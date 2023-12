[ABEMA]

~テレビの月間総再生数時間の平均が直近3年で1.6倍以上に増加、大谷翔平選手らの偉業を生中継した『MLB』などが牽引~



新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2023年1月1日(日)から11月30日(木)までに放送、配信された番組の視聴データをもとに、2023年に最も再生された各部門の人気番組を発表。「ABEMA AWARD 2023」と題し、「ABEMA」の成長に寄与した番組や人物を表彰いたします。(※)







さらに、「ABEMA AWARD 2023」の発表を記念して、表彰された作品を対象に2023年12月25日(月)から期間限定で順次一挙無料配信してまいります。(「ABEMA AWARD 2023」URL:https://abema.tv/lp/abemaaward2023)

※「ABEMA 」は一部の番組は無料で視聴可能で、月額960円(税込)のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」へのご登録で全ての作品が視聴可能。





■2023年に“最も再生された各部門の人気番組”を発表し、「ABEMA AWARD 2023」と題し表彰



「ABEMA」では国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。



「生中継部門」では、藤井聡太竜王・名人(王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖)が史上初めて将棋タイトルの八冠制覇をした『第71期王座戦五番勝負』が1位にランクイン。多くの視聴者が歴史的快挙をリアルタイムで目撃しました。

さらに「スポーツ部門」では、日本時間2023年3月31日(金)の開幕戦以来、「ABEMA」にて公式戦324試合を生中継してきた世界最高峰のプロ野球リーグ『メジャーリーグベースボール2023』(以下、『MLB』)が首位に輝きました。メジャー史上初となる2度目の満票でア・リーグMVPを受賞したほか、最も優れたバッターに贈られる「ハンク・アーロン賞」をアジア人として初受賞するなど、今季全11冠を達成し、目覚ましい活躍を遂げた大谷翔平選手をはじめ、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2023」にて日本代表として注目を集めたラーズ・ヌートバー選手、今年から『MLB』に挑戦した吉田正尚選手や藤浪晋太郎選手など注目の選手らの快挙達成の瞬間や数々の注目プレーをお届けしました。そのほか、「バラエティ部門」ではお笑いコンビ・千鳥がMCを務め、独自路線の人気企画を筆頭にお笑いファンなどから根強い人気を集めている『チャンスの時間』が1位となりました。





■テレビの月間総再生数時間の平均が直近3年で1.6倍以上に増加



時間や場所に縛られない視聴体験を目指す「ABEMA」では、2019年後半からコネクテッドTV専門の組織を設立するなど、スマートフォンデバイスのみならずテレビやタブレットといったマルチデバイスへのアクセシビリティの向上にも努めてまいりました。現在では、国内主要テレビメーカーのリモコン全てに「ABEMA」ボタンが搭載されており、表示速度の改善、バックグラウンド再生、通信節約モードなどの機能拡充や、楽しみ方の幅を広げ、利便性を高めるための取り組みも積極的に行っております。実際に、テレビにおける月間総再生数時間の平均は直近3年で1.6倍以上に増加しています。特に、「ABEMA」で2023年に最も再生された作品の「スポーツ部門」において1位を受賞した世界最高峰のプロ野球リーグ『MLB』や、「バラエティ部門」において首位を獲得した『チャンスの時間』などがテレビ上でもよく再生されており、コネクテッドTVの伸長を牽引する形となりました。





また、今年も大豊作だった「アニメ部門」では、奥深い世界観やシビアなストーリー、迫力のバトルシーンが人気の『呪術廻戦』が1位を獲得したほか、空前の世界的ブームを巻き起こした『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて連載中の、赤坂アカ、横槍メンゴによる同名漫画を原作としたアニメ作品『【推しの子】』が、「ABEMA」の2023年新作アニメ作品において最も再生されたことから「特別賞」を受賞。

さらに、今夏全9回にわたって放送された、実業家の西村博之さん(以下、ひろゆきさん)に、「アフリカを横断して帰ってきてね」と伝え、ナミビアにあるナミブ砂漠のど真ん中にただ置き去りにする前代未聞の番組『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』が、公式YouTubeアカウント(www.youtube.com/@abema)で公開された番組動画の再生回数が「ABEMA」の番組史上最速で1億回を突破するなど大きな話題を呼んだことから「特別賞」を受賞。2023年ならではの顔ぶれを体現したラインアップとなりました。





このほかにも、会社を通じて逆境に打ち勝つ若者を描いたリベンジサクセスストーリーを描く「ABEMA」オリジナルドラマ『会社は学校じゃねぇんだよ』が、2023年10月にNetflixで世界配信された初週に国内作品ランキングTOP10で2位を記録するなど大きな反響があったことから、「特別賞」を受賞。本作品で連続ドラマ初主演を務めた三浦翔平さんが受賞の喜びを語るコメント動画も現在「ABEMA」にて公開中です。(URL:https://abema.tv/lp/abemaaward2023)この機会に、ぜひ作品とともにお楽しみください。





「ABEMA」では2024年も引き続き、スポーツやアニメのほか、オリジナルのドラマや恋愛番組、緊急速報をはじめとした24時間放送のニュースなど、多彩な番組を取り揃え、エンターテインメントの力で皆様の日々の生活を少しでもより良くすることを目指し、コンテンツ拡充や利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。







【「ABEMA AWARD 2023」の受賞作品一覧】





「ABEMA AWARD 2023」URL:https://abema.tv/lp/abemaaward2023

▼年間再生数1位

恋愛番組部門1位 『今日、好きになりました。2023 卒業編』

アニメ部門1位 『呪術廻戦』

バラエティ部門1位 『チャンスの時間』

生中継部門1位 『第71期王座戦五番勝負』

スポーツ部門1位 『MLB』

オーディション部門1位 『BOYS PLANET』

格闘部門1位 『NOAH』

韓国ドラマ部門1位 『Bitch X Rich』





▼特別賞

『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』

『愛のハイエナ』

『【推しの子】』

『会社は学校じゃねぇんだよ』

『ANIMALS-アニマルズ-』

『シャッフルアイランド Season4』







