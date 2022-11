[株式会社アマナ]

Let's travel abroad with fragrance and art photo



コミュニケーション変革をクリエイティブで実現するアマナグループ傘下で、パリ発・アートフォト専門店を展開する株式会社イエローコーナージャパン(本社:東京都品川区、代表取締役社長 堀越欣也、以下「イエローコーナー」)は、香りと旅をテーマに、ベルギーのルームフレグランスブランド Baobab COLLECTIONとのコラボレーションによる展示企画「Let's travel abroad with fragrance and art photo」を開催いたします。







今回の展示企画では、アートフォトをご覧いただきながら、さまざまな都市をモチーフにしたディフューザーとキャンドルの香りをお試しいただけます。







Baobab COLLECTIONについて



バオバブコレクションは、強烈な色彩と人を惹きつけてやまない香りに満ちた魅惑の国「タンザニア」にインスパイアされ、2002年にベルギーで産声をあげました。このはるか遠方の地の大自然をインスピレーションとして誕生したコレクションに、クリエイティビティーとノウハウそしてミニマルシックなセンスが融合しました。バオバブコレクションは、優雅な香りと美しいデザインがもたらす極上の感覚を体験できるでしょう。

HP:https://baobab-collection.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/baobabcollection.japan/







イエローコーナーについて



「まるで本や雑貨を購入するように、毎日の生活にもっと気軽にアートフォトを取り入れて欲しい」―――そんな願いから2006年にパリで誕生したイエローコーナー。ヨーロッパを中心に急成長し、現在では世界で100店舗以上を展開しています。日本には2015年に上陸。若手から著名作家まで200名以上のアーティストの、幅広いラインナップのアート写真を手ごろな価格で販売する事で、アート写真と社会をつなぐ架け橋となっています。

HP: https://www.yellowkorner.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/yellowkornerjapan/











開催店舗



イエローコーナー日比谷店

東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷3F

営業時間:11:00~20:00



イエローコーナー横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 7F

営業時間:11:00~20:00





イエローコーナーのおすすめ作品











商品名: La tour eiffel

アーティスト名: John Kosmopoulos

仕様:ARTSHOT(40×50cm/額装)

価格(税込):17,500円(フレーム込)





商品名:EMPIRE STATE BUILDING

アーティスト名:LUDWIG FAVRE

仕様:ARTSHOT(40×50cm/額装)

価格(税込):19,800円(フレーム込)



*イエローコーナーの作品は、ARTSHOT(40×50cm/額装)以外にCLASSIC(50×70cm/額装)やLARGE(60×60~90cm/アクリル)、GIANT(100×100~150cm/アクリル)など、異なるサイズや仕様があります。国内店舗やオンラインストアでお買い求めいただけないサイズも、フランス本国からお取り寄せ可能な場合もあるため、お近くの店舗やWebサイトからお問い合わせください。



