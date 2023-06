[コーチ]

Beautiful Rainbow feat. RIEHATA with YURIYAN RETRIEVER & RHT



2023年6月 - コーチは、 ”Pride Month(プライド月間)" を祝い、LGBTQIA+ コミュニティに共感し、ありのままの自分を表現する勇気を讃え、スペシャルムービーコンテンツ Beautiful Rainbow feat. RIEHATA with YURIYAN RETRIEVER &MACOTO & RHT(ASUPI, SHOTA, Rena)を公開しました。









コーチは "The Courage to be real(リアルに生きる勇気)" というブランドのパーパスのもと、常に前向きに生きること、誰もが自分らしくありのままにいられること、真の自己表現を支持し、その勇気をコーチファミリー共通の信念としています。レインボーカラーのシグネチャー "C" でカラフルに彩られた最新の "コーチ プライド" コレクションをまとい、軽やかにそして力強くオリジナリティ高いパフォーマンスを披露するのは、RIEHATA 、YURIYAN RETRIEVER、MACOTO、RHT(ASUPI, SHOTA, Rena)の4組のクールなアーティスト達。彼らの想いが込められたそれぞれのスペシャルなメッセージとダンス、そしてRIEHATAの歌唱は多くの人々に希望と勇気、そして感動をもたらします。







"Pride" を祝うことは、ありのままの自分を表現するよう私たちをインスパイアすることであり、リアルな自分でいられることへのオマージュであると考える私達コーチは、4組の素晴らしいアーティスト達とともに、自分らしさに誇りを持って生きるすべての人を讃えます。

今年の "コーチ プライド" コレクションは 自己表現、喜び、自信をテーマに、オールジェンダーの象徴であるレインボーカラーのバッグやウェアなどが揃います。あなたらしいスタイルで "コーチ プライド" コレクションをお楽しみください。



レインボー シグネチャー ベスト ¥52,800



レインボー シグネチャー バケット ハット ¥23,100



レインボー シグネチャー キャンプ シャツ ¥37,400



レインボー シグネチャー ショーツ ¥30,800



“コーチ プライド” コレクションは以下リンク先よりご購入いただけます。

https://japan.coach.com/shop/new/pride



【着用アイテム】

RIEHATA

レインボー シグネチャー ベスト ¥52,800

トラック ジョガーズ ¥41,800

レインボー シグネチャー バケット ハット ¥23,100

ローライン ロー トップ スニーカー・レインボー クロシェ ¥35,200

チャンキー シグネチャー リンク ネックレス ¥44,000

パヴェ レキシー ハギー ピアス ¥23,100

ペリー ウォッチ・36MM ¥29,700



YURIYAN RETRIEVER

レインボー シグネチャー ベスト ¥52,800

シグネチャー スイム トランクス ¥30,800

ランナー スニーカー ¥44,000

タビー エナメル ヒンジド バングル ¥23,100



MACOTO

レインボー トリム ニット タンク ¥46,200

レインボー シグネチャー シルク スクエア スカーフ・レキシー ¥17,600



RHT(ASUPI, SHOTA, Rena)

レインボー シグネチャー キャンプ シャツ ¥37,400

レインボー シグネチャー ショーツ ¥30,800





MUSIC: Dance Track Produced by NAKKID

Beautiful Rainbow feat. RIEHATA (Produced by RYUJA) https://nex-tone.link/beautifulrainbow





コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。





