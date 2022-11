[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代

表取締役CEO:小池祐輔)が制作を行うタイリアリティーショー番組「NEW SCHOOL BREAKIN’」を通

じてサポートする『BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE』『PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE』

の2組が東南アジア最大級の音楽フェス「Big Mountain Music Festival12」に出演することが決定しま

した。









◆「NEW SCHOL BREAKIN’」について



世界での活躍を目指しタイを拠点に活動を開始した『BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE』『

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE』の、タイでの新たな挑戦を、F.HERO総合プロデュース

でお届けするリアリティーショー。

様々なミッションをクリアし、タイで夢に向かって日々奮闘するメンバーたちの姿が描かれていき

ます。



[公式サイト]

https://m.tribe-m.jp/ldh_page/event_bbz_psychicfever_2022_new_school_breakin_index

[YouTube #1]https://www.youtube.com/watch?v=uNLXPiln5tE

[Instagram]https://www.instagram.com/new.school.breakin/

[Facebook]https://www.facebook.com/NewSchoolBreakin

[Twitter]https://twitter.com/SchoolBreakin



◆Big Mountain Music Festivalについて



音楽と自然を愛する人たちのためにつくられた、東南アジア最大級のタイの野外音楽フェスティ

バルです。

2010年から始まり、タイ国内だけでなく海外からも100組以上のアーティストが集結。

昨年2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止になりましたが、今年2022年は再び、

待望の開催が決定しました。



[日程]2022年12月10日(土)~11日(日)

[会場]ナコンラチャシマ県 The Ocean カオヤイ

[YouTube]https://www.youtube.com/c/BigMountainMusicFestival0/featured

[Instagram]https://www.instagram.com/bigmountainmusicfestival/?hl=ja

[Facebook]https://www.facebook.com/bigmountainmusicfestival

[Twitter]https://twitter.com/bigmountainth



<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役社長CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.co.jp/

Twitter : https://twitter.com/chet_group

Instagram:https://www.instagram.com/chet_group/

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投

資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



PRに関するお問い合わせ先

株式会社CHET Group 広報担当

pr@chet.co.jp



