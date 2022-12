[ピクシブ株式会社]

~新作画集を先行販売&会場限定キャンペーンや衣装展示も!~



ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國枝 信吾、以下ピクシブ)と株式会社ツインプラネット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢嶋 健二)は、両社で運営するギャラリー「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」にて、2022年12月6日(火)より、イラストレーター上倉エク氏の個展「Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−」を開催します。









展示情報:https://pixiv-waengallery.com/exhibition/uekuraeku_sugarygirls/



上倉エク氏は、「甘いお砂糖でできたような女の子」をテーマに、キラキラした透明感とポップな色合いで魅せるイラストレーターです。ホロライブID2期生「アーニャ・メルフィッサ」のキャラクターデザインや、「HATSUNE MIKU Digital Stars 2021」コラボカフェのメインビジュアル、「ポケコロツイン」での衣装デザインコラボイラストなど、人気コンテンツに関わる仕事を数多く担当されており、イラストやキャラクターデザインで幅広く活躍されています。



本個展では、12月14日(水)発売予定の、可憐な衣装デザイン&キャラクターイラスト集『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』(パイ インターナショナル 刊)の発売を記念し、作品集に収録の「SWEETS」をテーマに描き下ろされたオリジナルイラストを中心に約100点を展示。これまでの制作活動を振り返る内容となっています。



会場ではイラストの展示に加えて、上倉エク氏のデザイン画から実際に制作された衣装なども展示します。上倉エク氏が紡ぐ甘くて美味しい世界観をぜひお楽しみください。





本個展限定の販売商品として、和紅茶ティーバッグセットやオリジナルペロペロキャンディーなど、上倉エク氏の可愛らしい世界観に合わせた限定グッズをご用意しました。さらに、12月11日(日)には上倉エク氏が来場し、色紙をご購入いただいた方限定でサイン会も実施予定です。さまざまな企画が盛りだくさんな本個展に、ぜひ足をお運びください。



ピクシブでは「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」というミッションの実現に向けて、今後もクリエイターの皆さまを支援するさまざまな企画に取り組んでまいります。



※開催にあたり、新型コロナウイルス感染症予防のための対策を行っております。詳細は下部「新型コロナウイルス感染症の予防のための対策について」をご確認くださいませ。



上倉エク個展「Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−」概要





開催日時:2022年12月6日(火)~12月25日(日)12:00 - 19:00 ※期間中無休

開催場所:pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv

所在地:東京都渋谷区神宮前 5-46-1 TWIN PLANET pixiv WAEN GALLERY

(東京メトロ「表参道駅」A1出口より徒歩約5分)

入場:無料

販売グッズ:複製原画、レイヤードアクリルアート、キャンバスアート、アクリルキーホルダーなど



※一部商品はpixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップでもお買い求めいただけます。

pixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップ:https://pixivwaengallery.booth.pm/





個展会場限定 グッズ・キャンペーン

【新作画集『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』を会場限定で先行発売】





12月6日(火)の個展初日より、会場限定にて新作画集『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』(パイ インターナショナル 刊)を先行販売します。 販売する画集のうち150部(特装版100部+通常版50部)は上倉エク氏のサイン入りで、先着順にてご購入いただけます。



※特装版は、上倉エク氏の直筆サイン入り画集とアクリルスタンドのセットになります。

※会場ではサイン入りではない通常版も販売いたします。

※なくなり次第、予告なく終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 「pixiv WAEN GALLERY」WEB通販( https://pixivwaengallery.booth.pm/ )での取り扱いはありません。



『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』

仕様:B5判変型(220mm×182mm)/ ソフトカバー/128Pages(Full Color)

価格:本体2,200円+税

ISBN: 978-4-7562-5662-1 C0079

発売日:2022年12月14日(水)

著者:上倉エク(うえくら・えく)

