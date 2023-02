[サンエックス株式会社]

2023年3月18日(土)・19日(日) 2階/オールデイダイニング<樹林>にて





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、社長:千田洋史)は、京王プラザホテル(東京:西新宿、社長:若林克昌)にて大好評開催中のリラックマのスイーツブッフェに続き、3月18日(土)・19日(日)にスペシャルイベントとして、「ナイトスイーツブッフェ with コリラックマ」が開催されることをお知らせします。



コリラックマは、いちごが好きなキャラクターで、7年連続で「とちぎのいちご大使」に就任していることから、当イベント限りのお料理に加え、とちぎのブランドいちごをパティシエがアレンジしたスイーツをお楽しみいただけます。













7年連続「とちぎのいちご大使」に就任したコリラックマが主役のストロベリーピクニック「ナイトスイーツブッフェ with コリラックマ」3つのポイント



1.コリラックマが主役!とちぎのブランドいちごを楽しめるいちごスイーツ

コリラックマのストロベリーピクニックをテーマに、とちぎのブランドいちご「とちおとめ」、「スカイベリー」、「とちあいか」を使った当イベント限定スイーツが登場!3種をフレッシュのまま楽しむ一皿(一皿限定)や、コリラックマの頭巾のお花をイメージしたチョコを飾った大福、チェック柄がかわいいショートケーキなどがラインナップし、ブランドいちご3種それぞれの味の違いをお楽しみいただけます。



2.コース仕立てのお料理で特別な夜を♪

当イベントでは、「料理長特製オードヴルプレート」、「メイン料理」、「特製デザートプレート」(各一皿)をコース仕立てでお楽しみいただいた後、スイーツ・軽食各種を心ゆくまでお召し上がりいただけます。

最初にご提供するオードヴルプレートには、小海老のカクテルや、リエットをサンドしたチーズ風味のプチシューなど「前菜4種の盛り合わせ」、メインにはトマトとヴィネガーが爽やかさをもたらす「国産鶏のトマト煮込み」、デザートプレートには「いちごのミルフィーユ パフェ仕立て」をご用意いたします。

特別感あるコース仕立てのディナーで、自分へのご褒美にもぴったりです。



3.当イベント限定のオリジナルトートバッグ付きプランも!

当イベントを記念して、「とちぎのいちご大使」のコリラックマが描かれたオリジナルトートバッグ付きプランをご用意いたします。

イラストは、2023年「とちぎのいちご大使」のコリラックマの限定デザインです。トートバッグは、オーガニックコットン生地で、A4ファイルも入り、デイリー使いにもおすすめです。







「ナイトスイーツブッフェ with コリラックマ」概要 《要予約》



日時:2023年3月18日(土)・19日(日)

受付:18:00 お食事:18:30~20:30(L.O. 20:00)

場所:2階/オールデイダイニング<樹林>

料金:8,000円 ※サービス料・税金込

◎ドリンク付(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)

【特典】コリラックマが描かれたクリアファイル

★「オリジナルトートバッグ付きプラン」9,000円もございます。

(数量限定/トートバッグの写真は下)

提供:コース仕立てのオーダー式ブッフェ

・オードヴルプレート・メイン料理・特製デザートプレート(各1人1皿)

・スイーツ・軽食 各種

予約

・2月8日(水)11:00~ 京王プラザホテル公式LINEお友だち、リラックマ友の会有料会員様限定 先行予約開始

・2月9日(木)17:00~ 通常予約開始



イベントページURL:https://www.keioplaza.co.jp/event/strawberry-sweets/night-sweets.html

お問合せ/(03)3344-0111(代表)【レストラン予約】



※とちぎのブランドいちごを使用したスイーツは、一部メニューに限定させていただいています。

※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況によりメニュー内容、器等が変更になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、予告なく内容を変更させていただく場合がございます。最新の情報はホームページをご確認ください。







●コリラックマ「とちぎのいちご大使」について

「リラックマ」に登場するキャラクター「コリラックマ」は、全国農業協同組合連合会 栃木県本部(JA全農とちぎ)により2022年11月15日(イイ イチゴの日)に「とちぎのいちご大使」に任命されました。

今回の就任で7年連続となります。











●リラックマとは

~リラックマは2023年で20周年!~

リラックマはOLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。

毎日だらだらゴロゴロしています。

背中にチャックがありますが、中身は秘密です。

いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしています。

はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達です。

詳しくは:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/



