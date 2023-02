[ネットギア]

先進的なネットワーク機器をグローバルに提供するNETGEARの日本法人、ネットギアジャパン合同会社(所在地:東京都中央区、代表:杉田 哲也、以下ネットギア)は、AV over IPソリューションをご提案いただいているシステムインテグレーター様および販売店様とメディアの皆様を対象として、「AV over IPパートナーサミット 2023」を2023年2月21日(火)と2月22日(水)の2日間、ネットギアジャパン本社で開催いたします。

この度、本イベントへ新たに3社の参加が決定したことをお知らせいたします。







■新たにソニー株式会社、Megapixel Visual Reality、MEDIAEDGE株式会社の追加登壇が決定!

ソニー株式会社、Megapixel Visual Reality、MEDIAEDGE株式会社の追加登壇が決定いたしました。

最新製品や導入事例など、AV over IPの活用方法についてご紹介いただきます。

なお、2月22日(水)の16時から予定されているソニー株式会社のプログラムでは、同社サービスビジネスグループ 部長 ホークアイ・アジアパシフィック VP 山本太郎氏によるホークアイについてのプレゼンテーションが予定されています。

テニス、ゴルフ、野球、サッカーといったスポーツの試合で、ボールが着地したのがラインの外か内かを、審判ではなくカメラが判定するようになっている「VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)」。4年に1度開催されるサッカー国際大会でも大きく取り上げられ、鮮烈な印象を残しました。

世界のスポーツシーンに革新をもたらしたホークアイの技術を、より詳しく知ることができる絶好の機会となっています。



■開催の背景

次世代を担うAVシステムソリューションとして注目されている「AV over IP」。映像や音声をIPネットワークで伝送する技術で、コロナ禍をきっかけに多くの分野がイベントやライブのオンライン配信を行っているため、成長性の著しい市場となっています。

世界における2018年から2023年にかけた5年間のAV over IP市場規模は4倍以上に成長※すると見込まれており、日本でも様々な企業が導入を推進しています。



本セミナーでは“AV over IPを導入する時代はすでに到来している”というコンセプトのもと、国内外のAV over IPに携わる企業が集結し、AV over IPソリューションの活用法を各企業よりご紹介いただきます。

オフィスでの会議はもちろんのこと、教育現場やメディカル、スポーツスタジアム、複合商業施設、ライブコンサート、富裕層向け邸宅など様々なシーンでの導入事例や、ソリューションを支える最新製品など見どころが満載となっています。



参加費は無料で、遠方でご来場が難しい場合はオンラインでウェビナー形式でのご参加も可能です。

現地にお越しいただきますと、セミナー後のライブデモをご覧いただけるだけでなく、各企業の担当者様と名刺交換および直接会話することが可能です。質疑応答の時間も設けており、双方向のコミュニケーションがとれる大変貴重な機会となっています。

また、ネットギア米国本社からはCEOのパトリック・ローをはじめとしてAV over IP事業部の総責任者ら計4名が来日し、市場の最新トレンドや市場でネットギアが担う役割などを講演します。



2月21日(火)には会場で軽食とドリンクを振る舞う懇親会も予定しておりますので、ぜひご参加いただきますようよろしくお願いいたします。



※ソース:SDVoE Alliance market sizing based on FutureSource Consulting’s “HDBase-T in AV signal distribution” and AVIXA’s IOTA reports



■プログラム一覧

所要時間:各セミナー50分を予定(一部プログラムを除く)



