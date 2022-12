[東京スカイツリータウン]

2022年12月1日(木)予約・抽選・店頭販売開始 !今年ならではの福袋・福メニューで新年の福を願おう!



東京スカイツリータウンでは、2022年12月1日(木)~2023年1月3日(火)までの期間、福袋の予約受付、抽選・店頭販売を行います。また、お正月ならではのメニューが盛りだくさんの福メニューは、2023年1月1日(日・祝)から販売します。







2023年は目玉の福袋として、東京スカイツリー(R)展望台(天望デッキ・天望回廊)、すみだ水族館、プラネタリウム天空の3施設の入場券をお得なセットにした、お正月限定企画「東京スカイツリータウン(R)特別エンジョイパック」を販売するほか、那須の貸別荘で過ごしながらレジャー、スイーツ、グルメをたっぷり楽しむことができる”菓子別荘”福袋などを販売します。また、目玉福袋のほかにも、ファッション・食品・雑貨など 180店舗以上で様々な福袋を販売します。

さらに、来年の干支である「卯(うさぎ)」にちなみ、うさぎのオブジェやうさぎラベルのビールが入った「干支福袋」が登場するほか、かわいらしいうさぎをモチーフにしたスイーツや、たれ耳うさぎに見立てたロブスターなど「うさぎ年」限定の福メニューも見逃せません。

その他にも、福袋・福メニューをご購入のお客さまには、今年も新年の運試しに東京ソラマチ(R)のお買い物券が当たるハズレなしの「お年玉スクラッチ」をプレゼント。すみだ水族館の当日券やコニカミノルタプラネタリウム天空の鑑賞料が割引になるクーポン付きです。

新年の“福”を願う、東京スカイツリータウンの特別な福袋や福メニューをお楽しみください。





ステキな体験がつまったスペシャル福袋!



■お正月限定企画「東京スカイツリータウン(R)特別エンジョイパック」

東京スカイツリー展望台(天望デッキ・天望回廊)、すみだ水族館、プラネタリウム天空の3施設の入場券が期間限定のお得なセット価格に!東京ソラマチ30階、31階対象レストランにて、チケット提示をすると特別サービスも受けられます。







人1名様 ¥4,900~

東京スカイツリー/すみだ水族館(ウエストヤード5・6階)/コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(イーストヤード7階)

販売期間:12月26日(月)~1月30日(月)

利用可能期間:1月1日(日・祝)~1月31日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:予約販売

※東京スカイツリー公式HPにて詳細をご確認のうえ、ご希望の日時をご予約ください。

※お年玉スクラッチは付きません。



■チーズケーキと那須を味わい尽くす!家族で楽しむ ”菓子別荘” 福袋

那須の貸別荘で過ごしながら、那須のレジャー、スイーツ、グルメをたっぷり楽しむことができるスペシャルな福袋です。

<内容>

1.貸別荘(那須高原TOWAピュアコテージ)の宿泊券

2.那須ハイランドパーク/りんどう湖ファミリー牧場の入園無料特典

3.チーズガーデンのチーズケーキと人気の焼菓子(約1万円分)をお部屋にお届け

4.カフェ&ガーデンしらさぎ邸のお食事券5,000円分



1組様 ¥58,000

チーズガーデン(タワーヤード2階)

販売期間:1月1日(日・祝)~3日(火)

利用期間:2023年3月~4月の週末

販売個数:先着10組様(1組最大6名まで)

販売方法:店頭



■新春スペシャルプラン!お土産福袋付き特別ディナーコース

贅沢なシャトーブリアンコースを味わい、「叙々苑 旨辛万能味噌だれ」&フリーズドライ「キムチチゲスープ2個セット」をお土産で楽しめる限定プランです。



1名様 ¥20,000

叙々苑(イーストヤード30階)

販売期間:1月1日(日・祝)~3日(火)

利用期間:1月1日(日・祝)~9日(月・祝)

販売個数:先着予約5セット

販売方法:予約販売(電話)

※アラカルトメニュー混合でも承ります。







干支の「うさぎ」にちなんだアイテムが盛りだくさん!干支福袋







干支「卯」のナノブロック入り福袋 ¥3,000

ナノブロックストア(イーストヤード4階)

販売期間:12月1日(木)~31日(土)

販売個数:36個 ※お1人様1点限り

販売方法:店頭販売

新商品のかわいらしいにんじんが付いた「干支 卯」と、縁起物やミニ情景シリーズのほか、1万円相当のナノブロックが入った福袋です。





干支オブジェ入り福袋 ¥1,650

NATURAL KITCHEN &(ウエストヤード1階)

予約受付:12月1日(木)~31日(土)

お渡し:1月1日(日・祝)~9日(月・祝)

販売個数:数量限定

販売方法:予約販売(店頭予約のみ)

干支モチーフのオブジェのほか、福袋限定アイテムをたっぷり詰め込んで、福をお届けします。

※写真の干支オブジェいずれか1個が入っています。(色は選べません)





クラフトビール飲み比べセット ¥2,980

世界のビール博物館(イーストヤード7階)

販売期間:12月1日(木)~31日(土)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

滋賀県に醸造所を構えるクラフトビール「TWO RABBITS BREWING」の3本飲み比べセットです。





うさぎも喜ぶ満月セット ¥3,000

コニカミノルタプラネタリウム天空(イーストヤード7階)

