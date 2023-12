[藤久株式会社]



12月14日より、ホームセンター大手DCMの店舗内にクラフトハートトーカイ監修の手芸用品販売のショップインショップをオープン。藤久が培ってきた手芸用品販売・サービスのノウハウを活かし、DCMが作りたい手芸コーナーを実現しました。



▼「手づくり・ハンドメイド」のクラフトハートトーカイは、自社店舗・ECサイトからアプローチできない顧客層を開拓するB to B事業を本格展開

▼取引先企業を通じて、手づくりの楽しさを伝える藤久の人気商品・サービスを全国くまなく幅広い顧客層にお届け、カバーする顧客層・地域を拡充し業容拡大へ



【DCM西岡店(北海道札幌市)の手芸用品売り場】









ジャパンクラフトホールディングス 100%子会社で全国に手芸専門店「クラフトハートトーカイ」を展開する藤久株式会社(代表取締役社長:筒井 和宏)は、DCMホールディングス株式会社(所在地:東京都品川区、代表取締役会長 兼 CEO 久田 宗弘、代表取締役社長 兼 COO 石黒 靖規)の100%子会社でホームセンター事業を展開するDCM株式会社と協業し、DCM西岡店(北海道札幌市)の手芸用品売り場を刷新し、2023年12月14日よりクラフトハートトーカイ監修のショップインショップの運営を開始します。DCMが誇る販売力、顧客ロイヤルティと藤久およびグループ会社の手芸販売ノウハウ、人気商品・サービスを組み合わせ、手芸ファンをさらに開拓してまいります。



■取引先企業の幅広いニーズに応えたB to B事業を展開

藤久は、沖縄小売最大手の株式会社サンエーや介護施設等への手芸用品卸販売の実績を踏まえ、今期より設けた卸販売専担部署に人員を戦略的に配置し、B to B事業の本格展開を進めております。構造改革の一環として店舗網再編を進めるなか、依然として業界トップの店舗網を保持していますが、ピーク比では店舗数は減少しています。取引先企業店舗内のショップインショップや卸販売を通じて、人気の手芸用品やサービスを取引先企業が有する顧客層へ提供します。自社店舗や自社ECサイトを通じての販売に加え、B to Bにより藤久単独ではアプローチできない顧客層、エリアをカバーすることで売上増強を実現します。



ホームセンターや住宅メーカー、書店等新たな取引先企業との協業では、人気の手芸用品の提供のみにとどまらず、見本作品提案・年間MD等の販売ノウハウや売り場のアフターフォローを提供する体制を構築済みです。店舗が所在する地域特性や繁忙時期、在庫コントロールなど全国300店舗以上の運営で培った店舗販売実績分析による販売ノウハウをご提供、店舗スペースや顧客ニーズに合わせた商品選定で売り場をカスタマイズし、定期的に新商品紹介を提案してまいります。編み物からソーイングまで、生地・毛糸を始めとする材料から用品・ミシンまで、手芸に必要なものが揃うコーナー展開が可能です。



さらに、「モノ」の販売だけでなく、「コト消費」「トキ消費」ニーズにも幅広く対応いたします。エポック社との業務提携に基づく藤久独占供給のシルバニアファミリー着せ替えワークショップイベントは開催実績も上がっており、住宅メーカーや家具店等取引先企業からも好評を博しております。住宅メーカーとタイアップした催事ではシルバニアファミリーの着せ替えワークショップを催し、週末2日間で100名もの集客を実現しました。これは、その住宅メーカーの催事史上最も多い集客実績となり、参加いただいたお客様ともども満足いただく結果となりました。業界屈指の出版・教育事業を展開するグループ企業、日本ヴォーグ社およびヴォーグ学園のノウハウも活用し、取引先企業の幅広いご要望にお応えします。



■B to B事業で提供するサービス

~「モノ消費」に加え「コト消費」「トキ消費」にも対応~

●豊富な商品群

業界トップの店舗網、売上高を背景とした毛糸・手芸・生地・和洋裁・ミシン等主要メーカーの幅広い商品取扱いにより、お客様のニーズに対応した商品展開ができます。

藤久オリジナル商品の取扱いにより独自の売り場展開を実現、他社との差異化を図ります。



●MD提案

定期的に新商品やシーズンに応じた商品を紹介し、年間のMD展開を提案します。

店舗スペースと顧客ニーズに合わせた商品選定で独自のカスタマイズに対応します。



●ワークショップ開催、教室運営

コト消費・トキ消費ニーズに対応します。ワークショップ開催によるイベント催事で集客アップを実現します。教室運営ニーズにもお応えします。



●豊富な手づくりノウハウ

専門知識を有するスタッフや独自の手づくりレシピを数多く抱え、全国の手芸講師陣との繋がりを持つことから、初心者から上級者まで幅広い手芸ファンのニーズに応じたノウハウを提供します。



●アフターフォロー

現地スーパーバイザーによる陳列アドバイスや販売ノウハウ等、売り場運営に対する万全のサポート体制を構築済みです。



■会社概要

DCMホールディングス株式会社

所在地:東京都品川区南大井六丁目22番7号大森ベルポートE館

代表者:代表取締役会長兼CEO久田宗弘

代表取締役社長兼COO石黒靖規

事業内容:ホームセンター事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事業活動の

指揮・管理

上場市場:東京証券取引所プライム市場(証券コード:3050)

URL:https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/



藤久株式会社

所在地:愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地

代表者:代表取締役社長筒井和宏

事業内容:店舗販売事業、通信販売事業

URL:https://www.fujikyu-corp.co.jp/



ジャパンクラフトホールディングス株式会社

所在地:愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地

代表者:代表取締役社長中松健一

事業内容:グループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務

上場市場:東京証券取引所プライム市場・名古屋証券取引所プレミア市場(証券コード:7135)

URL:https://www.jcraft-hd.co.jp/



