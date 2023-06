[ライジングゼファーフクオカ株式会社]



ライジングゼファーフクオカ株式会社では、ヘッドコーチ及びアシスタントコーチの契約が締結となりましたことをお知らせいたします。



【プロフィール|ラモン・ロペス・スアレス】







名前

ラモン・ロペス・スアレス/Ramon Lopez Suarez (通称:Moncho Lopez)

生年月日

1969年7月10日

出身

スペイン

経歴

1996-99 Siglo XXI (Spanish Baketball Federation)

1998-99 Gijon (LEB)

1999-02 Gijon Baloncesto (ACB)

2004-06 Leche Rio Breogan Lugo (ACB)

2006-07 In March’07 was hired by Caja San Fernando Sevilla (ACB)

2009-12 Porto Ferpinta (Portugal-LPB)※1部リーグ

2012-15 Porto/Dragon Force (Portugal-Proliga)※2部リーグ

2015-20 FC Porto (Portugal-LPB)※1部リーグ

2022~ ライジングゼファーフクオカ

戦績(クラブチーム)2010、12、16 Portuguese Hugo dos Santos Cup Winner

2010、12、19 Portuguese Cup Winner

2010-12, -17, -18 Portuguese League Finalist

2011,-17 Portuguese Hugo dos Santos Cup Finalist

2011, -12, -16 Eurobasket.com All-Portuguese League Coach of the Year

2011, -16 Portuguese League Champion

2011, -12, -17 Portuguese League Regular Season Champion

2014, -16 Portuguese Cup Semifi nals

2014, -15 Portuguese Proliga Regular Season Champion

2014, -15 Portuguese Proliga Champion

2014, -15 Eurobasket.com All-Portuguese Proliga Coach of the Year

2016 Portuguese League Regular Season Runner-Up

2011, -17, -20 Portuguese Supercup Winner

2019 Portuguese League Semifinals

戦績(ナショナルチーム)スペイン代表ヘッドコーチとして▼

2000 Super 4 Tournament (Buenos Aires)/2位(Senior national team B)

2001 Mediterranean Games (Tunisia)/1位(Senior national team B)

2003 European Championship (Sweden)/2位(Senior national team)

スペイン代表U18ヘッドコーチとして▼

2004 Albert Schweitzer Tournament Manheim Germany U18/3位(Senior national team B)

スペイン代表アシスタントコーチとして▼

2002 World Championship (Indianapolis). 5位

ポルトガル代表ヘッドコーチとして▼

2009 Eurobasket Qualifying/3位

2011 Lusofonia Championship (Lisboa)

2011 Qualified for Eurobasket

アンゴラ代表ヘッドコーチとして▼

2015 Afrobasket (Tunisia)/2位

【本人コメント】

ライジングゼファーフクオカのファンの皆さんに、まずは2023-24シーズンのチーム編成は確信が持てるものになったということをお伝えします。

才能ある若手選手の継続に加えて、経験豊富な日本人選手の加入によって、我々が掲げる目標達成に向けてとても競争力のあるチームを構成できたと考えています。

ここ数年プレーオフに出場できていませんが、B2王者を目指す戦いに臨むため、チームとしてタイトル獲得経験のある選手、勝者のメンタリティを持つ選手が加入し、目標を達成するための練習をはじめとした過程の重要さをすべての選手たちが理解しています。

外国籍選手もチームをより高いレベルに引き上げることが出来る経験豊富な選手たちが加わってくれます。

勝利に向けて全力で戦っていく姿勢、そして今期のチームとして志向するスピード感にあふれた現代的なスタイルのバスケットボールは、応援してくださっているファンの皆さまにきっとご満足頂き、ライジングのファンであることに誇りと感じてもらえるよう、戦って参ります。

ファンの皆さまと、勝利を分かち合うときを楽しみにしています。

引き続き、チームへのご支援とご声援をよろしくお願いいたします。

【プロフィール|浜口炎】









名前(なまえ)





浜口 炎(はまぐち ほのお)

役職





アシスタントコーチ

生年月日





1969年12月17日

出身地





東京都

経歴





1994-02 愛知学泉大学(男子) アシスタントコーチ

2002-03 バイオラ大学コーチ留学

2003-04 アリゾナ州立大学コーチ留学

2004-05 トヨタ自動車 アシスタントコーチ

2005-11 仙台89ERS ヘッドコーチ

2011-20 京都ハンナリーズ ヘッドコーチ

2020-23 富山グラウジーズ ヘッドコーチ

2023- ライジングゼファーフクオカ



【本人コメント】





はじめに、バスケ王国で名高い福岡のライジングゼファーフクオカがB1へ昇格するために、私をチームの一員として迎えてくださったクラブに心から感謝を申し上げます。

そして、まずはチームが目指すB2優勝、B1昇格へ最善の力を尽くし情熱を持って邁進して参ります。

ブースターの皆様と共に歓喜に沸きホームコートが青く染まる日を今から楽しみにしています。

今シーズンもご声援を宜しくお願いいたします。

【プロフィール|イザベル・ノゲイラ・デ・レモス】







名前(なまえ)





イザベル・ノゲイラ・デ・レモス(Isabel Nogueira de Lemos)

役職





アシスタントコーチ

生年月日





1970年5月8日

出身地





ポルトガル

経歴





2003ー07 Coimbra, Portugal

オリバイスFC

ポルトガル女子一部リーグバスケットボール選手

1997ー01 Coimbra, Portugal

女子チームヘッドコーチ兼ユースチームテクニカルコーディネーター

2001ー13 - Coimbra, Portugal

リージョナルテクニカルディレクター (コインブラバスケットボール協会)

2013ー21 FC Porto, Portugal

ユースチームテクニカルコーディネーター

2020ー21 FC Porto, Portugal

U17ヘッドコーチ兼テクニカルトレーナー

2021ー22 FC Porto, Portugal

アシスタントコーチ兼スカウティング担当ビデオアナリスト

2022~ ライジングゼファーフクオカ



【本人コメント】





こんにちは!まずいつも素晴らしいサポートと愛情を注いでいただいているブースターの皆さまに御礼を申し上げます。

福岡を応援していただいている皆さんの存在は、チーム全体にとって無限のエネルギー源です!

新シーズンでは、沢山の勝利を届け、多くの喜びをもたらすことを目指します。またすぐお会いできるのを楽しみにしてます!

【プロフィール|又吉佑】







名前(なまえ)





又吉 佑(またよし ゆう)

役職





アシスタントコーチ

生年月日





1996年5月28日

出身地





沖縄県

経歴





2020-21 広島ドラゴンフライズ

2023~ ライジングゼファーフクオカ

【本人コメント】





ライジングゼファーフクオカのブースターの皆様、2023-24シーズンのアシスタントコーチを務める又吉佑です。この機会を下さった古川社長、相川GM、モンチョHC、そしてクラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。

大学時代を九州で過ごした私にとって、福岡は様々な思い出がある場所です。その福岡で戦えることを非常に嬉しく思っています。また2022-23シーズンはコーチングを学びに単身スペインに渡りました。多くの方々からの支えがあり、この素晴らしい経験が出来ました。本当にありがとうございました。福岡から日本のバスケットを盛り上げる風を吹かせることで恩返ししていきます。

応援よろしくお願いします!

VAMOS!!!



