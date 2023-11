[ライフイズテック株式会社]

ライフイズテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:水野 雄介)が展開する中学生・高校生のためのIT・プログラミングスクール「Life is Tech ! School(ライフイズテック スクール)」は小学5~6年生とその保護者さまを対象に、親子でAIを学ぶ「AI×クリエイティブ体験会」を11月23日から順次開催します。





今回のプログラムでは、生成AIを使ってCM映像制作を体験いただけます。 ChatGPTをはじめとする話題の生成AIに実際に触れながら、クリエイティブ技術とAI、そして自分自身の創造性を掛け合わせることの楽しさを体感することができます。親子でAIの世界を体験いただくことで、AIの知見を高め、AI時代に広げたい子どもたちの可能性について考えるきっかけとしていただけます。



また、AI×クリエイティブ体験会は、各企業・施設での実施も行っています。

企業・商業施設などのご担当でご関心のある方は、下記HPよりお問い合わせください。



詳細・お申込み・お問い合わせ:https://life-is-tech.com/school/oyakoai



<小学校高学年向け>「AI×クリエイティブ体験会」概要





開催日時:

1.11月23日(木・祝)13:00~15:00

2.11月23日(木・祝)15:30~17:30

※開催日程は公式サイトにて順次追加予定

開催場所:ライフイズテック スクール 白金高輪本校

【住所】〒106-0047 東京都港区南麻布2-12-3 南麻布ビル1F

【アクセス】白金高輪駅4番出口より徒歩5分

参加対象:全国の小学5~6年生とその保護者さま(1組2名)

参加費:無料

申込締切:11月17日(金)23:59

定員・最少催行人数:定員18組(36人)、最少催行人数:12組(24人)

詳細・お申込み:https://life-is-tech.com/school/oyakoai





「Life is Tech ! School(ライフイズテック スクール)」とは





プログラミング初心者が1年間で実力者になれる、中学生・高校生のためのIT・プログラミングスクール。iPhoneアプリプログラミング、Androidアプリプログラミング、Unityゲームプログラミング、Webデザイン、Webサービスプログラミング、映像制作コース、AIクリエイティブコースの7コースから選び、一人ひとりに合った少人数指導で基礎からじっくりと学んでいきます。1年で自分のオリジナル作品を実際にリリース(公開)することを目標に学習をすすめる体験を通じて、IT・プログラミングスキルだけでなく、自分のアイデアを形にする創造力や問題解決力、実行力など、これからの時代を生きる上で重要となる力を伸ばすことのできる実践的なカリキュラムとなっています。

スクールは東京・横浜・名古屋・大阪にある6校のほか、自宅から学べるオンライン校のあわせて7校。オンライン校は、オンラインミーティングツールなどのテクノロジーを使い、少人数制で自宅から授業が受けられる形式で、地域問わず参加が可能です。

公式ページ:https://life-is-tech.com/school/





【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「ライフイズテック レッスン」は、全国600以上の自治体で4,000校の公立・私立学校、約120万人が利用(*1)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。また、延べ5.7万人(*2)以上が参加する国内最大規模のIT・プログラミングキャンプ&スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで100万人以上(*2)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*1)=2023年8月時点

(*2)=2023年6月時点

サービスサイト:https://life-is-tech.com



