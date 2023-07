[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、2023年7月14日(金)~16日(日)に京都で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Let’s Go!!」への出展を決定いたしました。





■ 出展ゲームタイトル

<グラビティゲームアライズタイトル>



ワールドクラフトRPG 『神箱(KAMiBAKO – Mythology of Cube -)』

2D×シネマティック・リアル科学調査シミュレーションゲーム 『東京サイコデミック 公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿』

癒し系放置型ゲーム 『WITH: Whale In The High -空とぶ夢色くじら-』

2人協力プレイアクションアドベンチャー 『River Tails: Stronger Together』

レトロJRPG 『Alterium Shift』

アクションアドベンチャー 『ALTF42』

頭脳系縦型戦略RPG 『ジェネレーションゾンビ』





<グラビティタイトル>※同ブース内で出展いたします



『Little Gods of the Abyss (深淵の小さな存在)』

『不思議な国のラグナロク』

『ファイナルナイト』

『PIGROMANCE』

『Wetory』

『Zombie Armageddon: Endless War』







1.『神箱』(KAMiBAKO - Mythology of Cube -)







「マップクラフト」×「パズル」×「バトル」×「RPG」!?

異色のゲームジャンルが内包されたゲームシステムはかつてない体験ができます。

世界の問題となっている「大分断」と「断片化」を解決に導き、世界を救う"修復者"になろう!圧倒的ボリュームと壮大な世界観があなたのことを待っています。





タイトル:神箱(KAMiBAKO – Mythology of Cube -)

ジャンル:ワールドクラフトRPG

対応OS: PlayStation5 /PlayStation4 / Nintendo Switch / PC(Steam)

配信開始日:2024年配信予定

配信地域:グローバル(一部地域を除く)予定

対応言語: 日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)

価格: 未定

公式サイト:https://kamibakocube.com/

Steam:https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

公式Twitter:https://twitter.com/KAMiBAKO_mc

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.





2.『東京サイコデミック 公安調査庁特別自称科学情報分析室 特殊捜査事件簿』







科学捜査で超常現象に立ち向かえ!

世の中の殺人事件の5%は未解決事件である。それら未解決事件を再検証。

物証などを専門的な能力をもつ仲間と協力し、

解析ツールや自身の捜査能力を使って事件を解決しよう。





タイトル:東京サイコデミック 公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿





ジャンル: 2D×シネマティック・リアル科学調査シミュレーションゲーム

対応OS: PlayStation5 /PlayStation4 / Nintendo Switch / PC(Steam)

配信開始日:2023年配信予定

配信地域:グローバル(一部地域を除く)予定

対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)

価格:未定

公式サイト:https://tokyo-psychodemic.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/2397140/_/

公式Twitter:https://twitter.com/tyo_psychodemic

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.





3.『WITH: Whale In The High -空とぶ夢色くじら-』







Everyday WITH U (ハート)日常のストレスから解放されて癒されよう!

夢色ワールドで出会う妖精ウィズとクジラの物語。

たんぽぽの種にぶらさがり空中を旅していた小さな妖精ウィズ。

風にながされてクジラに出会い、その背中に住み始めたらステキな旅がスタート!

ファンタジー感あふれる癒し系放置型ゲーム(ハート)





タイトル:WITH: Whale In The High -空とぶ夢色くじら-

ジャンル:癒し系放置型ゲーム

対応OS:iOS / Android OS

配信開始日:2023年6月29日

配信地域:グローバル(一部地域を除く)

対応言語:日本語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語など13カ国語

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり/広告あり)

公式サイト:https://with.gnjoy.com/

公式Twitter:https://twitter.com/withjapanGGA

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@withjapangga

公式:Instagram:https://www.instagram.com/withjapangga/

コピーライト:(C) SKYWALK & Gravity Co., Ltd. All rights reserved.





4.『River Tails: Stronger Together』







『River Tails: Stronger Together』は、カラフルなアニメ調の3Dの2人用協力型アドベンチャープラットフォーマーです。

好奇心旺盛で興奮しやすい紫の子猫「ファープル」と、ちょっとイジワルな魚の「フィン」。プレイヤーは、どちらかを選んでプレイできます。プレイヤーは、ファープルの家族を救うため、川を遡って氷の山を目指します。友達と協力して仕掛けを解き、最後に待ちうけるボスを倒しましょう。果たして、彼は家族を救うことができるでしょうか?

