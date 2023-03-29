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サボテン自生地への旅を350点の写真で描く『キセロフィル サ…

サボテン自生地への旅を350点の写真で描く『キセロフィル サボテン自生地探検記』４月発売

［株式会社グラフィック社］

グラフィック社は、書籍『キセロフィル サボテン自生地探検記』を、2023年4月に発売いたします。



LAのカリスマ・サボテンショップ Cactus Store（カクタス・ストア）が編纂した伝説のサボテン本。
Xerophile（キセロフィル）とはサボテンや多肉植物など、乾燥に耐える/乾燥を好む植物たちのこと。
本書は、サボテン・多肉植物愛好家たちの80年間に及ぶ個人アーカイブを元に、世界中の自生地への旅で撮影された貴重な植物の写真をまとめた一冊。撮影者へのインタビューも収録し、壮大な旅への息吹も伝える。




イメージ












目次



日本語版監修者より／序文／寄稿者略歴／撮影者／写真集／写真解説／インタビュー／学名索引




編者・監修者プロフィール



編集：Cactus Store（カクタスストア）
2014年、グラフィックデザイナーのカルロス・モレラを中心に、ジェフ・カプロン、マックス・マーティンらがロサンゼルスのエコーパークにオープンしたマニアックなサボテンショップ。カルト的な人気を誇り、植物だけでなく、オリジナルのクレイポットや、Tシャツ、家具なども手がけている。季節限定でニューヨークにもショップをオープン。

監修：飯島健太郎（イイジマ・ケンタロウ）
東京都市大学環境学部教授・総合研究所併任教授。東京農業大学地域環境科学部副手、桐蔭横浜大学工学部専任講師、同医用工学部准教授を経て現職。東京農業大学大学院農学専攻博士後期課程修了、博士（農学）。日本造園学会賞／研究論文部門受賞、東京農業大学造園大賞受賞。
著書：『新しい都市緑化・ガーデニング材料／多肉植物』（1999、ソフトサイエンス社）、『サボテン大好き』（2002、講談社）、『サボテンライフ』（2006、山海堂）、『多肉植物の名前400がよくわかる図鑑』（2015、主婦と生活社）、『サボテン全書』（2018、監修、グラフィック社）、『多肉植物全書』（2019、監修、グラフィック社）、『都市5.0/アーバン・デジタルトランスフォーメーションが日本を再興する』（2020、分担執筆、翔泳社）など。




書籍情報



書名：キセロフィル サボテン自生地探検記
編集：Cactus Store
監修：飯島健太郎
発売日：2023年4月
仕様：B5変形　並製　総352頁
定価：4,400円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3704-0
Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766137043
楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/17460332/

【書籍に関するお問い合わせ】
株式会社グラフィック社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17
ホームページ：http://www.graphicsha.co.jp/
ツイッター：https://twitter.com/Gsha_design
インスタグラム：https://www.instagram.com/graphic_sha/
フェイスブック：https://www.facebook.com/graphicsha/

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/29-21:15）

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