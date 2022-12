[アソビシステム株式会社]





日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するアイドルグループ・IDOLATERの9thシングル「まほうのカギを手に入れたら」が12月16日に配信開始された。



「まほうのカギを手に入れたら」は、IDOLATERが所属するアソビシステムで2014年から2017年にかけて活動したアイドルグループ「むすびズム」が2016年にリリースした楽曲。IDOLATERがライブで歌い継いできた楽曲が待望のリリースとなる。



IDOLATERは2023年1月14日にVeats Shibuyaでのワンマンライブが決定している。



<楽曲情報>





IDOLATER 9th Single「まほうのカギを手に入れたら」

配信日:2022年12月16日(金)

配信リンク:https://ssm.lnk.to/MNKWT



1. まほうのカギを手に入れたら



iTunes Storeほか主要配信サイト、及び、Apple Music、Spotify、LINE MUSICなど主要定額制音楽ストリーミングサービスにて順次配信開始。



<ライブ情報>

IDOLATER 3rd ONEMAN LIVE 「The Earnest Five 」

日程:2023年1月14日(土)

会場:Veats Shibuya https://veats.jp/

時間:開場18:00 / 開演18:30

出演:IDOLATER



VIP 10,000円(入場時1D代600円)

前売 3,500円(入場時1D代600円)

当日 4,000円(入場時1D代600円)



チケット(Livepocket):https://t.livepocket.jp/e/earnestfive

抽選受付:12/14(水)21:30-12/18(日)23:59

抽選結果発表:12/19(月)18:00頃



※会場はオールスタンディングです。

※入場は整理番号順です。



<IDOLATER>

ASOBISYSTEM THE AUDITION 2018のファイナリストから結成した、“アイドル”という切り口から音楽・ファッションを始めとする各種カルチャーの境界領域を開拓していくCULTURE HOLICなアイドルグループ。

伏木結晶乃・奥田彩友・月代来実の3名に加え、2022年4月から砂月凜々香・大石楓夏を新メンバーに迎えた5人体制となる。

Official HP:https://note.com/idolater

Twitter:https://twitter.com/Official_IDLT

Instagram:https://www.instagram.com/idolater_official/

YouTube:https://www.youtube.com/IDOLATER



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:46)