公式ページの公開に合わせて、当日の参加費用が50%OFFになる超早割チケットの販売(10月10日12:00まで)を開始しました。

※予定枚数に達し次第終了となります。お早めにお申し込みください。



■「START UP EVERYTIME」開催概要

開催日時:2023年11月21日(火)~11月22日(水)

参加方法:リアル・オンラインどちらでも可能(後日アーカイブ配信あり)

参加費用:有料(一部無料)

リアル来場者数:1,500名(想定)

オンライン視聴者数:5,000名(想定)

主催:株式会社ユーザベース



■ 当日セッション内容(想定)

※予告なく変更する可能性があります。

・スタートアップ・エコシステムの論点

・Deep Techが世界を救う「日本の夜明け」は近いぜよ

・日本の“イーロンマスク”はエネルギー革命を起こせるのか

・【SaaS勝ち筋2.0】シリコンバレーエコシステムにはない日本流グローバルグロース

・グローバルベンチャー超入門:世界を変える起業家が理解すべき3つのこと

・一点突破で尖れ!ローカルスタートアップという選択

・AIが「社会を壊す」未来のシナリオとは~希望のための、AIディストピア妄想談義~

・「人口減少」を追い風に。課題先進国発のスタートアップ戦略を考える

・大企業とスタートアップがいいチームになる方法



■リアル会場の詳細

本カンファレンスのリアル会場は、2023年秋、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに誕生する情報発信拠点「TOKYO NODE」です。

NODE(=結節点)という名称にも込められているコンセプトは、今回私たちが体験価値として大切にしている「越境」と通ずるものがあり、ご一緒させていただく運びとなりました。





▲TOKYO NODE HALL (C)️DBOX for Mori Building Co., Ltd.





▲TOKYO NODE 外観 (C)️DBOX for Mori Building Co., Ltd.



アクセス

東京都港区虎ノ門二丁目6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE



TOKYO NODE について

「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」最上部に位置するTOKYO NODE。イベントホール、ギャラリー、レストラン、ルーフトップガーデンなどが複合する、約10,000 平方メートル の新たな情報発信拠点です。ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテイメントなどの領域を超えて、世界に発信する舞台となります。また多様な才能が集結し、共同研究開発を行うラボも併設。虎ノ門ヒルズという街全体が発信拠点となっていきます。

(※イメージ動画URL:https://www.instagram.com/p/Cnx51QHjD18/ )



■連動開催アワードの紹介

本カンファレンスは、以下3つのアワードとの連動開催になります。各アワードの最終選考の当日参加(無料)にお申し込みいただいた方には、「START UP EVERYTIME」のコンテンツを一部お楽しみいただくことが可能です。



1. HONGO AI 2023

日時:11月21日(火)15:30~19:20予定

概要:アーリーステージのAIスタートアップに焦点を当て、世界に羽ばたくチャンスを与えるピッチコンテスト

URL:https://hongo.ai/HONGOAI2023



2. DESIGN LEADER IMPACT AWARD 2023 Powered by Figma

日時:11月22日(水)10:30~14:45予定

概要:デザインリーダーの目指すべき姿を探索し、その新たな可能性と基準を世に問いかけるアワード

URL:https://np2023.designleader-impact.com



3. Startup CTO of the year powered by Amazon Web Services

日時:11月22日(水)15:30~19:00予定

概要:10年の歴史を持つ、新時代のスタートアップ企業CTOを選出するアワード

URL:https://np2023.startup-coy.com/#outline



NewsPicksについて

NewsPicks編集部が作成するオリジナル記事など国内外100以上のメディアのニュースを配信するソーシャル経済メディアです。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。https://newspicks.com/about/



NewsPicksアプリダウンロードはこちら

■iOS

https://app.adjust.com/cu2a5qy

■Android

https://app.adjust.com/fn34jmy



会社概要

社名:株式会社ユーザベース / Uzabase,Inc.

設立:2008年4月1日

代表者:代表取締役Co-CEO 稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/



お問い合わせ

株式会社ユーザベース(PR担当)

https://www.uzabase.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-14:16)