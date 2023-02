[株式会社For you]

オリジナルショート動画「猫と私とわたし資産」にはFor you所属・雪見みとが出演



デジタル領域における広告代理事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業をおこなう株式会社For you(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野田爽介、以下「For you」)は、株式会社UI銀行(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中俊和、以下「UI銀行」)の1周年企画 第5弾「#うちの幸せ招き猫 キャンペーン」の企画立案・クリエイティブ制作を実施したことをお知らせいたします。







■UI銀行 1周年企画について

2023年1月に開業1周年を迎えたUI銀行は、ブランドコンセプトである「ふやすのは、わたし資産*1」の実現に繋がるキャンペーンやサービスを順次展開しています。

特設ページ:https://www.uibank.co.jp/special/1st/



*1

「わたし資産」とはUI銀行オリジナルの言葉。お金はもちろん、家などの有形資産だけでなく、自分がありたい姿になるために必要な、思い出や経験といった無形資産も含んだ私たち一人ひとりに必要な多様な資産の総称です。



■「#うちの幸せ招き猫 キャンペーンについて

【キャンペーン参加方法】

1.UI銀行公式Twitterアカウント(@UIbank_official https://twitter.com/UIbank_official)をフォロー

2.ハッシュタグ「#うちの幸せ招き猫」をつけて愛猫とのわたし資産(写真または動画)を投稿



【賞品】

ご応募いただいた方の中から抽選で、「猫との時間を豊かにする資金:5,000円(Amazonギフトカード)*2」を5名様にプレゼント



*2

本キャンペーンは株式会社UI銀行による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



【キャンペーン詳細】

「#うちの幸せ招き猫 キャンペーン」のキャンペーンページ

https://www.uibank.co.jp/cms_source/data/campaign/detail/2023/000264.html



■オリジナルショート動画「猫と私とわたし資産」について





この度、1周年を記念して、「猫と私とわたし資産」というオリジナルショート動画を制作いたしました。ヒロインにはFor you所属女優・雪見みとが出演しております。

https://www.youtube.com/watch?v=0ROqPnP43ig

今後、TikTok公式アカウントを作成し、社会人になった女の子と愛猫の生活を投稿していく予定です。



■本取り組みについて

For youは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタル・SNS領域を中心とした広告企画制作事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業を展開している、広告と芸能のハイブリッドエージェンシーです。

今回、自社内キャスティング~企画~アカウント運用~クリエイティブ制作まで、一気通貫した施策のご提案を実施させていただきました。



<制作指揮>

ビジネスプロデューサー:西嶋 綾香(株式会社For you)

キャンペーンプランナープロデューサー:山口 都紀(株式会社For you)

クリエイティブプロデューサー:山下 榛野(株式会社For you)



<制作スタッフ>

監督・撮影:SOLO

撮影アシスタント:JIDAI

照明技師:柚木伸之介

プロジェクトマネージャー:RIO

ヘアメイク:アリガミナミ



音楽 『一生の人』

作詞・作曲:多部大



For youは今後も、クライアント企業様への提供価値最大化に向けて尽力してまいります。



□会社概要

会社名:株式会社For you

URL:https://foru.co.jp

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル4,5階

電話:03-6451-0639

設立:2015年8月

代表取締役:野田爽介



事業内容:

●コミュニケーションプロデュース事業

- コミュニケーション戦略

- ブランドプロデュース

- コンテンツクリエイティブ

- SNSコミュニケーション

- インフルエンサーキャスティング

- PRプランニング

●タレントプロデュース事業

- タレントマネジメント

- タレントマーケティング/R&D

●IPプロデュース事業

- プロダクトプロデュース

- IPプロデュース

- アライアンスマネジメント



□問い合わせ先

担当:西嶋

お問い合わせフォーム:https://foru.co.jp/contact



