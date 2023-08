[RAGE]

株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、2023年8月5日(土)にパシフィコ横浜展示ホールで「RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism」を開催しました。



本イベントは、楽天グループ株式会社が主催するグループ最大級の体験イベント「Rakuten Optimism 2023」内で一日限りのドリームマッチが開催されました。会場内には、人気ストリーマーや実力派のプロ選手を含む日本のトッププレイヤー20名が集結し、息をのむような戦いが繰り広げられました。







「RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism 」

特設サイト:https://valorant.rage-esports.jp/2023/super_match/



興奮の渦に包まれたパシフィコ横浜は、各チームの入場が始まると、全選手が客席に向けてプレゼントボールを2個ずつ投げ入れるサプライズで登場し、幸運にもボールを受け取った観客は、選手のサイン入りユニフォームがプレゼントされました。思わず歓声が上がり、会場全体が一体感に包まれ、エキサイティングなスタートとなりました。



予選第一試合チームRED対チームWHITEの対戦は、Clutch_Fi選手、Jasper選手、SyouTa選手、Xdll選手、善悪菌選手の組織的な連携プレイと果敢な攻撃を展開し、チームWHITEが勝利を収めて見事に決勝進出を果たしました。





予選第二試合チームBLUE対チームYELLOWの対戦は、チームBLUEがリードしていましたが、チームYELLOWの粘り強さと、洗練された連携プレーから逆転し見事に決勝進出を果たしました。





この一日のクライマックスとなる決勝戦は、会場内が興奮と緊張感に包まれる中、チームWHITEとチームYELLOWの対戦が行われました。MAP1では、チームYELLOWが圧倒的な力を見せ、チームWHITEを突き放しました。一方、チームWHITEは、粘り強く戦い、サドンデスに突入。緊迫した勝負の中、最終的に、チームWHITEが驚異的な逆転劇を達成し、MAP1を制しました。





MAP2では、チームWHITEが勢いをそのままに、試合開始から攻撃を繰り広げ、圧倒的な差をつけて13-2で快勝しました。そして、チームWHITEは「RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism」の優勝を手にし、「楽天ポイント」500,000ポイントを獲得しました。また、全選手の中で最も活躍したMVP賞に、善悪菌選手が選出され、「ふもっふのおみせ一押しデバイスセット」が贈られました。善悪菌選手は、「長い戦いでしたが、革命を起こせて本当に嬉しいです!これからも応援をよろしくお願いします!」と爽やかな笑顔でコメントし、幕を閉じました。





加えて、イベントのクライマックスでは、2023年9月16日(土)から17日(日)の2日間にわたって開催される、RAGE VALORANT史上最大規模の大会「RAGE VALORANT 2023」の開催を発表し、会場は一気に盛り上がりを見せました。詳細は下記特設サイトよりご覧ください。

特設サイト:https://valorant.rage-esports.jp/2023/



■会場の様子

同会場の公式コミュニティエリアに出店している「ふもっふのおみせ」では、豊富な種類のキーボードやマウスに触れることができる体験ブースを設置。さまざまな機能を持つ魅力的なアイテムが数多く展示されていて、興味津々の観客がその周りを取り囲んで、自由に触れたり試したりする様子が見受けられました。





さらに、このエリアには、各チームを応援するために応援ブースも設置されました。ボードに記載する観客は年齢や性別を問わず、ボードに熱いメッセージをつづり、大会の雰囲気を一層盛り上げました。













■「RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism」出演者



<チームWHITE> Clutch_Fi / Jasper / SyouTa / Xdll / 善悪菌

<チームBLUE> ade / GON / rion / SHAKA / TORANECO

<チームRED> CLZ / Fisker / Meiy / MOTHER3 / SurugaMonkey

<チームYELLOW> Art / makiba / mittiii / neth / ta1yo



■キャスター・MC



実況:OooDa / 岸大河

解説:yue / Retloff

MC:篠原 光 / 鈴木ノリアキ

※出演予定だったyukishiroさんですが、体調不良のため不参加となり、Retoloffさんが出演しました。



■「RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism 」概要

イベント名:RAGE SUPER MATCH Presented by Rakuten Optimism

開催日程:2023年 8月5日(土)

開催時間:開場 10:00 / 開演 10:45 / 終演 17:30

会場:パシフィコ横浜 展示ホールA・B

ゲームタイトル:VALORANT

主催:RAGE

協力:楽天グループ株式会社

開催形式:オフライン(有料) / オンライン(無料)

「RAGE SUPER MATCH」特設サイト:https://valorant.rage-esports.jp/2023/super_match/





【配信URL】

Twitch:https://www.twitch.tv/esports_rage

YouTube:https://www.youtube.com/@esports_rage6287





■「Rakuten Optimism 2023」概要



名称: 「Rakuten Optimism 2023」

会期: 2023年8月2日(水)~6日(日)

会場: パシフィコ横浜

(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1)

入場無料

主催: 楽天グループ株式会社

公式サイトURL: https://optimism.rakuten.co.jp/



■RAGEとは



RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。

オンライン視聴による最高同時接続数は41万人を超え、eスポーツイベントの国内同時接続数TOP3をRAGEが席巻※1。2022年に2年ぶりに行われたオフラインイベント※2では1万3千人超のチケットを即完売させ、その翌月にはさいたまスーパーアリーナ※3においてもチケットは完売。国内最多動員数を記録する2万6千人超が来場し、日本のeスポーツイベントにおける歴史的な記録を達成しました。

RAGEは国内公式大会における同時接続者数の記録を更新し続け、eスポーツイベントにおける総動員数、総視聴数においても国内No.1となり、今、Z世代を突き動かすeスポーツエンターテインメントです。





※1 同時接続数は公式のYouTube、Twitchのウォッチパーティー合計 ※Esports Charts調べ

※2 RAGE VALORANT 2022 Spring

※3 2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals





公式サイト:https://rage-esports.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/eSports_RAGE

RAGEオフィシャルストア:https://shop.rage-esports.jp/



