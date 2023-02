[株式会社LIXIL]

鶏肉のマスタード焼きとカフェモカ風味のチョコムースに挑戦



株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、国連が定めるSDGs(持続可能な開発目標)への貢献を加速させるため、日本国内のお客さま、ビジネスパートナー、そして次世代を担う子どもたちとともに展開する活動 「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」を実施し、その一環として公式Instagramアカウント「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」(@lixil_sdgs)を運用しています。アカウント内では、堀田茜さんをナビゲーターに起用し、SDGsのさまざまなテーマについて、その分野に詳しいゲストの方とトークする、Instagram LIVE番組を全4回にわたって配信しています。





第4回目は、2月14日(火)18時より、LIXILのシステムキッチンのアンバサダーで、予約のとれない伝説の家政婦として話題のタサン志麻さんをゲストに迎え、“効率重視でSDGsクッキング”をテーマに、お料理の実演をライブ配信しました。タサン志麻さんからは、普段お料理をする中で、自然とSDGsに貢献できる工夫を紹介いただきながら、効率よく時短にも繋がるシンプルなレシピを2品教えていただきました。今回のタサン志麻さんとの共演をとても楽しみにしていた堀田さん。たくさんの質問をして肩肘張らないタサン志麻さんのお料理への姿勢を学び、終始感心されていました。普段見ることのできないお二人の一面も垣間見え、楽しいひと時となりました。



LIXILは、今後も「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」を通じて、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広めてまいります。



■第4回インスタライブ実施概要

【開催概要】

・日時: 2月14日(火) 18:00~18:45

・出演者:ナビゲーター 堀田茜さん、ゲスト タサン志麻さん

・トークテーマ:効率重視でSDGsクッキング

・配信Instagramアカウント:堀田茜さん(https://www.instagram.com/akanehotta/)、

「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」公式(https://www.instagram.com/lixil_sdgs/)

LIXILキッチンリシェル公式アカウント(https://www.instagram.com/richelle_kitchen_official/)

の各アカウントから配信

※「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」公式アカウントでアーカイブ配信をご覧いただけます。



堀田茜さんのお料理エピソード

堀田さんは「週に1,2回は自炊をするようにしています。ただ忙しかった日はなかなか料理をする気が起きないのですが、志麻さんのお話を聞いて、レシピ通りに作ろうとはせずに少し肩の力を抜いて料理することも大事なのですね。」と普段のお料理について話されました。



効率重視でSDGsクッキングとは

志麻さんより「効率重視でSDGsクッキングとは、シンプルなレシピで料理をすることです。シンプルにすることで使う道具が減り、時短にもなるので電気やガスの使用量を節約することに繋がります。また、2品以上調理する際は、同時に作業をすることで、時短だけでなく、自分自身の無駄な動きも省き効率よく料理することができます。」とご説明いただきました。



タサン志麻さんおすすめの調理方法

「オーブン料理は洗い物も少なく、基本入れっぱなしなので時短にもなる料理です。日本人にもっと取り入れてほしい調理法だなと思っています。オーブンに入れて焼き上がりを待つ間に、他の作業をすることができ、効率的です。また、オーブンからそのまま取り分けるスタイルは、残ったものを捨てずに、タッパーなどにつめて後日また食べられますし、他の料理にリメイクもできますよ。」と教えていただきました。



効率重視のSDGsクッキングを試してみた感想

堀田さんは「お肉をトレイのまま味付けをする、食事は取り分けスタイルにして洗い物を減らす、など少し方法を変えるだけで無駄が省けるということを知ることができました。ちょっとしたことで地球に優しんだなと。このインスタライブをきっかけに、視聴者の皆さんが、小さいことから地球に優しいことを始めていこうという気持ちになってくれたら嬉しいです。」と話されました。

志麻さんは「SDGsって聞くとなにかしないといけないという気持ちに駆られるかもしれませんが、少し意識を変えるだけで、調理工程の無駄を省いたり、洗い物を減らしたりできます。少しずつそういうことを重ねていきたいですね。」とSDGsクッキングについて語られました。







