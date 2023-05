[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

「BMSG」、「MAZZEL」の新作アイテムをはじめとしたアーティストグッズを販売するポップアップストアがオープン!サイン入りアイテムが当たるプレゼント企画も実施!



「BMSG」所属アーティスト「SKY-HI」、「Novel Core」、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、

「Aile The Shota」、「edhiii boi」とSHIBUYA109がコラボレーション!





株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する

SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、「SHIBUYA109阿倍野店」(大阪府大阪市)の3施設に

、2023年5月17日(水)~5月28日(日)の期間、「BMSG」所属アーティスト「SKY-HI」、「Novel Core」、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、「Aile The Shota」、「edhiii boi」をキャンペーンモデルに起用した、アーリーサマーキャンペーン『SHIBUYA109 × BMSG Early Summer Campaign ーMAZZEL Debut Celebrationー』を開催いたします。

期間中は「BMSG」所属アーティストのビジュアルが各施設の内外観に掲出されるほか、「BMSG」、「MAZZEL」の新作アイテムをはじめとしたアーティストグッズを販売するポップアップストアのオープン、メンバーのサイン入りポスターやチェキ等が当たる豪華プレゼント企画など、さまざまな取り組みを行います。

キャンペーンの詳細は次頁以降をご参照ください。





特設ページ:http://www.shibuya109.jp/x/BMSG_EarlySummerCampaign

※新型コロナウイルスの影響により、営業時間が変更となる場合がございます。詳細は各施設ホームページをご確認ください。



期間中は、各施設の内外観に『SHIBUYA109 × BMSG Early Summer Campaign ーMAZZEL Debut Celebrationー』のキャンペーンビジュアルを掲出いたします。

また、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、MAZZEL DEBUT SINGLE「Vivid」を使用したオリジナルキャンペーン動画が放映されます。さらに、「MAZZEL」メンバーの撮り下ろしコメント動画がSHIBUYA109渋谷店・阿倍野店の館内にてご覧いただけます。

※一部施設により内容が異なる場合がございます。





5月17日(水)にリリースされるMAZZEL DEBUT SINGLE「Vivid」の発売を記念し、「MAZZEL」をフィーチャーした「BMSG」のポップアップストアが、SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿倍野店にオープンし、「BMSG」、「MAZZEL」の新作アイテムをはじめとしたアーティストグッズを販売いたします。

また、本ストアにてMAZZEL DEBUT SINGLE「Vivid」をご購入いただいた方を対象に、ノベルティとして8角形ジャケットカード(全1種・集合)を先着でプレゼントいたします。

※取り扱いアイテムなどの詳細についてはポップアップストア特設ページをご確認ください。

※商品・ノベルティはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※各店、多くのお客様のご来場が予測されるため、一部期間のみスマートフォンからの申込みによる先着予約制とさせていただきます。

ストア名:『BMSG POPUP STORE ーMAZZEL Debut Celebrationー』

オープン期間:5月17日(水)~6月4日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!!/SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

ポップアップストア特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=311427

営業時間:渋谷店・阿倍野店 10:00~21:00

※新型コロナウイルスの影響により変更となる場合がございます。

予約専用ページ:渋谷店 https://t.livepocket.jp/t/hvwzg

阿倍野店 https://t.livepocket.jp/t/a_uo9

予約受付開始:5月11日(木)18:00~

予約対象期間:5月17日(水)10:00~5月21日(日)15:00







1.サイン入りポスター・チェキプレゼント

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店にて、3,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、計14名さまに「BMSG」所属アーティストのサイン入りポスターやチェキが当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品:

BMSG賞 サイン入りオリジナルポスター

MAZZEL賞 サイン入りソロチェキ

応募期間:5月17日(水)~5月28日(日)

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。

※ご応募はスマートフォンからのみとなります。

※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※ポップアップストア『BMSG POPUP STORE ーMAZZEL Debut Celebrationー』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

※ポスター・チェキ共に、当選者様のお名前をフルネームで記載いたします。

※BMSG賞のポスターには「SKY-HI」、「Novel Core」、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、「Aile The Shota」、「edhiii boi」のサインが入ります。

※MAZZEL賞のソロチェキは「MAZZEL」のメンバーの中から1名お選びのうえ、応募いただきます。



2.ノベルティプレゼント

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、「BMSG」所属アーティストロゴステッカー(全6種・ランダム)を先着でプレゼントいたします。

配布期間:5月19日(金)~なくなり次第終了

※1会計につき最大6枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可

※ポップアップストア『BMSG POPUP STORE ーMAZZEL Debut Celebrationー』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



3.ポップアップストア『BMSG POPUP STORE ーMAZZEL Debut Celebrationー』限定アイテムプレゼント(Twitter)

SHIBUYA109公式Twitterをフォロー&該当ツイートをRTしてご応募いただけるプレゼント企画。

抽選で計5名様に、「MAZZEL」メンバーサイン入りのポップアップストア『BMSG POPUP STORE ーMAZZEL Debut Celebrationー』限定アイテムをプレゼントいたします。

全国どこにいてもご参加いただける企画となっております。

賞品:サイン入りポップアップ商品 計5名様

応募期間:5月22日(月)~5月28日(日)

