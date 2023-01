[りらいあコミュニケーションズ株式会社]

りらいあグループで、タイ国においてコンタクトセンターサービスを提供するMOCAP Limited (以下、MOCAP)は、タイ・コンタクト・センター・トレード・アソシエーション(以下、TCCTA)が主催する「TCCTA Contact Center Awards 2022」において、「The Best Professional Management Contact Center」部門 銀賞を受賞しました。また、ITサポート部門など個人部門においても、計5部門で受賞しました。





TCCTA ( https://www.tccta.or.th/ )は、コンタクトセンターサービスの品質向上を目的としてタイ商務省が主導となり設立された、タイ国内企業が多数加盟する団体です。「TCCTA Contact Center Awards」は、タイ国内で最も優れたサービスを提供するコンタクトセンターを表彰するため、毎年TCCTAによって開催されています。



受賞にあたり、MOCAP社長Patchanee Srisukwattanaは、「これらの受賞は、お客様に優れたサービスを提供しようとするプロ意識、責任感、そして努力の証です。MOCAPチームの献身と、業界トップクラスの企業として、常にお客様に最高のサービスを提供するために期待以上の努力を行う姿勢を誇らしく思います。」とコメントしています。



MOCAPならびにりらいあグループでは、日本品質のコンタクトセンターオペレーションの知見を活かした高レベル・高品質のサービスをグローバルに提供してまいります。



◆受賞部門およびタイトル

コーポレート部門 :

・The Best Professional Management Contact Center : Silver Medal



個人部門 :

・The Best Contact Center QA Support Professional : 2nd

・The Best Contact Center IT Support Professional : 2nd

・The Best Contact Center Agent(Tele-service): 2nd

・The Best Contact Center Supervisor(Tele-service): 3rd

・The Best Contact Center Supervisor(Tele-service): 2nd

・The Best Contact Center Manager(Tele-service): 2nd



【MOCAP Limitedについて】

MOCAPは、2008年に設立されたタイ大手のコンタクトセンター会社です。主に日系・外資系のお客様企業向けにカスタマーケアやセールスアウトバウンドのほか、市場調査など幅広いBPOサービスを提供しています。



本社:3rd Floor, Siripinyo Bldg,475 Sri-Ayudthaya Rd. Thanon Phayathai, Rajthevee,Bangkok, 10400 Thailand

TEL:(66)2203 9030(日本語対応窓口)/FAX:(66)2248 1110

https://www.mocap.co.th/



【りらいあコミュニケーションズ株式会社について】

りらいあコミュニケーションズは1987年の創業以来、時代とともに変化する社会環境や高度化する消費者のニーズに合わせたサービスを通じて、お客様企業の事業成長に貢献してきました。国内外60以上の拠点で約36,000人のスタッフが、コンタクトセンター事業、バックオフィス事業において、長年培ってきたヒトによるオペレーション力と最新のテクノロジーを組み合わせた付加価値の高いサービスを提供しています。これまでの運用知見をもとに、お客様企業と消費者を「つなげる力」で新たな価値を創造し、より良い社会の実現を目指します。



設立:1987年6月

本社:〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー16F

資本金:998百万円(2022年3月末現在)

上場市場:東京証券取引所 プライム市場(証券コード4708)

事業内容:コンタクトセンター事業、バックオフィス事業

企業URL:https://www.relia-group.com/

サービスサイト『Relia Success』:https://www.success.relia-group.com/



【問い合わせ先】

コーポレート・コミュニケーション部

岩本、坂井

03-5351-7200(代表)



