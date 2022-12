[TATRAS INTERNATIONAL株式会社]





TATRAS INTERNATIONALが展開するTATRAS直営店をショップインショップとして持つセレクトショップ【TATRAS CONCEPT STORE】にて、アーティストとして活躍するぱくちーひとみ氏の個展「loveyourself.展'' FELIZ NAVIDADʻʼ」を開催いたします。









TATRAS INTERNATIONAL(株)が展開する【TATRAS CONCEPT STORE】にて12月17日(土)より、

アーティストのぱくちーひとみ氏が手掛けるタフティングやレジン、陶器など彼女から生み出される作品

の個展love yourself.展” FELIZ NAVIDAD “」を開催いたします。

“自分を好きになってハッピーになろう”というメッセージがこもったlove yourself.のロゴが象徴的なデ

ザインのlove yourself.展。今回のタイトルは“FELIZ NAVIDAD”、彼女の大好きなメキシコのクリスマス

をテーマにカラフルな⾊使いのタフティングラグ、ミラー、陶器系、レジン系に加えてlove yourself.

グッズ等が豊富にラインナップ。

ぱくちーひとみが創り出す圧倒的視覚空間が体感できます。

POP-UP初日には、ぱくちーひとみ氏によるアートパフォーマンス、タフティングライブも開催いたしま

す。

また、今回のPOPUPのために用意された、シンガーソングライター大門弥生氏とのコラボアイテムも販

売いたします。

合わせて、2022A/Wローンチしたファッションブランド”FILL,more(フィルモア)”のフルラインナップと、

2023S/Sの受注会を兼ねたPOP-UPも同時開催いたします。



《 ぱくちーひとみ「 love yourself.」POP UP STORE》

12/17(Sat)~ 12/25(Sun)

*ぱくちーひとみ氏によるタフティングライブ 12/17 14:00~16:00

TATRAS CONCEPT STORE ⻘山店

東京都港区南⻘山6-5-39IIIビル営業時間:11:00~20:00 (不定休)https://tatrasconceptstore.com/





-ぱくちーひとみ- @hitomi_1054

タフティングやレジン、陶器など様々な手法を用いて作品を生み出すアーティスト。 ”自分を好きになってハッピーになろう!”と言うメッセージがこもったlove yourself のロゴが彼女の象徴的なデザイン。

ハンドメイドのものは全て1点もので、海外の都市からインスピレーションを得たカラフルな⾊使いの作品が特徴的。

タフティングを用いた空間演出や世界観の表現には定評があり、特に若年層から支持を得ている。

また、自身のアクセサリーブランド『89xiiitokyo ( パクチートーキョー)』を設立し、同ブランドのディレクターも務めている。



-大門弥生- @yayoidaimon

シンガーソングライター, FEMINIST, 関西 Bad Gyal

ブラックミュージックに強く影響を受け、作詞作曲、振り付けまでを手掛ける現場主義のグローバルアーティスト。

Feminismを掲げ、”ありのままの自分が美しい、やりたいようにやればいい”というメッセージを等身大で伝えている。



-FILL,more- @fillmore_jp_event

2022A/W シーズンにデビューした、ファッションもカルチャーも追いかけたい、自分にわがままな人に向けたブランドです。ジャンルにとらわれず「人生をお気に入りでいっぱいにする」ためのファッションを提案します。

ブランドコンセプトは「Playlist to wear」。プレイリストをシーズンテーマに、アイテムのネームタグ部分にデザインや柄のソースとなった楽曲をQRコードを縫い付けて公開。

着るだけでなく、⽿からも楽しくなる素敵な1日を提案致します。



