カフェギャラリー〈The Unknown Cafe Gallery Harajuku〉は、まだ何色にも規定されていない“The Unknown”な才能にリスペクトを込めて「Unknownなマンガギャラリー」「モノトーンメニューカフェ」として展開、毎週水曜日の夜にはギャラリー・音楽・トーク・食事とともに大人がカルチャーと遭遇する『ヨルハラ』ライブを開催致します。



昼間とは全く違う表情をみせる、夜の原宿(ヨルハラ)。

少し静かになった路地裏に“大人の出会う場”を生み出すという想いのもと、『ヨルハラ』ライブを開催する運びとなりました。19時以降を“Bar Time”とし、様々なジャンルのアーティスト、クリエイターが週毎に登場しライブを開催。11月は現役高校生シンガー佐藤優希(リチカ)氏や映画プロデューサー伊藤主税氏など多彩なゲストを迎え、原宿の夜を盛り上げます。

片手にはスタッフが厳選したクラフトビールを。Unknownな“飲んでみたい”ブランドを取り寄せ、挑戦しやすい価格でご提案。World Beer Award2023にて世界最高賞を獲得している一杯目専用生ビール「ファーストダウン」をはじめとした3種類が常時並びます。

また、ランチタイムのみ提供している人気のビーフカツサンドが『ヨルハラ』ライブに登場。ワインとクラフトビールをセットに出来る裏メニュー「原宿ワーカーセット」を特別にご用意致しました。



新しい原宿の夜は〈The Unknown Cafe Gallery Harajuku〉から始まり、やがて原宿全体に大人の豊かな時間をお届けするでしょう。



『ヨルハラ』ライブ(19:00~)







コンセプト

夜の原宿を『ヨルハラ』と呼び、少し静かになった路地裏に“大人の出会う場”を生み出す活動を開始。60年代、70年代の夜の原宿が、多くのクリエイターとその仲間の“たまり場”であったように、もう一度、ヨルハラに大人が集まる場を生み出していけたら。



出演クリエイター

11/1:伊藤主税(映画プロデューサー)

11/8:佐橋佳幸(ギタリスト/プロデューサー)

11/15:古川裕也(クリエイティブディレクター)

11/29:佐藤優希(リチカ)、ナカムラヒカル(JunkieMachine)

12/6:山村光春(編集者/コピーライター)

12/13:村上雅彦(ゲームクリエイター)

※敬称略



クラフトビール





ファーストダウン

清里高原のクラフトビール「八ヶ岳ビール タッチダウン」より、World Beer Award2023にて世界最高賞を獲得している一杯目専用生ビール。



茶ビール

京都ビアラボより京都・宇治茶の最高品質を誇る「和束」産の茶葉を使用したビール。



ねこぱんち

The Unknown Cafe Gallery Harajukuスタッフの幼馴染が手掛ける(浅草橋のクラフトビールベクターブルーイング)新進気鋭のクラフトビール。



原宿ワーカーセット





セット内容

・カツサンド各種

・ワインorクラフトビール



お会計から15%オフになる原宿ワーカー割りも実施。

※専用クーポンをお持ちいただいた方が対象。



店舗概要







モノクロの線で多彩な物語を描き出す、日本のマンガカルチャー。

まだ何色にも規定されていない“The Unknown”な才能にリスペクトを込めて、空間デザインと同様、フードやドリンクでもモノクロな世界観を表現しております。マンガの世界から飛び出したようなビジュアルインパクト、そしてその見た目からは想像できないような鮮やかな美味しさをお届け。



店舗名:「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」 (アンノウン カフェ ギャラリー ハラジュク)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿べルピア1F

営業時間:11:00-23:00

年間休日:不定休(営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。)



■「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」公式サイト:https://ukcg.jp/

■公式X(Twitter):https://twitter.com/ukcg_jp

■公式Instagram:https://www.instagram.com/ukcg_jp

■エルティーアール公式サイト:https://ltr-inc.co.jp/



プロジェクト参画者

【運営】東急不動産株式会社/株式会社エルティーアール/渋谷のレーベル合同会社

【運営協力】株式会社集英社/株式会社エッグス

【後援】CINRA / Switch Publishing / タワーレコード渋谷店 / Tokyofm / Peace And After



