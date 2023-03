[タカラベルモント株式会社]

理美容業界を盛り上げるプロジェクト『The HAIR Movement For Challenge』とのコラボから生まれたメッセージソング



タカラベルモント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長:吉川 秀隆)は、昨年実施した理容師や美容師・未来の理美容業界を担う学生達と共に、理容・美容業界を盛り上げるプロジェクト『The HAIR Movement For Challenge(ザ ヘア ムーブメント フォー チャレンジ)』へ、コラボレーションアーティストとして参画したキーボーディスト・Kan Sano氏(origami PRODUCTION所属)、プロジェクトアンバサダーで理美容業界のトップランナー・LECO内田聡一郎氏とコラボレーションし、期間限定公開したMusic Video「Go」が、本日3月1日、Kan Sano氏の新曲として正式にデジタルリリースしましたことをお知らせいたします。







『The HAIR Movement For Challenge』プロジェクトは、当社100周年を記念して理容師や美容師、理美容学校の学生達と共に未来の美容に向けて一緒に挑戦していこう、という想いから昨年実施しました。理容師や美容師、理美容学校の学生たちから募集されたメッセージをテーマにKan San氏と理美容業界のトップランナー・LECO 内田聡一郎が対談した事がきっかけになり作成されたのが楽曲「Go」です。

今回のデジタルリリースは、Kan Sano氏自身の楽曲としてはアルバム「Tokyo State Of Mind」以来の久々の新曲となります。また、ビジュアルは内田聡一郎の作品の写真をベースにKan Sanoがコラージュし、ここでもKan Sanoと内田聡一郎のコラボレーションが実現しました。なにかを目指すことを決意したときの気持ちや、迷いながらも前を向いて進んでいこうというエールをKan Sano氏ならではの言葉とサウンドで表現したメッセージソングになっています。



タカラベルモントは、これからも“理美容業界で働く”、“理美容業界を目指す”皆様の「美しい人生を、かなえる」情報発信を展開してまいります。



< Kan Sano氏 プロフィール >

キーボーディスト/プロデューサー。

バークリー音楽大学ピアノ専攻ジャズ作曲科卒業。

ビートミュージックシーンを牽引する存在である一方、ジャズとクラシックを融合したような独自のスタイルでピアノ一本の即興演奏もおこなう。バンドセットのライブではトランペット、ベース、ドラムも演奏し、会場を熱狂させる。

アルバム『Fantastic Farewell』でデビューし、2ndアルバム『2.0.1.1.』は、Benny Sings、Monday Michiru、mabanuaら国内外のアーティストを迎え、韓国、台湾などアジアでもヒット。リリースした楽曲「On My Way Home」「DT pt.2」「Sit At The Piano」それぞれの再生回数が1,000万回を突破。日本人音楽家としての存在を確立する中、イギリスの名門レーベル Decca Recordsから日本人として初リリース。また、Tom Mischが「Kan Sanoのファンだ」と公言し、自らの日本・韓国公演のオープニングアクトに指名するなど国内外で活躍。 さらに、プロデューサー、キーボーディスト、リミキサーとして、Chara、UA、平井堅、絢香、m-flo等、多数のアーティストのライブやレコーディングへも参加、CM音楽や劇伴も数多く担当している。“Kan Sano” の名は、様々なシーンに破竹の勢いで浸透中!

Website:https://kansano.com/ / Instagram:@k.an.s.an.o



< 楽曲概要 >

■ アーティスト名:Kan Sano(カン サノ)

■ 曲名:Go(ゴー)

■ レーベル:origami PRODUCTIONS

■ 形態:ストリーミング&ダウンロード

■ 発売日:2023年3月1日

<「Go」について/Kan Sano氏 コメント >

理美容師を目指すことを決意した時の気持ちの歌です。まだ始めたばかりでうまくいかないことばかりで、今後成功するかどうかも分からないけど、進んでいこう、行動しよう、やっていこう!っていう自分自身への決意表明みたいなイメージです。一言で言うと理美容師を志した時の初心を忘れないための歌って感じです!

< 『The HAIR Movement For Challenge』プロジェクト 概要 >





2021年10月5日、当社100周年を記念して理容師や美容師、理美容学校の学生達と共に未来の美容に向けて一緒に挑戦していこう、という想いから立ち上げたプロジェクトです。2022年1月14日からスタートしました。本プロジェクトの想いに共鳴してくれたDJとしても活躍中の理美容業界のトップランナー・LECO内田聡一郎氏をアンバサダーに、コラボレーションアーティストとして参画したキーボーディスト・Kan Sano氏(origami PRODUCTION所属)と共に画一的な”応援ソング”とは違ったKan SanoならではのメッセージソングをMVとして期間限定で公開しました。



< 会社概要 >

商号 :タカラベルモント株式会社

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 :大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 :1921年10月5日

資本金 :3億円

従業員数 :従業員数 :1,594名(2022.3.31現在)

事業内容 :理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL :https://www.takarabelmont.co.jp/

公式SNS:インスタグラム @takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。



タカラベルモントは、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のプレミアムパートナーです。



