ゲーム特化パブリックブロックチェーン「Oasys」上のL2ブロックチェーン「TCGVerse」を運営するCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供する、スタートアップ企業の規模拡大を成功させるためのグローバルプログラムである「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。



「Microsoft for Startups Founders Hub」採択により、CryptoGames社にAzure Creditの提供と、その他ライセンスの無償提供がなされます。



■Microsoft for Startups Founders Hubとは



マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。独自のイノベーティブなテクニカルソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに選定されたスタートアップ企業は、Azureをはじめとしたマイクロソフト社の保有する強力なテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



CryptoGames社は日本のブロックチェーンゲーム業界をリードするスタートアップであり、ブロックチェーンとゲーミングの双方に領域における開発ノウハウ・知見を有しています。Microsoft for Startups Founders Hubを通じて、私たちはMicrosoft Azureを始めとするインフラ支援・事業開発支援をCryptoGamesに対して提供して参ります。またAzure Technical Advisory、Mentor Networkを活用することで、ブロックチェーン上でのゲーミング体験向上に向けた技術連携にも取り組んで参ります。



Microsoft for Startups概要

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



■CryptoGames株式会社について

<会社概要>



NFTサービスの開発を行うCryptoGames株式会社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。



社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」、NFTサービスの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