SHIBUYA109公式Twitterアカウント:@SHIBUYA109NET



4.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINE@にて、オリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:5月17日(水)~5月28日(日)

SHIBUYA109公式LINEアカウント:SHIBUYA109(@shibuya109)





1.スペシャル装飾

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「MAZZEL」仕様のスペシャル装飾が登場いたします。

設置期間:5月17日(水)~5月28日(日)

スペシャル装飾設置場所:SHIBUYA109渋谷店 B1F階段~1F階段

2.BGMジャック

期間中、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109館内のBGMを「BMSG」所属アーティストがジャックいたします。

「BMSG」所属アーティストの人気楽曲や、「MAZZEL」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

放送場所:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

放送期間:5月17日(水)~5月28日(日)



※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



SKY-HI

日高光啓(SKY-HI) 株式会社BMSG 代表取締役CEO

CEOであると同時に、ラッパー、トラックメイカー、プロデューサーなど自らもアーティストとして幅広く活動をおこなっている。

2005年AAAのメンバーとしてデビューし、同時期からソロ名義「SKY-HI」として都内クラブ等で活動を開始。数々の受賞や大型興行、フェスでのメインアクトやワールドツアーなどの功績を残す。

2020年「才能を殺さないために。」をスローガンにマネジメント/レーベルBMSGを設立。翌年オーディション"THE FIRST"やそこから生まれた"BE:FIRST"のプロデュースに成功する。自身も2023年5月から初のアリーナツアーを開催。

Instagram:@skyhidaka

TikTok:@sky.hidaka

OFFICIAL SITE:https://avex.jp/skyhi/



Novel Core

東京都出身、22歳。ラッパー、シンガーソングライター。

SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。

メジャー1stアルバム『A GREAT FOOL』とメジャー2ndアルバム『No Pressure』が2作連続、各チャートで日本1位を獲得。全国ツアーやZepp単独公演を全公演即ソールドアウトで成功させるなど、その存在感を確かなものにする一方で、トップメゾンのモデルに起用されるなど、ファッション業界からも注目を集める新世代アーティスト。2024年1月17日(水)、自身初の日本武道館単独ライブを開催予定。

Instagram:@iamnovelcore

TikTok:@iamnovelcore

FFICIAL SITE:https://novelcore.jp/



BE:FIRST

SKY-HIが率いるBMSGに所属するSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人組ダンス&ボーカルユニット。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして七者七様の個性を持った華やかさが魅力。

プレデビュー曲「Shining One」はオリコンデジタルシングルウィークリーチャートをはじめ、面立たるランキングの1位を獲得し、MVは公開から2週間で1000万回再生を突破。

デビュー曲「Gifted.」は、各種音楽チャートでは40冠を記録。米ビルボードの「Hot Trending Songs」ウィークリーチャートで7位(2021年11月27日付)にランクイン。日本アーティスト最高位という快挙を成し遂げ、

昨年8月には1stフルアルバム「BE:1」をリリース。全ての会場が即日ソールドアウトなった

全国17都市29公演を回る初の全国ツアーを敢行した。

そして、2023年4月26日にANESSA Global Campaign Songに決定した3rdシングル「Smile Again」を発売。

アジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出している。

Instagram:@befirst__official

TikTok:@befirst_official

OFFICIAL SITE:https://befirst.tokyo/



MAZZEL

BMSGが打ち出す新世代ダンス&ボーカルグループ、MAZZEL(マーゼル)。

クオリティの高いパフォーマンスと、彼らだけが持つ独自の世界観を放つ新しい時代のアイコン。8人それぞれが持つ多種多様な個性がひとつに集結したとき、大きな化学反応を起こす!

幸福を意味する「Mazel」に迷路「Maze」と情熱「Zeal」を掛け合わせたグループ名には、迷路から抜け出すための出口に向けて情熱を燃やし、幸福をつかみとって人々に渡していくグループになるという意志が込められている。

Instagram:@mazzel_official

TikTok:@mazzelofficial

OFFICIAL SITE:https://mazzel.tokyo/



Aile The Shota

2022年1月、Neo City Popともいえる、Shin Sakiuraプロデュース楽曲「AURORA TOKIO」でデビュー。期待の新人チャートとも称されるBillboard JAPAN Heatseekers Songsでは2位を、各配信サイトでは1位を獲得。

最新作、Soulflexプロデュース楽曲「FANCITY feat. Soulflex」が好調な中、7月には待望の全国ツアー、Aile The Shota -1st Oneman Tour-を開催予定。

ブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ、"存在がジャンル"、"存在が音楽"なアーティスト。

Instagram:@lethe_shota

TikTok:@ailetheshota

OFFICIAL SITE:https://ailetheshota.tokyo/





edhiii boi

ラッパー。2021年SKY-HIに送ったデモ一曲で心を撃ち抜き、14歳にしてアーティスト契約を掴み取り

"edhiii boi"と名付けられた。

独特の声、ワードセンス、テクニカルなフロウから、ダンスやトラックメイクまでハイレベルでこなす。

様々な 音楽を経由してきた事を感じさせるハイブリッドな音楽性で、唯一無二の存在感を放つ小さな異端児。

Instagram:@edhiiiboi_is_here

TikTok:@edhiiiboi

OFFICIAL SITE:https://bmsg.tokyo/special/edhiiiboi_is_here/





