[エクスプライス株式会社]

エクスプライス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:清水敏光)が運営するXPRICE auPAYマーケット店が、2023年8月度月間MVPを受賞しました。









日頃より多くのお客様にご愛顧をいただき、この度XPRICE auPAYマーケット店では2023年8月度の月間MVPを受賞いたしました。これからも「全てはお客様のために」をモットーに、お客様に喜ばれるサービスを常に進化させてまいります。



今後ともXPRICE auPAYマーケット店をよろしくお願いいたします。

※公表日:2023年9月末



|XPRICE auPAYマーケット店

https://plus.wowma.jp/user/15435900/plus/



|auPAYマーケット BEST SHOP OF THE MONTHとは

月間の総取引数やお客様からの評価などを総合的に見て、お客様に最も支持された人気ショップを表彰します。

https://wowma.jp/event/mvp/index.html







■エクスプライス株式会社について



【Eコマース事業】

通販サイト「XPRICE」と「PREMOA」を運営し、家電を中心にアウトドア・スポーツ・ベビー用品・インテリアなど幅広い商品を取り扱っております。 また、自社サイトにとどまらず、楽天、ヤフー、Amazonなどにも出店しております。2016年より連続で複数のモールから表彰していただき、楽天市場では、2021年に約5万店の中から総合賞2位を獲得するなど、EC業界で評価を頂いております。

【プライベートブランド事業】

家電販売で培った経験を活かし、お客様から本当に必要とされるものを創るために生まれたジェネリック家電のプライベートブランドとして、液晶テレビ・冷蔵庫・洗濯機や各種生活家電における機能と価格のバランスを徹底追求した「MAXZEN(マクスゼン)」の企画開発・製造・販売を行っております。

【法人販売事業】

一般企業・官公庁・学校等の法人のお客様のビジネスニーズや課題に合わせて、専任の担当者が豊富な商品知識で、最適な商品をご提案しております。





■会社概要

会社名:エクスプライス株式会社 (英名:XPRICE Inc.)

URL : https://corp.xprice.co.jp/

創業 :2004年7月7日

代表者:代表取締役社長 清水 敏光

所在地:

東京オフィス 東京都江東区南砂2-7-5

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金:1億円

事業内容:ECサイトの運営事業





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-17:16)