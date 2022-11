[株式会社デイトナ・インターナショナル]

一般社団法人 SNOWBANK主催の「東京雪まつり2022」にスタッフユニフォームを提供します。



FREAK'S STOREは献血・骨髄バンク若手ドナーの不足の課題解決のため、一般社団法人SNOWBANKと『楽しいから始まる社会貢献』をテーマに活動しています。普段献血ルームに足を運ばない若者に献血・骨髄バンクを知って行動してもらうキッカケの場づくりして、2022年11月12日(土)・13日(日)の二日間で一般社団法人SNOWBANKが主催する都市型フェスイベント「東京雪祭り2022」が開催されます。













12回目を迎える「東京雪祭2022」が代々木公園で開催!



SNOWBANK代表の「プロスノーボーダー荒井DAZE善正」が愛してやまないスノーボードを軸に音楽・アート・食・をテーマにした子供から大人まで楽しめる「東京雪祭(12回目)」を東京・代々木公園イベント広場にて開催します。このイベントを通して、若者が楽しみながら献血・骨髄バンクについて知り、行動することにより、一人でも多くの患者さんが治療のスタートラインに立てる社会づくりを目指します。FREAK'S STOREでは、SNOWBANKが描く「すべての患者が骨髄移植のスタートラインに立てる社会」に賛同し、スタッフユニフォームの提供でイベントをサポートさせていただきます。















FREAK'S STOREデザインのスタッフユニフォームを提供











SNOW BANK創設当初から掲げる「PAY IT FOWERD」=「自分が受けた善意を他の誰かに渡すことで、善意をその先につないでいくこと。」というスローガンは活かしつつも今年で12回目を迎える「東京雪祭」に際し、まず自分たちがスタートラインに立ち活動を広めていこう、という意味を込めて「ON YOUR MARKS」=「位置について」というのスローガンにデザインを刷新。FREAK'S STOREらしい、ストリートかつメッセージが凝縮されたスタッフユニフォームが完成しました。









イベント詳細



■開催日:2022年11月12日(土)-13日(日)

■会場:代々木公園 イベントB地区

■開場:9:00

■閉場:17:00

■料金:無料

■主催:一般社団法人 SNOWBANK

■問合せ:SNOWBANK 事務局 info@sbpif.net

*新型コロナ感染予防対策(マスク、消毒、ソーシャルディスタンスの確保)を整えた上で「東京雪祭SNOWBANK PAY IT FORWARD 2022」を開催いたします。

ご来場いただく皆様にも、対策のご理解とご協力をお願いいたします。

※イベント内容・出演ライダー・アーティスト等は変更、もしくは追加となる場合がございます。