販売期間:12月26日(月)~1月3日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

うさぎの形をしたアロマストーンとオリジナルアロマ、満月モチーフの入浴剤や便せんのほか、ムーンライトブレンドのコーヒーをセットにしました。





グルメも干支の「うさぎ」に!2023年だけの福メニュー







雪うさぎ ¥800 ※各日限定10食

鰻 駒形 前川(イーストヤード7階)

ミルクゼリーの”雪うさぎ”が佇む雪の下には、春の訪れを感じさせる苺みるくのゼリーが隠れています。





うさぎソフト ¥780 ※数量限定

東毛酪農63℃(イーストヤード4階)

チョコのうさ耳とハートのクッキーがかわいいソフトクリームです。





うさぎちゃんパフェ ¥1,200

麻布茶房(イーストヤード1階)

りんごの大きな耳と、いちごのトッピングがかわいいパフェです。





うさぎのスペシャリテ ¥2,200 ※数量限定

Pâtisserie PAROLA(イーストヤード30階)

お好きな「トロンプルイユ」に、うさぎのスペシャリテ(レアチーズムース)をプレゼントします。



ホーランドロブスター ¥10,000 ※数量限定

摩天楼(イーストヤード31階)

450gの伊勢海老をたれ耳うさぎのホーランドロップに見立ててご提供します。





バレンシア風パエリア ¥3,800 ※数量限定

ミゲルフアニ(イーストヤード6階)

パエリア発祥の地・バレンシアの、うさぎ肉の旨味を生かした本格パエリアです。





ファッションだけじゃない!お得な福袋がたくさん!







47都道府県レトルトカレーセット ¥22,023

北野エース(ウエストヤード2階)

販売期間:1月1日(日・祝)~1月3日(火)

販売個数:限定10個

販売方法:店頭販売

北野エース名物、本棚のようなカレー売場から、全国各地のレトルトカレーをチョイスしたおすすめセットです。※写真は福袋の一部です。





食品サンプルの詰め合わせなど(3種) ¥6,600~¥16,500

元祖食品サンプル屋(イーストヤード4階)

販売期間:12月1日(木)~1月3日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

食品サンプルの詰め合わせ2種のほか、お正月限定の食品サンプル「山盛りマグロ丼」もご用意しました。





包丁(名前入れ可)、刃物油、研ぎ直し券のセット ¥10,000

TOWER KNIVES TOKYO(イーストヤード4階)

販売期間:12月1日(木)~1月3日(火)

販売個数:限定50個

販売方法:店頭販売

堺兼近ハガネ小文化包丁、Macモーニングナイフ、刃物油、研ぎ直し無料券のセット。包丁への名入れサービスも付いてきます。





熱帯魚福袋 ¥1,000

AQUA FOREST(イーストヤード1階)

販売期間:12月1日(木)~1月3日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

グッピーやネオンテトラなど飼育しやすい熱帯魚が入ったお得な福袋。この機会に熱帯魚飼育を始めてみませんか。





THE SKYTREE SHOP 福袋 ¥3,000

THE SKYTREE SHOP(5階)

販売期間:12月27日(火)~1月3日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

東京スカイツリーオフィシャルショップの人気商品を詰め合わせました。





SKYTREE CAFE 福袋 ¥2,000

SKYTREE CAFE(フロア340、350)

販売期間:12月26日(月)~1月3日(火)

販売個数:数量限定

販売方法:店頭販売

スープマグカップ2点、お好きなドリンク2点のお得なセットです。

※ドリンクは¥500のメニューからお選びください。

※ご購入には展望台の入場券が必要です。

※お年玉スクラッチは付きません。





新年の運試し!ハズレなしの「東京スカイツリータウン 福袋お年玉スクラッチ」



東京スカイツリータウンで販売する福袋・福メニューをお買い上げいただいたお客さまに、ハズレなしの「お年玉スクラッチ」を差し上げます。スクラッチは そのまま次のお買い物からお買物券としてご利用いただけます。

すみだ水族館の当日券やコニカミノルタプラネタリウム天空の鑑賞料が割引になるクーポン付きです。



配布期間:

12月1日(木)~1月3日(火)※なくなり次第終了となります。

配布店舗:

東京ソラマチ 福袋・福メニュー販売各店舗

東京スカイツリー THE SKYTREE SHOP(5階)

※東京スカイツリー SKYTREE CAFEは対象外です。

スクラッチ内容:

大吉 東京ソラマチ お買物券 5,000円分

中吉 東京ソラマチ お買物券 1,000円分

小吉 東京ソラマチ お買物券 500円分

末吉 東京ソラマチ お買物券 100円分

お買物券有効期限:

2023年1月31日(火)まで

※お買物券は、東京スカイツリータウン内各店舗でご利用いただけます。東京スカイツリー内各店舗・カフェをはじめ、利用対象外店舗があります。詳細は「お年玉スクラッチ」券面でご確認ください。

※末吉 東京ソラマチ お買物券は、1,000円(税込)以上のお買い上げ1会計につき1枚ご利用可能です。



【―般の方のお問い合わせ】

東京ソラマチコールセンター TEL:0570‐55‐0102(11:00~19:00)

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/

東京スカイツリーコールセンター TEL:0570‐55‐0634(11:00~19:00)

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/



