FMヨコハマ(84.7MHz)は、今年も地元メディアとして、「湘南」にスポットを当てた夏のキャンペーン「Fm yokohama 84.7 Summer Campaign 2023 "Shonan King"」を2023年7月15日(土)~8月31日(木)まで展開します。今年の "Shonan King"キャンペーンソングは、今春メジャーデビュー20周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATIONの「西方コーストストーリー」に決定!この楽曲は、7月5日(水)にリリースされる「サーフ ブンガク カマクラ (完全版)」内に収録。各楽曲が江ノ電の駅をモチーフに、2008年にリリースされた「サーフ ブンガク カマクラ」全10曲の再録に加え、現在の視点から新曲5曲を追加した“完全版”と呼ぶにふさわしい作品。今回のキャンペーンソングである「西方コーストストーリー」はアルバムの代名詞でもあるパワーポップさもありながら、爽快感がある楽曲です!







昨年に引き続き今年も大磯ロングビーチにサテライトスタジオ『Sunny Day Studio』を特設。7月17日(月・祝)13:00からの「Kiss & Ride」、7月23日 (日)から毎週日曜日13:00からの「Sunday Good Vibes!!」、8月26日(土)13:00からの「God Bless Saturday」など人気番組を現地から生放送します。また、スタジオ外のレトロアメリカンをイメージした空間“Sunny Day Terrace”でもさまざまなコンテンツで夏を盛り上げます。また、7月17日(月・祝)の12:00からは、夏恒例のプログラム「住宅情報館 presents CATCH OF SUMMER」をお届け。放送初日の17日(月・祝)は、大磯ロングビーチのサテライトスタジオ『Sunny Day Studio』からマンゴー隊隊長の井手大介が久々に登場!また、それ以降は、みなとみらいのスタジオから毎日ゲストを迎えてお届けします。DJは、昨年に引き続き、月・火曜日は飛香まい、水・木曜日はMiiが担当。さらに、日替わりでスペシャルDJも加わります。そして7月21日(金)からは、「KANAGAWA SUBARU presents Shonan King REPORT 2023」がスタート!今年のキャンペーンカーは、進化した「新世代アイサイト」などSUBARUの最新技術と、好奇心を駆り立てるデザインで磨き上げた、ジブン自在SUV SUBARUクロストレック!この夏も神奈川県内を縦横無尽に走ります!また、7月15日(土)には、フリーマガジン「84.7Navi(ハチヨンナビ) Summer 2023」を発行します!今年もFMヨコハマが夏を盛り上げます!





【概要】

Fm yokohama 84.7 Summer Campaign 2023 "Shonan King"

■実施期間:2023年7月15日(土)~8月31日(木)







キャンペーンソング

楽曲:西方コーストストーリー

アーティスト:ASIAN KUNG-FU GENERATION

















Fm yokohama 84.7 Sunny Day Terrace in Oiso Long Beach







FMヨコハマでは昨年に続き、大磯ロングビーチにサテライトスタジオ『Sunny Day Studio』を特設。

「Kiss & Ride」「Sunday Good Vibes!!」「God Bless Saturday」など人気番組を『Sunny Day Studio』から生放送。スタジオ外のレトロアメリカンをイメージした空間”Sunny Day Terrace”でもさまざまな展開を準備中!2023年の夏を盛り上げます”

■実施期間:2023年7月17日(月・祝)~8月13日(日)の毎週日曜日、8月26日(土)

協賛:神奈川スバル/司法書士法人みどり法務事務所/ダスキンレントオール ほか



【公開生放送1.】

◆番組:Kiss & Ride in OISO

◆放送日時:2023年7月17日(月・祝) 13:00~15:00

◆DJ:高橋茉奈

◆リポーター:令和応援団 龍口健太郎



【公開生放送2.】

◆番組:Sunday Good Vibes!! in OISO

◆放送日時:毎週日曜日13:00~15:20

◆ゲスト:吉田栄作(7/23)

◆DJ:朝海ルナ





【公開生放送3.】

◆番組:God Bless Saturday in OISO

◆放送日時:8月26日(土) 13:00~15:55

◆DJ:じゅんご/田崎さくら



※そのほか、キッチンカーも登場!

営業日:7/22(土)~8/27(日)の土・日・祝日





上記詳細は、こちらから https://www.fmyokohama.jp/topics/oiso2023/









住宅情報館 presents CATCH OF SUMMER







今年も、みなとみらいのFMヨコハマのスタジオから生放送で、「住宅情報館 presents CATCH OF SUMMER」をお届け!放送初日の7月17日(月・祝)は、サテライトスタジオ『Sunny Day Studio』からマンゴー隊隊長・井手大介が久々の登場!また、それ以降は昨年に引き続き、月・火曜日は飛香まい、水・木曜日はMiiが担当。さらに、日替わりでスペシャルDJも加わります。毎日登場するゲストもお楽しみに!さらに、番組内でメールを読まれた方に、番組ロゴ入り『カラビナ付きミニクリアポーチ』をプレゼント。万能なサイズ感は、様々な用途に使用できます。Let's CATCH OF SUMMER!



◆放送日時:2023年7月17日(月・祝)~8月31日(木) 12:00~12:55

◆DJ:〔7/17 MON・祝〕井手大介

〔 7/18 TUE〕 石川舜一郎/飛香まい

〔 7/19 WED〕ZiNEZ-ジンジ-/Mii

〔 7/20 THU〕 DJ帝/Mii

〔 7/21 FRI〕 岸洋佑

〔 7/24 MON〕穂積ユタカ/飛香まい

〔 7/25 TUE〕 柴田聡/飛香まい

〔 7/26 WED〕令和応援団 龍口健太郎/Mii

〔 7/27 THU〕 井手大介/Mii

〔 7/28 FRI〕 Lead

〔 7/31 MON〕石川舜一郎/ 飛香まい

〈提供〉住宅情報館









KANAGAWA SUBARU presents Shonan King REPORT 2023







今回もShonan King REPORTは、神奈川スバル提供。キャンペーンカーは、進化した「新世代アイサイト」などSUBARUの最新技術と、好奇心を駆り立てるデザインで磨き上げた、ジブン自在SUV SUBARUクロストレック!

この夏も神奈川県内を縦横無尽に走ります!お楽しみに♪



◆放送日時:2023年7月21日(金)~8月20日(日)

[月~木曜]9:45~/16:00~

[金曜]11:20~/16:00~

[土曜]10:40~/15:26~

[日曜]10:20~/14:03~

◆リポーター:鈴木まひる/DJ帝/室井一馬(甘党男子)/横山胡桃

◆提供:神奈川スバル











FMヨコハマフリーマガジン「84.7Navi(ハチヨンナビ) Summer 2023」7月15日(土)に発行!







今回のフリーマガジンのコンセプトは「Fヨコが、盛り上げる夏!」。スペシャルインタビューでは、今年のShonan Kingキャンペーンソングアーティストの「ASIAN KUNG-FU GENERATION」が秀島史香とアツいトークを展開!また、Tresenについて語り尽くす!?「華麗なるTresen 女子会!」や今年のSummer Campaign「Shonan King」の展開など、今回も内容盛りだくさんでお届けします!

※配布先の詳細は、FMヨコハマのホームぺージをご覧ください。(7月15日以降)









FMヨコハマ









FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。

パソコン・スマホからは、radiko(http://radiko.jp/#!/live/YFM)でお聴きください。



オフィシャルサイト:https://www.fmyokohama.co.jp/



