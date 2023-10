[モビルス株式会社]

~inspirX画面上でMOBI AGENTの対応履歴や位置情報を表示し、お客さま対応効率化に貢献~



The SupportTech Companyとして顧客サポート支援のソリューションを開発・提供するモビルス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:石井智宏)は、バーチャレクス・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:丸山勇人)の提供するコールセンター CRM「inspirX(以下、インスピーリ)」とMOBI AGENTの連携を強化したことをお知らせします。これにより、新たにインスピ―リ管理画面上でチャット応対履歴や位置情報等を表示可能となり、お客さま対応効率化に貢献します。











インスピーリはコールセンターをはじめとした顧客接点における、マルチチャネル対応の顧客対応業務を支援するCRMソフトウェアです。バーチャレクス・コンサルティングの長年にわたるコールセンター運営経験を活かし、現場の声をヒアリングしながら開発を重ね、継続的に機能追加を行っています。

MOBI AGENTはモビルスの開発する、コンタクトセンターオペレーションを最適化するチャットサポートツールです。MOBI AGENTの「LINEチャット、Webチャットなど複数のSNSチャネル応対が一つの管理画面で対応可能」「チャットボット連携が容易」「有人チャットへの切り替え時も問い合わせ種別等に応じて、適切なオペレータグループに自動着信可能」な点などが評価され、この度の連携強化に至りました。



これまでMOBI AGENTとインスピ―リの連携によりLINEチャットの履歴取込を行っていましたが、この度の強化に伴い、次の内容が可能となりました。



(1)履歴同時取込および閲覧

MOBI AGENTは「ユーザー外部連携機能」により、お客さまごとのID生成が可能です。MOBI AGENTで生成された顧客IDをインスピ―リ上での特定顧客と紐づけ、LINEチャット、Webチャット双方から履歴同時取込を行い、取り込まれた履歴をインスピ―リ画面上で閲覧することが可能となりました。また匿名顧客の場合、履歴取込を行うかどうかの選択も可能です。

(2)位置情報表示および送信

MOBI AGENTで取扱可能な位置情報やURLなどの情報をインスピ―リ画面上でも表示・送信可能となりました。これにより、インスピ―リ画面で地図を表示し位置情報を送信することで、お客さまはより分かりやすい回答を得ることが出来ます。





今後もモビルスではパートナー企業との連携を通じ、カスタマーサポート業界の業務効率化、またその先のCX向上を目指して参ります。





■バーチャレクス・コンサルティング株式会社 ご担当者様からのコメント

常務執行役員 クライアントパートナリング部長 江本 研 様



生成AIを始めとするテクノロジーの進化により、チャットボットは今後急速に進化すると予想します。一方、従来型のFAQ型のチャットサービスを顧客対応ツールとして適切に使いこなしている企業はさほど多くないとも思っています。

「顧客接点の最適化」を目指すバーチャレクス・コンサルティングは、「チャット」というノンボイスチャネルを通してCXを向上させることを目指すべく、最適なパートナーとの連携を進めており、その中でフロントインターフェースとして様々な機能を提供している「MOBI AGENT」との連携強化は必然的なものであると思っています。

今回の連携強化により、さまざまなチャネルの応対履歴が一元管理されることで、従来、複数ツールにまたがっていた問い合わせを一画面で把握可能となり、それによりお客さまコミュニケーションがスムーズなり、結果として生産性と満足度の向上につながると期待しています。

今後も最新技術を現場目線で取り入れながら、より最適な顧客接点機会をクライアント様に提供できるようご支援していく所存です。



■inspirX(インスピーリ)について

「インスピーリ」は、バーチャレクスの長年にわたるコールセンター運営の経験から生まれ、進化し続ける「顧客対応業務支援のためのソフトウェア」です。コールセンター内外の「顧客にまつわる」情報共有を強化し、エンドユーザー一人ひとりとの関係を深化・発展させ、企業のCRM(Customer Relationship Management =顧客関係管理)戦略の実現に貢献します。コールセンターでは、オペレータが電話やメールの応対を行いながら、その内容を履歴としてCRMソフトウェアへの入力を行いますが、自らがコールセンターを運営しているバーチャレクスは本製品を利用した場合の効果に着目し、その効果を最大化するための機能追加を行っています。

インスピーリ 製品サイト:https://inspirx.jp/product/inspirx/



■バーチャレクス・コンサルティング株式会社 概要

バーチャレクス・コンサルティングのビジネスはコンタクトセンターが原点となっており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのケイパビリティを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

会社名 バーチャレクス・コンサルティング株式会社

代表者名 代表取締役社長 丸山 勇人

所在地 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル8階

事業内容 企業と顧客の接点に関するコンサルティングとアウトソーシングサービスおよびソフトウェアの提供



■MOBI AGENTについて

MOBI AGENTはモビルスの開発する、コンタクトセンターオペレーションを最適化するチャットサポートツールです。「独自AIによる回答支援」「引継-転送-手挙げで応対支援」「個人情報の自動マスキング」など充実したオペレータ支援機能やAI・FAQ/CRMシステム連携による拡張性が特徴で、MOBI AGENTとの連携により他チャットシステムの機能拡張も可能です。

MOBI AGENT 製品サイト https://mobilus.co.jp/solution/agent



【モビルス株式会社について】

モビルスは、テクノロジーでサポートを新しくするThe SupportTech Companyです。企業のコンタクトセンター向けに、AIチャットボット(自動応答)と有人応答によるシームレスなチャットサポートを実現するチャットシステム「MOBI AGENT(モビエージェント)」や、チャットボット「MOBI BOT(モビボット)」、AI電話自答応答システム「MOBI VOICE(モビボイス)」、LINE公式アカウントに対応したセグメント情報配信システム「MOBI CAST(モビキャスト)」、問い合わせ導線を一元化しガイダンスとフローをビジュアル化する「Visual IVR」をはじめとした、カスタマーサポート支援のソリューション開発を行っています。モビシリーズは500社以上に導入実績があり(2023年2月時点)、5年連続でチャットボット市場売上シェア1位※を獲得しました。



※「ITR Market View:ビジネスチャット市場2022」



会社名:モビルス株式会社

代表者:石井智宏

所在地:東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング15階

設立:2011年9月

上場市場:東京証券取引所 グロース(証券コード:4370)

事業内容:コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供

公式HP:https://mobilus.co.jp/

IR情報:https://mobilus.co.jp/ir





