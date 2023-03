[株式会社HYBE JAPAN]

~ アコースティックバージョンで特別披露!19日「Always」公開予定 ~







“グローバルK-POPライジングスター”ENHYPENのJAYと、シンガーソングライター優里のコラボレーションカバー1作目として、優里の大ヒット作「ドライフラワー」のコラボレーションカバー映像がENHYPEN Official Youtubeにて公開されました。



先立って3月17日にENHYPEN・JAYと優里のコラボレーションカバーが決定。今回、優里の大ヒット作「ドライフラワー」とENHYPENの日本オリジナル曲「Always」を2人で歌唱し、人と人、世界と世界をつなぐ豪華コラボレーションが実現します。



優里の「ドライフラワー」は切なく苦しい恋心をドライフラワーに例えた恋の歌で、2020年の10月に配信シングルとしてリリース後、YouTubeの「THE FIRST TAKE」出演などをきっかけに瞬く間に大ヒット。今ではカラオケの定番ソングとなっています。



18日19時に公開されたのは、今回のために特別に用意されたアンティークな空間でのアコースティックバージョンの「ドライフラワー」。JAYと優里それぞれが切ない感情を魅力たっぷりに表現しており、2人が奏でる歌声に引き込まれていくような映像となっています。



ENHYPEN・JAYは以前より優里の大ファンで、グローバルファンダムライフプラットフォームWeverseを通して優里の楽曲をおすすめするほど。2022年に1番聞いた楽曲の1つが「ドライフラワー」だったという。独学で勉強した流暢な日本語にも定評があり、今回のコラボレーションカバーでも見事に発揮しています。



今回、K-POPグループとシンガーソングライターの異色のコラボレーションによって、2人の新たな姿をお見せするとともに、互いの音楽が世界中のより多くの人に愛されることが期待されています。



明日19日19時には優里ちゃんねるにて、ENHYPENの爽やかな応援ソング「Always」コラボレーションカバー映像が公開されます。

「ドライフラワー」とは異なる雰囲気の楽曲を2人がどう披露するのか、ぜひご期待ください!



[Collaboration Cover]

ENHYPEN JAY & Yuuri - Dry Flower(原曲: 優里)

https://youtu.be/v6jLJtIl_HM

●ENHYPEN(エンハイプン) PROFILE

JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3か月間放映されたMnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER : 儚い』はオリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度「ゴールドディスク認定作品」にてプラチナ認定され、現在は50万枚以上を出荷している。さらに、昨年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得。

2022年9月からスタートした初のワールドツアーでは全世界12都市22公演を開催し、日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN』では6万人を動員した後、追加公演として京セラドーム大阪で8万人を魅了。日本デビューからわずか約1年半での初ドーム公演の実現という快挙を成し遂げた。“グローバルK-POPライジングスター”ENHYPENの今後の活躍に大きな注目が集まっている。



●JAY PROFILE

2002年4月20日生まれ



ENHYPEN Official Youtube

https://www.youtube.com/c/enhypenofficial



●優里 PROFILE

『ドライフラワー』がソロアーティスト初のストリーミング累計7億回再生を突破し、2021年年間の総合ソング・チャート【Billboard JAPAN HOT 100】で総合首位を獲得。さらに『ベテルギウス』がストリーミング累計4億回再生を突破、『シャッター』がストリーミング累計3億回再生を突破など、6曲がストリーミング累計1億回再生を突破。

そして、鉄拳のパラパラ漫画によるミュージックビデオやTikTok話題沸騰の全ての頑張る人の背中を押す応援ソング『ビリミリオン』、優里初のクリスマスソング『クリスマスイブ』、ドライフラワーの物語の最終章の始まりの曲『恋人じゃなくなった日』がバイラルヒット中など、ハイブリッドな活動の勢いがさらに加速し、優里楽曲全体のストリーミング累計再生回数が25億回再生を突破。1stアルバム『壱』(読み:いち)が、オリコンデイリーアルバムランキング1位、オリコン週間合算アルバムランキング2位、オリコン週間デジタルアルバムランキング1位、各配信サイトでも1位を獲得、23冠達成と、CDとデジタルの両方でロングヒット中の、今最も支持されるハイブリッドシンガーソングライター。

2023年3月29日(水)に2ndアルバム『弐』(読み:に)をCDリリース!

アルバム特設サイトはこちらから:https://www.yuuriweb.com/2nd/



優里ちゃんねる

https://www.youtube.com/@YUURI__CHANNEL/featured