■インスタライブで実演したお料理のレシピのご紹介

・カフェモカ風味のチョコムース







【材料】(3人分)

卵 3個

砂糖 大さじ1

板チョコレート(50g) 2枚

インスタントコーヒー 小さじ1





【作り方】

1 ボウルに板チョコを割り入れ、湯銭にかけて溶かす

Point:湯煎の際はお鍋ではなく底が広いフライパンを使うと少ない湯量でチョコを溶かすことができます

2 卵を白身と卵黄に分け、白身は泡立てる。途中で砂糖を加え、しっかり角が立つまで泡立てる

3 1のボウルに2の卵黄を加えよく混ぜる

4 1のボウルに泡立てた卵白の1/3をよく混ぜ、また1/3を加えてさっくり混ぜる

最後の1/3は1のボウルを卵白のボウルに加えてさっくり混ぜる

Point:ボウルについたチョコもしっかり混ぜ合わさります

5 容器に取り分け、上からインスタントコーヒーをまぶす

6 冷蔵庫で30分冷やす



・鶏肉のマスタード焼き





【材料】(2人分)

鶏肉 1パック

パプリカ(赤・黄)各1/2

ズッキーニ 1本

たまねぎ 1/2個

マスタード 大さじ2

にんにく お好み

パセリ お好み

オリーブオイル 大さじ2

塩コショウ

【作り方】

1 鶏もも肉は一口大に切って塩コショウし、マスタード、ニンニクのすりおろし、パセリのみじん切りでマリネする

Point:鶏肉はキッチンペーパーで水気をとると臭みが軽減されます

また鶏肉が入っていたトレイでマリネをすると、洗い物を減らすことができます

2 野菜は一口大にカットし、鉄板に1の肉とともに広げ、オリーブオイルをまわしかけて200度に予熱したオーブンで20~30分焼く



【出演者プロフィール】

堀田茜さん

1992年10月26日生まれ。東京都出身。

モデル活動をはじめ、「世界の果てまでイッテQ!」(NTV系)などのバラエティ番組やCM、女優としてドラマ・映画にも出演中。毎週土曜日14:00~J-WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH~ONE BY ONE~」のナビゲーターとしてラジオレギュラー出演中。





タサン志麻さん

大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業。ミシュランの三ツ星レストランでの研修を修了して帰国後、

老舗フレンチレストランなどに約15年勤務。結婚を機に、フリーランスの家政婦として活動開始。

各家庭の家族構成や好みに応じた料理が評判を呼び「予約がとれない伝説の家政婦」としてメディアから注目される。





■LIXILのコーポレート・レスポンシビリティ戦略とSDGsへの貢献





LIXILは「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」を目指し、2016年にコーポレート・レスポンシビリティ(CR) 戦略を定めました。特に、「グローバルな衛生課題の解決」「水の保全と環境保護」「多様性の尊重」の3つを優先取り組み分野として、事業活動を通じてさまざまな社会問題の解決を図ることで、SDGsの達成に貢献しています。



■LIXIL × SDGs NEXT STAGEとは

2030年のSDGs達成に向けて貢献を加速させるため、日本国内のお客さま、ビジネスパートナー、そして次世代を担う子どもたちとともに展開する活動です。LIXIL SDGsアンバサダーに内田篤人さんとともに、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広めていきます。

公式HP:https://www.lixil.co.jp/corporate/sustainability/

公式Instagram:https://www.instagram.com/lixil_sdgs/



About LIXIL

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約55,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

株式会社LIXIL(証券コード: 5938)は、2022年3月期に1兆4,286億円の連結売上高を計上しています。

LIXILグローバルサイト:https://www.lixil.com/jp/

LIXIL Facebook(グローバル向け):https://ja-jp.facebook.com/lixilglobal/

LIXIL Facebook(日本国内向け):https://www.facebook.com/lixilcorporation



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/20-15:45)