2023年2月21日火曜日









2023年2月22日水曜日







※内容、開始時間は一部変更になる場合がございます。





■各社参加者一覧

・米NETGEAR社

CEO パトリック・ロー

AV over IP事業責任者 リチャード・ジョンカー

Pro-AVデザインチーム本部長 ローレン・マシア



・クレストロン

エグゼクティブ ディレクター 日本代表 林 淳二



・Megapixel Visual Reality

VP of Manufacturing/Projects アーノルド・ラトンベ



・株式会社アスク

メディア&エンタープライズ事業部 Sales Engineering Manager 木下 啓

Biz Dev & Int'l Management フェルディナンド・ストアー

Sales Engineer 松尾 勝仁



・株式会社リーンフェイズ

Marketer 三好 寛季



・株式会社アイ・ディ・ケイ

営業部 エキスパート 松田 健



・シュア・ジャパン株式会社

インテグレーテッドシステムズ マーケットディベロップメント 上條 智史



・Audinate Japan

Senior Manager of Japan 川北 敏樹



・株式会社コイケ

映像営業部 部長 荻野 泰司



・株式会社オーディオブレインズ

代表取締役社長 山崎 潤太



・Visionary Solutions, Inc.

COO スコット・フレッシュマン



・アストロサーブ株式会社

東日本営業部主任 小林 稔希



・Extron Japan

セールスマネジャー 森田 和彦

テクニカルマネジャー 檜森 良教



・Q-SYS

National Sales Manager 勝本 有一

Application Engineer 湯浅 航



・ゼンハイザージャパン株式会社

Sales Director 山本 和聖

Sales Manager 鎌田 良和

Technical Application Engineer 山口 真宏



・ソニー株式会社

サービスビジネスグループ 部長 ホークアイ・アジアパシフィック VP 山本太郎



・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

放送映像マーケティング課 課長代理 高橋 賢一郎



・パナソニックコネクト株式会社

メディアエンターテインメント事業部 プロAV商品企画部 中期ソリューション戦略担当 前田 康夫



※順不同、敬称略。プレゼンターは一部変更になる場合がございます。



■本セミナーは以下のような販売店、システムインテグレーターの方々にお勧めです

・スタジアム、教育現場、放送局、e-Sports施設、商業施設、会議室など映像や音声が関わる場所への機器導入をしている

・動画配信スタジオ構築をしている

・配信・収録・編集の機器導入をしている

・4Kや8Kなど高容量の映像伝送ができるソリューションを知りたい

・AV over IP関連の案件があるが、何を導入したらいいかわからない

・AV over IP関連製品の導入メリットを理解したい



■AV over IPパートナーサミット 2023 開催概要

開催日時:

2023年2月21日火曜日 10時~18時

2023年2月22日水曜日 10時~18時

会場:ネットギアジャパン カンファレンスルーム

住所:東京都中央区京橋3丁目7−5 近鉄京橋スクエア 8F

最寄駅:

東京メトロ銀座線「京橋駅」出口1より徒歩1分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩5分

都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩1分

JR各線「東京駅」徒歩9分

定員:会場 70名(各回) / オンライン形式 定員なし

参加費:無料(事前申し込みが必要)

持ち物:現地にお越しになる際、当日は名刺をご持参ください

申し込み方法:下記のWeb受付フォームよりお申し込みください

https://www.netgear.jp/seminar/proav2023_feb/



■お願い事項

・新型コロナウィルス感染防止のご協力をいただいております。現地でセミナーご参加の場合は、マスクの着用をお願いいたします。

・本イベントはZoomウェビナーを使用したライブ配信も実施します。オンラインでの参加ご希望の方は受付フォームにてウェビナー形式で参加の選択肢をお選びください。

・お手数ですが、Web受付フォームにアクセスし、必要事項を明記の上、2月20日(月)17:00までにご回答ください。



● NETGEARについて

米国シリコンバレーに本社を置くNETGEARは、世界中の家庭や企業、サービスプロバイダ向けに先進的なネットワーク技術を開拓してきました。

1996年の設立以来、私たちは人々の生活をより簡単に、よりよくさせるために設計された、受賞歴のある幅広い製品で業界をリードしてきました。私たちは、革新的で知的、かつ使いやすいWiFiとネットワークソリューションの製品ラインアップでホームネットワークを強化し、ビジネスを強化することによって、お客様がコラボレーションし、世界中の情報につながることができるようにすることに専念しています。



