イベント累計動員数2,000万人を超える、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社(代表取締役CEO:加藤直人/本社:東京都品川区)が開発協力している「バーチャル大阪」(※1)において、「未来大阪プロジェクト」に協力し、「新しい大阪のマチ」のアイデアを生徒から募り、実際にメタバース空間に創り上げるコンテスト「#大阪を創ろう ~Go to EXPO 2025~」(※2)を実施しました。









※「バーチャル大阪」は、2025年開催の大阪・関西万博に先がけ、大阪の魅力を国内外に発信し、新たな文化創出やコミュニティ形成を目的とした都市連動型メタバースです。2022年2月28日の公開以来、多くのお客様に来場いただき様々なイベントを実施してきました。

※「#大阪を創ろう ~Go to EXPO 2025~」は、本年新たな取り組みとして産官民一体となり、より「バーチャル大阪」の発展を目指すため、2023年10月より大阪府内全域の小学校・中学校・特別支援学校(公立、私立、国立含む)と連携し、バーチャル大阪の「新しい大阪のマチ」のアイデアを児童・生徒から募り、実際にメタバース空間に創り上げるコンテスト「#大阪を創ろう ~Go to EXPO 2025~」を実施しました。そしてこの度、児童・生徒たちから集まったたくさんの作品の中から、グランプリをはじめとした各賞を決定いたしました!



入賞作品決定!入賞作品をバーチャル大阪の空間内(エントランスエリア)に公開予定!

各教育機関のご協力のもと、たくさんの大阪の児童・生徒たちにご参加いただきました。自由な発想で大阪の魅力を伝える、メタバースならではの楽しいマチのアイデアの中から、各賞が決定いたしました。



グランプリ





選定理由:大阪らしいモチーフ「たこ焼き」を、乗り物、建物、浮島、タワー等、マチを楽しくする様々なアイデアに活用し、空間全体に独特の統一感とにぎやかな世界観を生み出しています。お腹が減りそうなこのマチに、是非行ってみたいです!



・準グランプリ





選定理由:巨大な漫才師がバーチャルで浮かび上がるアイデアが斬新。行き交う人々みんなが笑顔になりそうな、大阪が誇る「お笑い」を見事に取り入れた素敵なマチです!





選定理由:大阪産(もん)の野菜や果物を取り入れた楽しいアイデア。訪れる人達に、大阪をもっと知ってもらえる、もっと好きになってもらえる、そんな希望が込められた素敵なゆうえんちになっています!





グッドアイデア賞





選定理由(全体):どの作品も、独創性や新規性に溢れたものばかりで、随所に散りばめられた「大阪のモチーフ」の活用の仕方がとても面白いです。メタバースならではの自由な発想で、思わず歩いてみたくなる、乗ってみたくなる、住んでみたくなる、そんな気持ちにさせるアイデア達です!





































上記入賞作品は、バーチャル大阪内の「エントランス」エリアでも2024年春頃公開予定です!

是非、バーチャル大阪にご来場ください!



バーチャル大阪はこちら→ https://cluster.mu/w/7c4e1876-feb4-49be-a7fb-16410bb6593c







#大阪を創ろう ~Go to EXPO 2025~ について

募集テーマ:あなたが思い描く「新しい大阪のマチ」のアイデア

応募資格:大阪府内の小学校・中学校等・及び特別支援学校の児童及び生徒

応募期間:2023年10月下旬~12月8日(金)

審査基準:バーチャル大阪をより楽しくする、独創性・新規制に溢れたアイデアを総合的に選定。

※応募は終了しています。たくさんのご応募、ありがとうございました!

主催:未来大阪プロジェクト

協賛:株式会社ネスタリゾート神戸、東京書籍株式会社

協力:大阪府・大阪市万博推進局



アイデアをもとに、バーチャル大阪の新エリアを制作中!

ただいま、バーチャル大阪の新エリアを来年公開に向け、制作中です。新エリアには、本コンテストで入賞した作品のアイデアを一部取り入れ、メタバース空間に実装いたします。果たしてどんなマチが誕生するのでしょうか!?新エリアの公開は、24年春頃を予定しています。乞うご期待!











アプリケーション「cluster」について

「cluster」は、スマートフォンやPC、VR機器など様々な環境からバーチャル空間に遊びに行くことができる、マルチプラットフォーム対応のメタバースプラットフォームです。音楽ライブや発表会などのイベントのほか、いつでも参加できるバーチャルワールドでチャットやゲームを楽しめます。



<アプリケーション概要>

名称:cluster

運営:クラスター株式会社

価格:無料

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads



■クラスター株式会社について

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド(バーチャル空間)やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。「バーチャル大阪」のほか、渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、ポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。クラスター株式会社では多くのメタバースイベント事業を実施しています。

▼詳細はこちらをご覧ください。

(URL: https://www.biz.cluster.mu/)

▼クラスター株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17626



(参考)

■「バーチャル大阪」概要

「バーチャル大阪」は2025年開催の大阪・関西万博に先がけ、大阪の都市の魅力を国内外に発信しています。“City of Emergence”(創発する都市)をテーマに、さまざまな人が集まり、一人ひとりの新たな体験や表現を通じ、大阪の新たな文化の創出・コミュニティの形成にも寄与することを目指しています。

https://www.virtualosaka.jp/



■「未来大阪プロジェクト」概要

「未来大阪プロジェクト」は、民間企業19社で組成され、大阪府・大阪市サポートのもと「バーチャル大阪」を起点に大阪の新たな魅力を創出、国内外に発信していくことを目指すプロジェクトです。今回その活動の一環として本イベントを実施、2025大阪・関西万博に向けバーチャル大阪を通じた大阪の盛り上げを図ります。今後も観光など様々な分野においてXR技術など先端テクノロジーを活用した新たな体験を提供し、大阪の発展に貢献していきます。

https://www.miraiosaka.org/



◆本件に関するお問い合わせ先

未来大阪プロジェクト 問い合わせフォーム

https://vc-help.zendesk.com/hc/ja/requests/new



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-16:16)