このゲームは、イギリスとイタリアに拠点を置くインディーゲーム開発会社、Kid Onion Studio社(キッド オニオン スタジオ)が開発しており、マルチプラットフォームでの展開を予定しております。





タイトル:River Tails: Stronger Together

ジャンル:2人協力プレイアクションアドベンチャー

対応OS:PC(Stream)

早期アクセス版 配信開始日:2023年3月16日

配信地域:グローバル

対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、イタリア語

早期アクセス版 価格:2,050円

公式サイト:https://rivertails.gravityindiegames.com/

Steam:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/

公式Twitter:https://twitter.com/RiverTailsGame(英語)

コピーライト:(C)2023RiverTails:StrongerTogether, (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd., (C) Kid Onion Studio



【最強ペアで最速クリアを目指せ!わくわくタイムアタック】

グラビティゲームアライズブース内にて『River Tails』タイムアタックイベントを開催いたします。

ご家族やご友人と挑戦し、ふたりの絆で最速クリアを目指しましょう!





5.Alterium Shift』







『Alterium Shift』は、Drattzy Games社が開発したオールドスクールなJRPGです。

3人の主人公からひとりを選び、2つの世界の間で起こる戦争を阻止するべく冒険の旅に出ましょう。世界を救うために戦い続ける主人公たちの絆と、そしてその果てにある結末に、きっとあなたもどこか懐かしくどこか温かい気持ちになることでしょう。





タイトル:Alterium Shift

ジャンル:レトロJRPG

対応OS:PC(Stream)

早期アクセス版 配信開始日:2023年7月6日

配信地域:グローバル

対応言語:英語

早期アクセス版 価格:2,050円

公式サイト:https://alteriumshift.gravityindiegames.com/ja/

Steam:https://store.steampowered.com/app/1586990/Alterium_Shift/

公式Twitter:https://twitter.com/drattzy(英語)

コピーライト:(C)2023AlteriumShift, (C)Drattzy Games LLC, (C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd., all rights reserved





6.『ALTF42』







騎士のキャラクターを操作して、様々な罠が存在するステージを突破し、目的地に到着すればクリアとなるゲームです。

『ALTF4』の正式後続作で、前作に比べてさらに危険な罠が登場。より一層、難易度の高いゲームとなっています。前作では、ゲーミングプラットフォーム「STOVE Indie」のレビュー評価数1位、Twitchでの同時視聴者数7万人を記録するなど、世界中の多くのユーザーに愛されています。

無理難題な罠にいら立ったり、ときには笑ったり。ゲームをクリアしたときの爽快感・達成感をぜひ本作でお楽しみください!





タイトル:ALTF42

ジャンル: アクションアドベンチャー

対応OS:PC(Steam)

配信開始日:2024年春予定(早期アクセス版2023年3月31日)

配信地域:グローバル(一部地域を除く)

対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)

早期アクセス版 価格: 470円

Steam:https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/

コピーライト:(C) PUMPKIM Co., Ltd. 2023 ALL RIGHTS RESERVED. Published by Gravity Co., Ltd.



【この理不尽に君は勝てるか!?激ムズステージチャレンジ】

今回のBitsummitでは『ALTF42』の激ムズステージをクリアできるかを競うチャレンジイベントをご用意しております。

極悪ギミックを見事乗り越え、無事クリアできたら豪華景品をプレゼントいたします。是非挑戦してみてください!





7.『ジェネレーションゾンビ』







このゲームはポストアポカリプスの世界観で、カードを選択して生き残る頭脳系縦型戦略RPGです。

各ステージには様々なギミックが導入されています。ステージごとに戦略的な進行が求められるため、キャラクターの育成だけではない刺激的なゲームプレイが楽しめます。

タイトル:ジェネレーションゾンビ

ジャンル: 頭脳系縦型戦略RPG

対応OS:iOS / Android

配信開始日:未定

配信地域:グローバル

対応言語:グローバル

価格:基本プレイ無料

コピーライト:(C) 2023 LOADSTARS All rights reserved. (C) 2023 GRAVITY INTERACTIVE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.





Bitsummit出展記念スタンプラリー企画の開催決定!



GGAタイトルのゲームを遊び、二次元コードを読み取ることでスタンプラリーに参加できます。

2つ以上のスタンプをゲットし、対象の公式TwitterをフォローするとGGAタイトルの缶バッジがもれなく当たりますよ♪

さらに、中にはAmazonギフトカード1,000円分が後日もらえる当たり券も入っていますので是非参加してみてくださいね!

この機会に是非グラビティゲームアライズのゲームを遊んでみてください!皆様のお越しをお待ちしております。







■出展概要



イベント名称:BitSummit Let’s Go!!

会期:2023年7月14日(金)~7月16日(日)

出展名 :GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. / グラビティゲームアライズ株式会社

BitSummit Let‘s Go!! 公式サイト:https://bitsummit.org/







■グラビティゲームアライズ株式会社について







会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

担当者:後藤あゆみ

電話:03-6263-2656

FAX:03-6263-2709

eメール:mktg@gravityga.jp



