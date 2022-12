[日本電気株式会社]

NECビジュアルインテリジェンス研究所の研究者である戴岑容(タイ サンジョン)が、「Innovators Under 35 Japan 2022 in Nihonbashi 」(注1)を受賞しました。





戴岑容は、少ない訓練データから高精度な画像認識を実現できるSAR衛星画像に特化した画像認識AI(人工知能)技術を開発、自然災害による被害の迅速な把握を実現する取り組みが評価され、未来を拓く、新しい革新的なテクノロジーを生み出す「発明家」カテゴリーで受賞しました。(注2)







「Innovators Under 35」は、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のメディア部門「MITテクノロジーレビュー」が主催する国際アワードです。世界的な課題解決に取り組み、向こう数十年間の未来を形作る、35歳未満の若きイノベーターの発掘を目的としています。過去にはGoogle共同創業者のセルゲイ・ブリン氏、Meta (旧称Facebook社)共同創業者兼会長兼CEOのマーク・ザッカーバーグ氏も受賞するなど、国際的に権威あるアワードとして高く評価されています。



Innovators Under 35 Japanはその日本版にあたり、3回目の開催となる本年度は、従来の「コンピューター/電子機器」「ソフトウェア」「輸送(宇宙開発)」「インターネット」「AI/ロボット工学」「通信」「エネルギー/持続可能性」に、「医学/生物工学」を加えた全8分野において、350人を超える国内外の候補者の推薦・応募があり、厳正な審査を経て14人が受賞者として選出されました。なお、日本版の受賞者は次年度のグローバル版の候補者としてノミネートされます。