発行元:パイ インターナショナル

商品詳細:https://pie.co.jp/book/i/5662



『特装版 上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』



【特装版セット内容】

・直筆サイン入り『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』×1

・アクリルスタンド×1



【アクリルスタンド概要】

著者描き下ろしの「Sugary Girls」店長&お針子さんのアクリルスタンド

サイズ:約6.5cm × 6cm

組み立てサイズ:全高約7cm

素材:アクリル

生産:日本

※通常版の書籍には付属いたしません。



特装版価格:本体3,000円+税





【来場特典!オリジナルステッカープレゼント!】





本個展にご来場いただいたお客さま先着300人限定で、オリジナルステッカー(全1種)をおひとり様につき1枚プレゼントいたします。

※先着順での配布になりますので数に限りがございます。予定数量に達し次第、予告なく終了となりますのであらかじめご了承ください。





【SNSへの投稿でオリジナルチョコプレゼント!】





会場内を撮影し、ハッシュタグ『#SugaryGirls』をつけてTwitterやInstagram等のSNSに投稿いただいた方に、本個展の描き下ろしビジュアルを用いたオリジナルチョコ(全1種)をおひとり様につき1点プレゼントします。



※会場のレジスタッフに投稿画面をご提示ください。

※先着順での配布になりますので数に限りがございます。予定数量に達し次第、予告なく終了となりますのであらかじめご了承ください。





上倉エク氏 プロフィール・コメント





【プロフィール】

イラストレーター。可愛い洋服やお菓子が好き。

「甘いお砂糖でできたような女の子」をテーマに創作イラストを制作している。

イベントキービジュアル、キャラクターデザイン、企業とのコラボイラストなど幅広い分野で作品を手がける。

著書『Tea Party -Eku Uekura Art Book-』(一二三書房)、『上倉エク作品集 Sugary Girls −甘くて美味しい洋装店−』(パイ インターナショナル)。



ホームページ http://uekuraeku.com/

pixiv https://www.pixiv.net/users/299299

FANBOX https://eku.fanbox.cc/

Instagram https://www.instagram.com/uekuraeku/

Twitter https://twitter.com/ekureea



【コメント】

「Sugary Girls -甘くて美味しい洋装店-」へようこそ!

パステルカラー、こだわりの衣装デザイン、賑やかなモチーフたちなど、

好きなものをぎゅっと詰め込んだ甘い世界観を楽しんでいただけましたら幸いです。

皆様にとって、お気に入りの一着(いちまい)が見つかりますように!





※新型コロナウイルス感染症の予防のための対策について

pixiv WAEN GALLERYでは厚生労働省のガイドライン等を参考にした新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い、ギャラリーにご来場されるお客様の安全に配慮した上で営業を再開しております。ギャラリーにご来場されるお客様におかれましては、感染防止の徹底にご理解とご協力を賜りますようお願いします。 対策について詳しくは、展示情報( https://pixiv-waengallery.com/exhibition/uekuraeku_sugarygirls/)をご覧ください。感染拡大の状況を鑑み、営業について変更が生じる場合は、pixiv WAEN GALLERY公式HP(https://pixiv-waengallery.com/)、公式Twitter(https://twitter.com/pixivwaen)にてお知らせします。



■WAEN GALLERYに込めた想い https://pixiv-waengallery.com/

「WAEN」という名前は、ギャラリーで生まれた縁を活かし、次の新しいコンテンツや企画を生み出し、クリエイティブの輪が広がっていく場所にしたいという意図でネーミングしました。また日本を拠点に創作文化をグローバルに発信していきたいという想いから、“和”の響きも意識しました。「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」をきっかけとして、クリエイターさんの新しいチャレンジに貢献したい、そしてファンの方により多くの作品に出会ってほしいと考えております。2019年2月のオープン以降、2022年11月までに42名のイラストレーター・漫画家・アニメーターの個展を開催しています。



■株式会社ツインプラネット https://twinplanet.co.jp

所在地:東京都渋谷区神宮前 5-46-1 TWIN PLANET

代表取締役:矢嶋健二

事業内容:Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテイメント分野において幅広い事業を展開する“IPエージェンシー”です。キャラクターはもちろん「ヒト・コト・モノ」あらゆるコンテンツをIPとして捉え、独自IP・共同IP・有力IPの価値を“企画力” “クリエイティブ力”を活かし、最大化させ話題を醸成。プロダクト化、プロモーション、メディア/イベント展開等、さまざまな形でサービスを実施しています。

設立日:2006年11月1日



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役:國枝 信吾

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:村松・高橋

メールアドレス:info@pixiv.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-16:16)