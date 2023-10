[マーティ株式会社]

2024.6.15(土)/6.16(日)に、彩の国さいたま芸術劇場にてマーティプレバレエコンクールの開催が決定しました。二日間の開催となる本コンクールは、通常のマーティプレバレエコンクールよりも出場者も多く、また普段は開催されない表彰式もセッティングされます。憧れの表彰式に参加できるチャンスをぜひお見逃しなく!

【マーティプレバレエコンクールHP】https://www.ballet-pre-competition.com/





憧れの表彰式へ

今回のマーティプレバレエコンクールは、二日間の開催となりいつもより華やかなコンクールとなります。表彰式には、緊張した空気が会場を包み込み、表彰式ならではの空間を味わうことができます。この表彰式の舞台に立つために、あなたも熱き戦いに挑みませんか?表彰式から見る客席は、いつもよりさらに特別なものとなるでしょう。





マーティプレバレエコンクールvol.22 in 埼玉

[日程]2024.6.15(土)/6.16(日)

[会場]彩の国さいたま芸術劇場(埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1)

[アクセス]JR埼京線与野本町駅(西口)下車 徒歩7分

[お申込期間]2024年1月4日(木)~

[マーティプレバレエコンクールHP]https://www.ballet-pre-competition.com/

[マーティプレバレエコンクールInstagram]https://www.instagram.com/marty.ballet.competition/







マーティプレバレエコンクール





マーティプレバレエコンクールでは、基礎力・音楽性・身体能力・芸術性・テクニック面を総合的に審査し、

コンクールを通して次のステップアップにつながる機会を与え、将来性のあるバレリーナを支援するコンクールです。



【現在エントリー募集中の開催回】

・vol.14 in 大阪 (2023.12.23.sat)

➤https://www.ballet-pre-competition.com/vol-14-%E5%A4%A7%E9%98%AA-%E5%A4%A7%E6%9D%B1-2023%E5%B9%B412%E6%9C%88/

・vol.16 in 大阪 (2024.2.3/4.sat/sun)

➤https://www.ballet-pre-competition.com/vol-16-%E5%A4%A7%E9%98%AA-2024%E5%B9%B42%E6%9C%88/

・vol.17 in 兵庫 (2024.3.20 wed)

➤https://www.ballet-pre-competition.com/vol-17-%E5%85%B5%E5%BA%AB-%E8%8A%A6%E5%B1%8B-2024%E5%B9%B43%E6%9C%88/

・vol.18 in 江東 (2024.3.23.sat)

➤https://www.ballet-pre-competition.com/vol-18-%E6%B1%9F%E6%9D%B1-2024%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88/









配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-17:46)