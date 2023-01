[4℃]

2023年1月20日(金)より全国のEAU DOUCE4℃にて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は、2023年1月20日(金)より、全国のEAU DOUCE4℃の店舗および公式オンラインショップにて「2023 Spring Collection」の販売を開始いたします。







EAU DOUCE4℃の今年のSpring Collectionのテーマは“Filer Espoir (フィレ エスポワール) -希望を紡ぐ-” 。寒さが和らぎ色づく世界を謳歌するように咲き誇る花々をモチーフに、希望に満ちた春を描いたコレクションです。

「優美」「純潔」を意味する桜や、「可憐」「成功」が花言葉のネモフィラ、「幸せが訪れる」とされるすずらんなど、やわらかな日差しに包まれて咲く愛らしい花々を、ローズクォーツやトルマリン、アクアマリン、アイオライト、フェルスパーやペリドットなどの煌めくカラーストーンと可憐なデザインで表現しました。



EAU DOUCE4℃の繊細でぬくもりのあるジュエリーが、希望にあふれる春をお届けします。





■様々な表情を魅せる桜





SV(PGc) Ear Cuff /Rose Quartz/Topaz ¥11,000

K18PG Necklace /Diamond ¥55,000

K10PG Necklace /Pink Tourmaline/Rose Quartz/Quartz ¥41,800

K10PG Pierced Earrings /Rose Quartz/Quartz ¥33,000



満開に咲き誇る桜の花から、優美に揺れるしだれ桜、風に舞うひとひらの花びらまで、桜の様々な表情を描く多彩なデザインをご用意しました。あたたかみのある地金とストーンで、春の装いに軽やかに華を添えます。





■一面をブルーに染めるネモフィラ





K10YG Necklace /Aquamarine/ Iolite /Diamond ¥35,200

K10YG Pierced Earrings /Aquamarine/Iolite/Topaz ¥39,600

K10YG Pierced Earrings /Aquamarine/Iolite/Topaz ¥26,400

K10YG Ring /Aquamarine/Iolite/Topaz ¥35,200



あたり一面をブルーに染めるネモフィラは、アクアマリンとアイオライトで表現。ひとつひとつのストーンを動きのある配置にすることで、生き生きとした躍動感を宿しました。





■幸せを呼ぶスズラン





K10YG Necklace /Feldspar/Peridot/Diamond ¥37,400

K10YG Necklace /Feldspar/Peridot/Diamond ¥29,700

K10YG Pierced Earrings /Feldspar/Peridot/Diamond ¥39,600

K10YG Ring /Feldspar/Diamond ¥46,200



鈴のように可憐な花が連なるスズランのモチーフには、やわらかな輝きをたたえるフェルスパーを。「幸せが訪れる」の花言葉のように、身に着けるだけでハッピーな気持ちにしてくれそうな可憐なデザインに仕上げました。





■限定ケース









2023 Spring Collectionのジュエリーは先着数量限定で、桜・ネモフィラ・スズランがとりどりに咲く特別なケースにお包みしてお渡しいたします。



※数に限りがございます。

※詳しくはショップスタッフにお問い合わせください。





【EAU DOUCE4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/spring/?bid=eaudouce4c



