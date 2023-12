[P&Gジャパン合同会社]

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて対象製品をお買い上げの方へ、数量限定でレノアハピネスをプレゼント「乾燥が気になる冬のスキンケアを応援したい」という共通の思いのもと実現





P&Gジャパン合同会社(本社:神戸市)の柔軟剤ブランド「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズとオルビス株式会社(本社:品川区)のブランドを象徴する初期エイジングケア※1シリーズ「オルビスユー」は、「乾燥が気になる冬のスキンケアを応援したい」という共通の思いのもと、共同でプレゼントキャンペーン『2023冬の肌のためにできること~Lenor Happiness Meets ORBIS U~』を12月1日(金)より実施し、条件を満たすオルビス製品購入者の方を対象に、数量限定で新たに進化した「レノアハピネス夢ふわタッチ」本体ボトルをプレゼントします。

同時に両ブランドは、冬のスキンケアにおける保湿の大切さと共に、スキンケアに用いるタオルの柔らかさ、なめらかさの重要さについても様々なタッチポイントから発信して参ります。





■コラボレーションの背景と目的

「レノアハピネス夢ふわタッチ」は、2021年8月に発売以来、5つ星ホテルが認めた※2贅沢な香りと肌ざわりで好評を博してきた衣料用柔軟剤シリーズです。「レノアハピネス夢ふわタッチ」を使用して洗濯すると、冬の乾燥した肌に触れるタオルもふわふわに、普段着のニットもまるでシルクのようになめらかな肌ざわりに仕上がります。

一方、初期エイジングケアシリーズ「オルビスユー」は、乾燥・ハリ不足・くすみ※3などの悩みが増え始めた初期エイジングケア世代の肌についてポーラ化成工業と研究を進める中でたどり着いた、肌が本来持つうるおい機能に着目した成分アプローチを採用。 うるおいに満ちた、変化にゆらがない肌※4へと導きます。

今回の共同キャンペーンは、そんなジャンルを越えた両ブランドの「乾燥が気になる冬のスキンケアを応援したい」という共通の思いのもとで実現しました。



■『2023冬の肌のためにできること~Lenor Happiness Meets ORBIS U~』プレゼントキャンペーンについて

「レノアハピネス夢ふわタッチ」と「オルビスユー」が共同で行うキャンペーンでは、オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』(表参道)にて、期間中に対象製品をお買い上げのお客様に先着順で「レノアハピネス夢ふわタッチ」をプレゼントします。



【キャンペーン実施期間】

2023年12月1日(金)~ 2023年12月25日(月)



【プレゼント入手方法】

キャンペーン期間中に、オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』(表参道)にて『CREATE BOTTLE』を1点以上ご購入いただいた方へお渡しします。

※無くなり次第終了。

※1会計につき「レノアハピネス夢ふわタッチ」のプレゼントは1製品となりますので、予めご了承ください。

※プレゼントのお渡しは、お一人様1回までとさせていただきます。





『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』

〒107-0062 東京都港区南青山5-7-1

表参道駅B3出口から徒歩2分

LOUNGE 10:00 AM ~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM ~8:00 PM

※営業時間が変更になる場合がございます。

https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/



▼クリスマスイベントについて

2023年12月1日(金)~12月25日(月)まで、オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にてクリスマスイベント『ORBIS PRISM XMAS』を開催。本イベント期間限定で、『オルビスユーシリーズ』のイベント期間限定デザインボトルの販売も行います。

店頭にて限定デザインをご購入のお客様には、「レノアハピネス 夢ふわタッチ」現品と『SKINCARE SALON』次回のご予約にてご利用いただける1000円OFFチケットをプレゼントいたします。



【プレゼント賞品】

「レノアハピネス夢ふわタッチ」(本体/450mL)1本

※「華やかに香るアンティークローズ」「魅惑的に香るヴェルベットブロッサム&フローラル」「上品で心地よいホワイトティーの香り」の中から、お好きなものをお渡しとなります。

