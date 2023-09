[株式会社 FM802]

BMSG設立3周年前夜に、BMSGアーティストたちの座談会をオンエア!







9月30日・10月1日の2日間大阪城ホールで開催される「BMSG FES ’23」開催間近、さらに9月18日はBMSGの設立3周年!その記念すべき日の前夜、9月17日の「802 BINTANG GARDEN」は「BMSG Radio Meeting」 と題して、1時間たっぷりBMSGでお届け。

SKY-HI/Aile The Shota/MANATO (BE:FIRST)/RYUKI(MAZZEL)とDJ内田絢子の座談会形式で、「仲間」「変化」「個性」「大阪」「SKY-HI」などのトークテーマの書かれたカードを引きながら、所属アーティストたちにたっぷりお話しをお伺いします。

2020年の設立から、どんどん規模を大きく広げ、「BMSG FES ’23」に向けても佳境に差し掛かってきたタイミングでの貴重な座談会をお聴き逃しなく!



【番組詳細】

番組名:802 BINTANG GARDEN ~BMSG Radio Meeting~

放送日時:9月17日(日) 21:00-22:00

出演: SKY-HI/Aile The Shota/MANATO (BE:FIRST)/RYUKI(MAZZEL)

DJ:内田絢子

詳細HP: https://funky802.com/site/pickup_detail/7129



【BMSG FES ’23】

出演: SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL /Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / RUI /TAIKI /KA

日程:2023年09月30日(土)、10月01日(日)

会場:大阪城ホール

開場:15:00開 演16:30



【BMSG FES’23応援上映】

上映日時:2023年10月7日(土)15:00上映開始

会場:全国各地の映画館 https://www.hulu.jp/static/bmsg-fes23/ouen/index.html?cmp=10305&waad=P719pEbQ&yclid=YSS.1001008483.EAIaIQobChMIhqCNpbeEgQMVOcZMAh3mUAaNEAAYASAAEgJfOPD_BwE



【BMSG FES’23ライブ配信】

配信日時:2023年10月8日(日)18:00 配信開始(見逃し配信あり)

https://www.hulu.jp/static/bmsg-fes23/live/index.html



