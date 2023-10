[デル・テクノロジーズ株式会社]

新しいオンプレミス ソリューションは、インテリジェントなデータ収集、マルチクラウド環境におけるデータ アクセス、プロフェッショナル サービスにより、企業における生成AIプロジェクトの推進を支援





当資料は、2023年10月4日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文:https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2023~10~dell-technologies-growing-generative-ai-portfolio-speeds-business-transformations.htm#/filter-on/Country:en-us



ニュースの概要

・「Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization」によって、自社データから、より迅速により安全に、最大限の価値を引き出すことが可能に

・「Dell Professional Services」が、生成AI戦略の展開、データの準備、プラットフォームの開発、運用効率の向上を実現

・デル・テクノロジーズおよびStarburst社が、AIプロジェクトでマルチクラウド データを活用するためのオープンでモダンなデータ レイクハウス ソリューションを提供



2023年10月4日、テキサス州ラウンドロック発:

デル・テクノロジーズは、「Dell Generative AI Solutions」ポートフォリオを拡張したことを発表しました。これにより、企業が生成AIを導入するあらゆる過程で、その取り組みの変革を支援します。



デル・テクノロジーズのチーフAIオフィサー(最高AI責任者)、ジェフ ブードロー(Jeff Boudreau)は、次のように述べています。「企業が、パブリック クラウド、オンプレミス環境、エッジのすべてにわたり、AIへの取り組みの成果を最大化してワークロードへ対応するためには、適切なインフラストラクチャー、ソフトウェア、サービスを基盤にした堅牢なデータ基盤が不可欠です。当社は、拡張した検証済み構成、プロフェッショナル サービス、モダン データ レイクハウス、世界で最も幅広い生成AIソリューション ポートフォリオによって、基盤を構築しています」。



生成AIモデルをカスタマイズし、自社データから最大限の価値を引き出す

お客様は、「Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization」が提供する事前トレーニング済みモデルによって、モデルをゼロから構築することなく、データからインテリジェンスを引き出すことができます。



このソリューションは、オンプレミス環境で情報の安全性を確保しながら、求める成果に基づいて生成AIモデルをカスタマイズおよび細かく調整するためのベスト プラクティスを提供します。お客様は、カスタマイズのための拡張性に優れた設計図を活用することで、複数の方法で生成AIモデルをカスタマイズして、自社が保有するデータを使った具体的なタスクを実行できます。モジュール式の柔軟なデザインは、トレーニングの拡散、転移学習、迅速な調整を網羅する幅広いコンピューティング要件とユースケースをサポートします。



デル・テクノロジーズのAPJ(アジア太平洋および日本)地域 データセンター セールス担当シニア バイスプレジデント、クリス ケリー(Chris Kelly)は、次のように述べています。「文化的な文脈と微妙なニュアンスを融合させることが、特に日本をはじめとするアジア太平洋地域のように多様性に満ちた市場では、生成AIの導入を成功に導く鍵になります。『Dell Validated Designs for Generative AI』は、お客様が安全かつ効率的な方法で生成AIモデルを展開することを支援すると同時に、アジア太平洋および日本地域特有の文化的な複雑さに応えるための汎用性を提供します」。



「Dell Validated Designs for Generative AI」は、モデルの調整と推論をサポートします。ユーザーは、業界最高性能のAIサーバー(*1)「Dell PowerEdge XE9680(https://www.dell.com/ja-jp/dt/servers/server-accelerators.htm#accordion0&tab0=0&tab1=0&accordion1 )」または「Dell PowerEdge XE8640(https://www.dell.com/ja-jp/dt/servers/server-accelerators.htm#accordion0&tab0=0&tab1=0&accordion1 )」(NVIDIA(R) Tensor コア GPUを選択可能)、NVIDIA NeMo(TM)(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/generative-ai/nemo-framework/ )などのフレームワーク、事前トレーニング済みモデル、開発ツールを提供するNVIDIA AI Enterprise ソフトウェア(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/ )、またデル・テクノロジーズ ソフトウェアを基盤にした実証済みのインフラストラクチャーによって、生成AIモデルをより迅速に展開することができます。お客様は、優れたコンピューティング パワーと「Dell PowerScale(https://www.dell.com/ja-jp/shop/powerscale-family/sf/powerscale?gacd=9650523-1131-5761040-266691960-0&dgc=ST&SA360CID=71700000098985068&gclid=EAIaIQobChMIm_-Txa-ngQMVF0hHAR2cvQ2uEAAYASAAEgLdS_D_BwE&gclsrc=aw.ds )」や「Dell ObjectScale(https://www.dell.com/ja-jp/dt/storage/objectscale.htm#tab0=0 )」などのストレージ オプションを組み合わせることで、検証済み構成をベースに、モデルへ複数のストレージ データタイプを迅速に提供することができます。このインフラストラクチャーは、「Dell APEX(https://www.dell.com/ja-jp/dt/apex/index.htm#tab0=0&tab1=0 )」を通じたサブスクリプションで利用することもできます。