※無くなり次第終了。



【対象製品】

『CREATE BOTTLE』 価格 :「オルビスユー」2,750円(税込)/「オルビスユー ドット」3,410円(税込)

https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/createmybottle/





『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定サービスとしてご好評いただいている『CREATE BOTTLE』は、「オルビスユー エッセンスローション」のつめかえ用ボトルに、お好みのキャップの色とデザインの組み合わせを選ぶことが可能です。また、クリスマスイベント『ORBIS PRISM XMAS』期間には、『オルビスユーシリーズ』の本格エイジングケア※1『オルビスユードットシリーズ』の『CREATE BOTTLE』も登場します。





左から:『CREATE BOTTLE』 クリスマス限定デザイン

「COLOR U DOT」3,410円(税込)・「COLOR U」2,750円(税込)・「HOLIDAY U DOT」3,410円(税込)・「HOLIDAY U」2,750円(税込)



≪レノアハピネス夢ふわタッチ シリーズについて≫

「レノアハピネス夢ふわタッチ」は、5つ星ホテルが認めた*贅沢な香りと肌ざわりを味わえるのが特長の衣料用柔軟剤シリーズです。さらにそうした特長はそのままに、2023年10月に製品リニューアルを実施。シリーズの中でも特に人気の香りのラインアップである「華やかに香るアンティークローズ」と「魅惑的に香るヴェルベットブロッサム&フローラル」を、より上質でみずみずしい香調へと改良したほか、その香りをより長くお楽しみいただけるように、香料成分もアップグレードしました。

また、今回のリニューアルに合わせて、全ラインアップのパッケージデザインを刷新したほか、11月中旬には新たな香りのラインアップとして、あたたかく香るムスクと爽やかなホワイトフローラルの香りが特長の「リラックスナイトホワイトムスク」を追加しました。





左から:

「レノアハピネス夢ふわタッチ華やかに香るアンティークローズ」

「レノアハピネス夢ふわタッチ魅惑的に香るヴェルベットブロッサム&フローラル」

「レノアハピネス夢ふわタッチ上品で心地よいホワイトティーの香り」

「レノアハピネス夢ふわタッチシトラス&ヴァーベナ」

「レノアハピネス夢ふわタッチザクロ&フローラル」

「レノアハピネス夢ふわタッチリラックスナイトホワイトムスク」



≪オルビスユーシリーズについて≫



ブランドを象徴する初期エイジングケアシリーズ、『オルビスユーシリーズ』は 2022 年にリニューアル発売。乾燥・ハリ不足・くすみなどの悩みが増え始めた初期エイジングケア世代の肌についてポーラ化成工業と研究を進める中でたどり着いた、肌が本来持つうるおい機能に着目した成分アプローチを採用。うるおいに満ちた、変化にゆらがない肌へと導きます。











初期エイジングケアシリーズ『オルビスユーシリーズ』 [全品医薬部外品、肌荒れを防ぐ]

左から:

「オルビスユー フォーミングウォッシュ」〔医薬部外品〕 120g 1,980 円(税抜 1,800 円)

「オルビスユー エッセンスローション」〔医薬部外品〕 180mL 2,970 円(税抜 2,700 円)

「オルビスユー ジェルモイスチャライザー」〔医薬部外品〕 50g 3,300 円(税抜 3,000 円)

ブランドサイト:https://www.orbis.co.jp/brand/orbis_u/



<P&Gについて>

P&Gは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「h&s」「WANOMI(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。( https://jp.pg.com/ )



<オルビスについて>

オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランドです。提供価値である『SMART AGING(R)(スマートエイジング(R))』を軸に、お客様一人ひとりに寄り添い、その人の美しさや魅力を引き出す事業活動を展開しています。( https://www.orbis.co.jp/ )



※1 年齢に応じたお手入れのこと

※2 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ推奨。

本製品がザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパの客室で使用されている訳ではありません。

※3 乾燥によるくすみ

※4 押し返すようなハリのある肌へ



【お客様・製品に関するお問い合わせ】

P&Gお客様相談室:

TEL: 0120-021321

https://www.lenorjapan.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-12:40)