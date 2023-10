[ザ・シネマ]

放送を記念して抽選で3名様に霊幻道士Tシャツが当たる!プレゼントキャンペーン開催



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、かつて日本中に一大“キョンシー”ブームを巻き起こしたホラー・コメディ『霊幻道士』シリーズを4作品を、10月16日(月)、17日(火)(リピート放送:10月30日(月)、31日(火))に特集放送いたします。一挙放送を記念して、霊幻道士Tシャツが当たる!プレゼントキャンペーンを開催いたします。





【4カ月連続】香港シネマ大全:キョンシーが来るぞ!霊幻道士一挙放送

毎回好評の「香港シネマ大全」。今年も4カ月連続で香港映画の魅力を余すところなく特集します!

3カ月目の10月は、かつて日本中に一大“キョンシー”ブームを巻き起こしたホラー・コメディ『霊幻道士』シリーズを4作品まとめて放送!



悪霊が取りついた“キョンシー”と霊幻道士との闘いを描くサモ・ハン・キンポー製作総指揮『霊幻道士』、

キョンシー一家が現代の中国で騒動を巻き起こすシリーズ第2弾『霊幻道士2/キョンシーの息子たち!』など

10月16日(月)、17日(火)(リピート放送はハロウィンに合わせて10月30日(月)、31日(火))にシリーズ4作品を一挙にお届けします!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/487





香港シネマ大全:キョンシーが来るぞ!霊幻道士一挙放送

ザ・シネマ放送記念 プレゼントキャンペーン

特集放送を記念し、抽選で合計3名様に、

霊幻道士 × ハードコアチョコレートTシャツが当たるプレゼントキャンペーンを開催!



■応募締切:10/31(火)

■当選者数:合計3名様

■賞品:霊幻道士 × ハードコアチョコレートTシャツ3種 ※すべてサイズL



プレゼント応募ページ: https://www.thecinema.jp/post/present/VENcT

賞品の詳細はハードコアチョコレートHPへ:https://core-choco.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2869797&sort=n



《放送作品情報》



●『霊幻道士』

放送日:10月16日(月)8:15~/10月30日(月)6:00~

中国版ゾンビ“キョンシー”とのコミカルな死闘が幕を開ける!一大ブームとなったホラーコメディ第1弾

<あらすじ>

大富豪ヤンから父親の墓の改修を依頼されたカオ道士が棺を掘り起こすと、20年も埋葬されていたのに遺体が腐敗していなかった。風水的に誤った方法で埋葬されため、成仏できずキョンシーになりかけていたのだ。ヤンに火葬を勧めるも拒否されたカオは、屋敷に遺体を持ち帰って棺に封印するが、弟子たちのミスで封印が破られてしまう。キョンシーになった父親はヤンを殺害して姿を消し、カオが殺害の疑いで逮捕されてしまう。





●『霊幻道士2/キョンシーの息子たち! 』

放送日:10月16日(月)10:45~/10月30日(月)8:00~

99年の時を経てキョンシー一家が現代に蘇る!

ベビーキョンシーがキュートな大ヒットホラーコメディ第2弾

<あらすじ>

現代の中国。墓荒らしのカク教授とその助手が、洞窟で両親と幼い子供のキョンシーを発見する。早速売り飛ばそうとするが、取引相手から見本を要求されベビーキョンシーを車で運んでいたところ、封印のお札が剥がれて逃げられてしまう。さらに助手が親キョンシーのお札を剥がしてしまい、我が子を追って街へと向かう。街がパニックに陥る中、先祖が霊幻道士だった漢方医ラムは、娘チーとその恋人ヤンと共にキョンシー退治に挑む。





●『霊幻道士3/キョンシーの七不思議』

放送日:10月17日(火)8:15~/10月31日(火)6:00~

半人前の道士たちが恐るべき悪霊妖術団と激突!

恐怖要素がパワーアップした大ヒットホラーコメディ第3弾

<あらすじ>

半人前の道士ミンはキョンシーのダイボウとサイボウと共謀し、村人を怖がらせてはお祓い代を巻き上げていた。一方、腕利き道士ラムは自警団を結成し、女妖術師が率いる盗賊団に戦いを挑み、一味は退散する。数日後、ラムの誕生祝賀会が開催され、自警団に捕まったミンの悪行を見抜いたラムは道士としての正しい道を諭す。改心したミンはキョンシーたちとの別れを決意するが、ダイポウが一味の元へ連れ去られ凶暴化してしまう。





●『霊幻道士・完結編/最後の霊戦』

放送日:10月17日(火)10:30~/10月31日(火)7:45~

最凶最悪のキョンシーが出現!前作よりコミカルテイストが強くなった大ヒットホラーコメディ第4弾

<あらすじ>

人里から離れた山奥に住むゴクウ道士とあんぱん和尚は、互いのことが気に入らず喧嘩してばかり。一方、道士の弟子カーロウは和尚の弟子チンチンに好意を寄せていた。そんなある日、キョンシーになった皇帝の叔父を黄金の棺に封印して運ぶツル道士が現れ、魔除けの力を持つ餅米を分けてほしいとゴクウ道士に頼む。ゴクウ道士はツル道士に餅米を託して見送るが、その夜、雷雨の影響で棺の封印が解けてキョンシーが蘇ってしまう。



『霊幻道士』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『霊幻道士2/キョンシーの息子たち! 』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『霊幻道士3/キョンシーの七不思議』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『霊幻道士・完結編/最後の霊戦』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

------------

