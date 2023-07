[クリプトン・フューチャー・メディア株式会社]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT(カレント)』の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は6月29日(木)~7月5日(水)に新しく配信を開始した6作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください!









『KARENT』公式WEBサイト:https://karent.jp/





7月5日(水)リリース







■配信アルバム:『られへんわ』

■クリエイター:Wonderful★opportunity! / ボーカル:鏡音レン、鏡音リン

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3651





鏡音リン・レンのツインボーカルで数々の名曲を生み出すワンオポさんの新作!

積もるフラストレーションを胸にしまって日々仕事に励む社会人の奮闘を遊び心たっぷりに描いたロックです。



【クリエイターコメント】

「やってられへんわ」と言いつつも「負けてられへんわ!」と毎日頑張っている日常戦士たちにおくるうたです。

鏡音たちも頑張ってるので、みんなも頑張れ。色々と!

あと、MVもみてね(ハート) /じーざす









■配信アルバム:『 Good night』

■クリエイター:めろくる / ボーカル:鏡音リン

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3649





ジャジーな音色で1日の頑張りを労うナイトタイム・ナンバーです。

スローテンポなメロディーとあどけないリンの歌声で心地よい眠りに誘われます。

休日の楽しみを思い浮かべながらまったりと聞きたい1曲。



【クリエイターコメント】

明日はどこで何しようかな?そんなワクワクを柔らかいサウンドと、リンちゃんの歌で表現してみました。

些細なことに幸せを感じて、夢さえも楽しむことができたら素敵な生活だなと、制作しながらも憧れてしまいました。

おやすみ前に是非聞いてください。









■配信アルバム:『風が吹いたら』

■クリエイター:うどんタイマーP / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3658





ピアノ・ストリングスを取り入れた清涼感のあるバンドサウンド。

不安に寄り添う優しい気持ちを風というモチーフで表現し、澄んだミクのボーカルで爽やかに歌い上げます。



【クリエイターコメント】

「風」と「歌」をテーマに制作いたしました。

ポップなバンドサウンドに乗せて、切なくて優しい風を感じていただければと思います。







■配信アルバム:『Soda』

■クリエイター: シロクマ消しゴム / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3659





どこかノスタルジックに夏の空気を表現するグルーヴィなエレクトロニカ。

凝縮された泡が様々に立ち上るような変化に富むサウンドで、シュワシュワとした聞き心地をお楽しみください。



【クリエイターコメント】

爽やかで透明感のある夏をイメージして制作した作品。

気持ちいいミクフューチャーベースをお楽しみください!







■配信アルバム:『STAGE OF SEKAI/Peaky Peaky』

■アーティスト:Leo/need

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3655





iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の幼馴染みバンドユニット・Leo/needの4th Singleが配信開始!!️針原翼(はりーP)さんによる『STAGE OF SEKAI』、みきとPさんによる『Peaky Peaky』の2曲のセカイver.を収録しています。





(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

※『STAGE OF SEKAI/Peaky Peaky』をご紹介いただく際は、クレジットの明記をお願いいたします。







■配信アルバム:『オーダーメイド/てらてら』

■アーティスト:Leo/need

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3656





iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の幼馴染みバンドユニット・Leo/needの5th Singleが配信開始!!️傘村トータさんによる『オーダーメイド』、和田たけあきさんによる『てらてら』の2曲のセカイver.を収録しています。





(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

※『オーダーメイド/てらてら』をご紹介いただく際は、クレジットの明記をお願いいたします。







『KARENT』では、新しく配信を開始した楽曲の情報をクリエイターさんのコメントつきで、毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください!



『KARENT』公式WEBサイト:https://karent.jp/

『KARENT』 公式Twitter:https://twitter.com/KarenT_Crypton





【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail:karent@crypton.co.jp



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<参考情報>



▼『KARENT』とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。iTunes StoreやAmazon music、Spotifyをはじめとする配信ストアで、音楽ダウンロード販売やストリーミング配信を行っている。

楽曲はアルバムページの「配信サイト一覧」から、お気に入りの配信サイトを選択してすぐに購入することができる。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲の紹介や、キャラクターの誕生日ごとの配信特集の公開を行っている。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャル・シンガー」としても多方面で活躍している。



2014年から展開している初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、世界30都市にて計68公演を実施。また、3DCGライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催した国内最大規模のイベント『初音ミク「マジカルミライ」』は、2022年に10回目を迎えた。他にも国内外で様々な関連イベントが実施されており、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。



さらに、歌舞伎や人形浄瑠璃といった伝統芸能への出演、文化財修理プロジェクトへの支援を目的とした〈冬木小袖〉〈見返り美人図〉とのコラボレーションなど、日本伝統文化を広める活動にも寄与。東京国立博物館の「150年後の国宝展」では「150年後の国宝候補」に選出された。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<会社概要>





サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-18:46)