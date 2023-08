[レミー コアントロー ジャパン]

~テロワールの恵みが紡ぎだすフラッグシップ・キュヴェを1杯から楽しめるバイザグラスフェア~



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、この度、ホテルインディゴ軽井沢にて、レゼルヴ・ブリュットを1杯から楽しめる機会を提供いたします。







職人による伝統的な製法での少量生産を意味する「アルチザン」と、『母なる自然の名のもとに』プロジェクトを推し進める「サステナビリティ」にこだわり抜くシャンパーニュブランド テルモン。シャンパーニュ地方では4%にとどまるオーガニック認証を、収穫する葡萄畑の約83%で受けているメゾンとして、今日も最高のシャンパーニュ造りと自然の恵みを次世代への継承するための取り組みを続けています。

一方、世界的にはSDGsが採択された9月25日(GLOBAL GOALS DAY)を含む毎年9月末の約1週間、SDGsの推進と達成に向けて意識を高め、行動を促すイベントが開催されています。今回、ホテルインディゴ軽井沢では、9月の1か月間をSDGs月間と位置づけ、サステナブルにこだわり抜くシャンパーニュ造りを続けるテルモンを1杯から楽しめる場を創出。シャルドネ、ムニエ、ピノノワールという3つの葡萄品種の繊細なマリアージュが描き出すバランスが調和したブランドのフラッグシップアイテム「レゼルヴ・ブリュット」をご堪能いただける機会となっています。

IHGホテルズ&リゾーツとテルモンとが描く未来とビジョンを共創しあう、美味しくラグジュアリーなひとときをお楽しみください。







■メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

