開催日:2023年7月15日(土)・16日(日) 11:00~17:00(予定)



FMヨコハマ(84.7MHz)は、7月15日(土)・16日(日)の2日間、テラスモール湘南のゲートスクエア&そらかぜステージで「C Side Marche Summer Special supported by Fm yokohama 84.7」を開催します。テラスモール湘南で定期開催されている「C Side Marche」は、人と自然に優しい地元プロダクトを紹介するマルシェ。7月15日・16日はFMヨコハマがエシカルをテーマとして、アーティストライブや番組公開収録などのステージコンテンツでさらに盛り上げます。







【概要】

タイトル:C Side Marche Summer Special supported by Fm yokohama 84.7

会場:テラスモール湘南「ゲートスクエア&そらかぜステージ」

協賛:ポルシェセンター湘南 ほか

7月15日(土)





13:00~ SPECIAL LIVE <出演>:D.W. ニコルズ



14:00~ 【公開収録】Keep Green & Blue

<ゲスト>日向野通人、後藤充宏、山中富生(サーフライダーファウンデーション・オーシャンフレンドリーガーデンチーム)

<DJ>MITSUMI





16:00~ SPECIAL LIVE 出演:Leyona



7月16日(日)





12:30~ SPECIAL LIVE <出演>daisuke katayama



14:00~ SPECIAL LIVE <出演>ChiyoTia



15:30~ YAMABICO C Side Marche Summer Special【公開収録】

<ゲスト>JiLL-Decoy association

<DJ>MITSUMI

※この模様は7月23日(日) 20:00からOAします。



