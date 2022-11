[TATRAS INTERNATIONAL株式会社]

【TATRAS CONCEPT STORE 日比谷店】にて映画『ブラックアダム』と“NOB MIYAKE”, ”AMBIENT”, “REZ”のコラボレーションアイテムを販売するPOP UP STOREを開催。









TATRAS INTERNATIONALが展開するTATRAS直営店をショップインショップとして持つセレクトショップ【TATRAS CONCEPT STORE】にて12月2日(金)から12月4日(日)の3日間、 12月2日公開の映画『ブラックアダム(BLACK ADAM)』 と、“NOB MIYAKE”が手掛ける伝統工芸と”AMBIENT” 、“REZ”とのコラボレーションアイテムを販売するPOP UP STOREを開催致します。

今回のPOP UP STOREでは、3Dファントムを導入。

インパクトのある3D映像を肉眼で体験できる最新の映像体験と、この期間でしか手に取れない“日本の技術”を用いて制作されたアイテムを堪能いただける特別な機会となります。

■ ブラックアダム(BLACK ADAM)■

全世界74カ国でオープニングNo.1。

全米では驚異の3週連続No.1を記録した『ブラックアダム』が、ついに日本で12月2日(金)より公開となります。

本作の主人公、5000 年の眠りから目覚めた最“恐”の破壊神ブラックアダムを演じるのはドウェイン・ジョンソン(Dwayne Johnson)。







■NOB MIYAKE■

金や銀などの箔や金属粉を立体的に装飾する技法と天然素材の鮑の螺鈿を着物に施す京都の伝統ある金彩工芸士、三宅誠己(みやけ のぶみ)が立ち上げたブランド。



今回のコラボレーションアイテムは“30年以上にわたり着物和装製作に携わってきた職人の技” “本金箔の最高級の美しさを出せる技”が駆使されており、この道一筋の技の積み重ねが無ければ出来ない洗練された匠の技術によって製作されます。





更に、DCを代表するバットマンのコラボ商品も併せて発売。





■REZ■

独自の手法を用いた大胆なグラフィックプリントやMADE IN JAPANの品質と日本人の優れた職人技や伝統技術を駆使したブランド。プロセスや考え方をあえて分解し再構築することで生み出される革新的な素材クリエイションをブランドの軸としています。



■AMBIENT■

ODMを中心にデザイン企画から素材製作、パターン、生産まで一気通貫で手がけるAMBIENT(アンビエント)。

ブランドの監修や商品の魅せ方、新しいアイディアを時代に合わせて提案しています。

移り変わるトレンドを見極め、エンターテインメント性を持たせたアイテムに昇華しています。

今回は発泡+ゴールド箔プリントや金粉プリントの技法を使用したオリジナルアイテムを発売します。



本商品は株式会社アンビエントが、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのライセンス契約のもと企画製造しています。



《BLACK ADAM POP UP STORE》

DATE:12/2(Fri)~12/4(Sun)

TATRAS CONCEPT STORE HIBIYA

東京都千代田区有楽町1-1-2東京ミッドタウン日比谷日比谷三井タワー2階 201

03-6237-3400



2022/11/28