米プリンストン大学コンピュータ サイエンスのCharles C. Fitzmorris ProfessorであるSanjeev Arora氏は、次のように述べています。「本学では、新たなレベルの発見を促進するために、大規模言語モデリング用のハイパフォーマンス コンピューティング(HPC)クラスターに、NVIDIA(R) H100 Tensor コア GPUを搭載したDell PowerEdge XE9680サーバーを導入しています。自然科学、工学、社会科学、人文科学の研究者は、このシステムのおかげで、可視化やモデリング、量子コンピューティングなどの分野の研究に、強力なAIモデルを応用できるようになりました」。



生成AI向けにデータ、人、プロセスの準備を整える

デル・テクノロジーズは、生成AIのプロフェッショナル サービスの拡張により、プロセスおよび経験とノウハウを適用することで、お客様がより優れたビジネスの成果をより迅速に生むことを支援します。



・データ準備サービス:クリーンで正確なデータセットを適正な形式でお客様へ提供することにより、AIプロジェクトを円滑に推進しながら、データ統合の簡素化と高品質なデータ出力を実現します。

・導入サービス:推論およびモデルのカスタマイズのための運用生成AIプラットフォームを確立し、価値実現までの期間を短縮します。お客様は、マネージド サービスとともに利用することで、完全なNVIDIAベースの生成AIソリューションを稼働させて運用効率を高め、自社独自の生成AIのユースケースの構築に集中できるようになります。

・教育サービス:生成AIのさまざまな能力ギャップを埋める重要なスキルを身に付けることができます。



AIとアナリティクス向けにデータ インフラストラクチャーをモダナイズ(最新鋭化)

デル・テクノロジーズとStarburst社は、お客様がAIおよびアナリティクスの取り組みを加速できるように、両社の関係を強化しています。その成果が、オープンでモダンなデータ レイクハウス ソリューションです。



このデータ レイクハウス ソリューションは、Starburst社のアナリティクス ソフトウェアと「Dell PowerEdge」のコンピュート プラットフォームを統合し、デル・テクノロジーズのストレージと組み合わせることで、データの置かれている場所に関係なく、価値あるインサイトを引き出すことが可能になります。お客様は、オープン ソフトウェアの原則に基づいて構築されているデータ レイクハウス ソリューションによって、マルチクラウド環境のデータへ簡単かつ安全にアクセスして、アナリティクスおよびAI主導のワークフローと展開環境で、最大限の価値を引き出すことができます。



Starburst社のCEO(最高経営責任者)、Justin Borgman氏は次のように述べています。「当社のお客様は、AIの取り組みを推進して運用化するために、複数のマルチクラウド環境全体で分散しているデータへアクセスするために、堅牢なデータ プラットフォームが必要であることを明らかにしています。当社の深い分析能力と業界をリードするデル・テクノロジーズのインフラストラクチャーおよびグローバル エンタープライズ サービスを統合することで、オープンなマルチクラウド データ レイクハウス ソリューションを、お客様にお届けすることができます。このソリューションは、AIワークフローがあらゆる場所でデータを迅速かつ簡単に利用することを実現します」。



提供時期について

・「Dell Validated Design for Generative AI: Model Customization」は、既存のチャネルおよびDell APEXを通じて、10月後半より全世界で提供開始の予定です。

・「Dell Professional Services for Generative AI」は、10月後半より一部の国において提供開始の予定です。

・デル・テクノロジーズとStarburst社のオープンなモダン データ レイクハウス ソリューションは、2024年前半に全世界で提供開始の予定です。



*1. 2023年5月17日現在、同等のOEMサーバーについて公開されているパフォーマンス結果および仕様によるデル・テクノロジーズ社内分析に基づく。



■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ(NYSE:DELL)は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、データ時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。



(C) Copyright 2023 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.

Dell Technologiesが提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国Dell Inc. 又はその関連会社の商標又は登録商標です。その他の製品の登録商標および商標は、それぞれの会社に帰属します。



