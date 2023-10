[株式会社ジーユー]

コンセプトは「寒さを我慢しない服」。大人のワークウェアを自由に楽しむ「GU and beautiful people」の初の秋冬コレクションが11月3日 (金)より販売開始



「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、デビュー以来常識にとらわれないものづくりで世界を驚かせてきたファッションブランド「beautiful people(ビューティフルピープル)」とのコラボレーションコレクション第二弾を11月3日(金・祝)より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。











コンセプトは「寒さを我慢しない服」。

今年3月に第一弾を発売し、大反響となった本コラボレーション待望の第二弾のコンセプトは「寒さを我慢しない服」。

前回のコラボ同様、熊切氏が文化服装学院の同級生と結成した「beautiful people」のデザインチームを撮影した昔の写真からインスピレーションを得て、「自分たちしか知らない事、インターネットに存在しない事が、一番みんなが知りたいことだ」という思いからコレクションをデザインしました。

「当時の写真を見ると、冬だというのに私たちは薄着だった。デニムも穴だらけだった。寒くなかったのか?若さゆえなのか?寒い冬をどうやって乗り切ったのか?」そんな疑問からプロジェクトを掘り下げ「beautiful people」のDNAである「ユニークネス」と「相反する要素の融合」を組み合わせ、「自由(GU)VS我慢(GMN)、寒そうであたたかい服作り」をテーマに、コレクションに落とし込みました。

特に素材の使い方に注力し、例えばアウターの裏地にはボアを使い、着心地とあたたかさを両立させたり、ジャージ素材の裏側にファーのような起毛素材を使うことで、着る人の意表を突いたり。一見あたたかそうに見えない素材を、あたたかく仕上げることにこだわりました。



全スタイル男女共通のデザインと豊富なサイズ展開は継続。

「青春」をキーワードにした、1980~90年代のスクールカルチャーを匂わせるアイテムコンセプトは第一弾より継続しつつ、青春を経て大人になったムードに進化させ、セットアップを中心としたワークウェアにアップデート。さらりと気軽にまとえながらあたたかく「beautiful people」らしい遊びを忘れないユニークなアイデアが随所に散りばめられたアイテムが、全商品がユニセックスで男女共通のサイズ展開で登場します。



「beautiful people」の大人気アイテムや即日完売したアイテムも登場。

「beautiful people」でも毎回好評なロックTシャツをモチーフにしたロックニットシリーズは、本コラボレーションではクラシック音楽家をロックTシャツに見立てて登場します。また、第一弾のコラボの際に即完売した1.5組セットの靴下「ソック ア トロワ」は新たにボーダーバージョンで展開します。



「GU and beautiful people」コレクション概要

・販売期間:2023年11月3日(金)より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始

・商品数 :ユニセックス全16型(商品により店舗は一部店舗のみ取り扱い)

・価格帯:990円~9,990円

・サイズ展開:ユニセックスXS-XXL(XS、XXLはオンラインのみ販売)



特集ページ

https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/contents/special-collaboration/beautiful-people



デザイナーインタビュー特集ページ

https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/contents/special-collaboration/beautiful-people/article



先行展示

10月16 日(月)~11月2日(木)の期間、ジーユー銀座店、ジーユーマロニエゲート銀座店、ジーユー渋谷店で本コレクションの世界観を表現した先行展示エリアが登場します。



<先行展示店舗情報>

ジーユー銀座店

所在地:東京都中央区銀座5-7-7

営業時間:平日 11:00-21:00/土日祝 11:00-21:00



ジーユーマロニエゲート銀座店

所在地:東京都中央区銀座三丁目2番1号マロニエゲート銀座2 5階

営業時間:平日 11:00-21:00/土日祝 11:00-21:00



ジーユー渋谷店

所在地:東京都渋谷区宇田川町32-13B1F-3F

営業時間:平日 11:00-21:00/土日祝 11:00-21:00



「GU and beautiful people」LIVE STATIONのご案内

本コラボレーションの商品をGU LIVE STATIONにて販売前にいち早くご紹介します。様々な身長のスタッフが出演しサイズごとの着用感をお伝えします。

配信日時:10/30(月) 20:00-21:00

タイトル:【beautiful people】全アイテム先行実物レビュー。11/3(金)販売開始コラボレーションアイテム。

URL:https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/150



beautiful peopleブランド紹介

文化服装学院アパレル技術科卒業後、コム デ ギャルソンのパタンナーを経験したデザイナーの熊切秀典が、2006年に文化服装学院の同級生と創設したブランド。2017-18年秋冬シーズンからはパリにコレクション発表の場を移し、2020年には最も権威ある日本のファッションアワード「第38回毎日ファッション大賞」を受賞。作家・村上春樹氏のデビュー作『風の歌を聴け』で引用された作家スコット・フィッツジェラルドの著書『グレート・ギャッツビー』の一文「優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる。」をコンセプトに掲げ、男性と女性、大人と子供など相反する要素を掛け合わせ、固定観念や常識を打ち破る服づくりを続けている。大人と子供が同じサイズの服を着用できる『大人のための子供服』、服の上下を入れ替えても着用できる『ダブルエンド』など、高度なパターンテクニックに支えられた斬新なものづくりは世界でも高く評価されており、コレクションの一部はメトロポリタン美術館や京都服飾財団に収蔵されている。



