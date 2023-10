[株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド]

本日10/27(金)より全国の店舗と公式オンラインショップにて発売開始。



株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長:米田幸正、所在地:東京都港区)は、ジュエリーを展開するブランドの「ニューミーバイサマンサタバサ(newme by Samantha Thavasa)」より、2023年ホリデーコレクションを販売いたします。本日2023年10月27日(金)より公式オンラインショップ、店頭にて販売開始。











【公式オンラインショップ 特設ページ】

https://www.samantha.co.jp/shop/e/eb2310ra1/



■店頭発売開始 2023年10月27日(金)





商品ラインナップ









星形の花びらがホリデーシーズンにぴったりな、BELL FLOWER(桔梗)の花をモチーフにしたシリーズ。

気品漂う青紫色を、深いブルーが美しいタンザナイトで表現。

稀に咲く4枚花は、四つ葉のクローバーのように幸運が訪れるかも、とされています。

気持を落ち着かせて正しい判断力を与え、成功へと導いてくれるとされるタンザナイト。

自分に自信を持たせてくれるので、大切なお出かけにもぴったりです。



(左から)

ネックレス ¥52,800

K10YG×タンザナイト×ホワイトトパーズ



ネックレス ¥39,600

K10YG×ホワイトトパーズ×タンザナイト



ピアス ¥26,400

K10YG×SV925(YGコーティング)×ホワイトトパーズ×タンザナイト

【すべてnewme by Samantha Thavasa】





Limited Collection

サマンサティアラで人気のローズクォーツのクリスマス限定ネックレスが今年も登場。

淡いピンク色のローズクォーツは、女性の魅力を引き出し、内面から輝かせてくれます。

穏やかな輝きで、魅力をそっと輝かせてくれるジュエリー。

華やかなモチーフながら、様々なコーディネートに合わせやすいので、

これからのシーズンのさまざまなシーンで活躍してくれそう。

※数量限定

※クリスマス限定BOX付き(店頭は12/10までの期間限定)



(左から)

ピアス ¥35,200

K10PG×ローズクォーツ×ホワイトトパーズ



ネックレス ¥33,000

K10PG×ローズクォーツ×ホワイトトパーズ

【すべてnewme by Samantha Thavasa】







Limited Collection

真冬に花を咲かせる、純白のスイセン(paper white narcissus)をイメージしたネックレス。



冬の澄んだ空気の中、凛と咲き誇る気高い姿を

プラチナとダイヤモンドのスウィングルネックレスで表現。

スウィングル仕様なので、中央のダイヤモンドは胸の鼓動できらきらと揺れ、輝き続けます。



「神秘・尊重」の意味を持ち、輝き続けるジュエリーは、

自分へのご褒美や、記念日のジュエリーにもおすすめです。

※数量限定

※クリスマス限定BOX付き(店頭は12/10までの期間限定)



ネックレス ¥80,300

Pt900×Pt850×ダイヤモンド

【newme by Samantha Thavasa】







Limited Collection

一輪の花をモチーフにした、クリスマス限定ネックレス。

インフィニティ(∞)のような連なるモチーフに、一輪の花と、華やかなストーンを添えました。

それぞれのアイテムには「愛や美、優しさ」を象徴するローズクォーツ、「愛を伝える石」として知られるホワイトムーンストーンの天然石を使用。一輪の花は“あなたが運命の人”の意味が。

ホリデーシーズンのスペシャルなギフトにもぴったりのアイテムとなっています。

※数量限定

※クリスマス限定BOX付き(店頭は12/10までの期間限定)



(左から)

ネックレス ¥18,700

SV925(PGコーティング)×ピンクシェル×ローズクォーツ×シンセティックピンクルビー×CZ



ネックレス ¥18,700

SV925(ロジウムコーティング)×ホワイトシェル×ホワイトムーンストーン×CZ

【ともにnewme by Samantha Thavasa】









Infinity Love Knot

(左から)

ネックレス ¥31,900

K10 PG×ダイヤモンド



ネックレス ¥31,900

K10PG×ダイヤモンド×ピンクトルマリン



ネックレス ¥34,100

K10 WG×スカイブルートパーズ

【すべてSamantha Tiara】









Pair Jewelry

(左から)ネックレス ¥16,500

SV925(ロジウムコーティング)

※12/1発売予定



ネックレス ¥30,800

K10PG×ダイヤモンド

※12/1発売予定

【ともにnewme by Samantha Thavasa】



ネックレス ¥15,400

SV925(ブラックロジウムコーティング)



ネックレス ¥14,300

SV925(PGコーティング)×CZ

【ともにSAMANTHA SILVA】











Limited Collection

ピアス&イヤーカフ(セットアイテム)

¥26,400



ピアス

K10YG×ホワイトトパーズ×タンザナイト



イヤーカフ

SV925(YGコーティング)



※数量限定

※クリスマス限定BOX付き(店頭は12/10までの期間限定)

【すべてnewme by Samantha Thavasa】





Xmas Box

Limited Collectionをご購入の方にオリジナルBOX をお付け致します。

店舗は12/10までの期間限定。

※なくなり次第終了。



【会社概要】

商号:株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長:米田 幸正

設立:1994年3月10日

事業内容:バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL:https://www.samantha.co.jp/



