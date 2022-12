[4℃]

2022年12月26日(月)より全国のCanal 4℃にて販売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「Canal 4℃」は、2022年12月26日(月)より、人気コレクション「Jewel Flow」の新作ジュエリーを全国の「Canal 4℃」店舗および公式オンラインショップにて販売します。







Canal 4℃の「Jewel Flow」は、四季折々に魅せる自然の機微にインスパイアされたコレクションです。今回は、”Jewel Flow”らしい柔らかなラインときらめくストーンで、春の訪れを感じさせる穏やかな自然の姿を表現しました。春のそよ風や生き生きと芽吹く植物のように生命力をもって輝くジュエリーが、新しい季節の始まりをより鮮明に彩ります。



さらに、春らしく軽やかに身に着けられるジュエリーを幅広いラインナップでご用意。使いやすい2wayアイテムやこなれた印象に導くカフセットなど、コーディネートに華を添えるアイテムが新しい自分を引き出してくれるはず。



春の装いにぴったりな、移ろいゆく自然の姿を讃えたジュエリーに、新しい季節へのときめきを感じて。





■春のそよ風を感じる柔らかなウェーブラインにときめいて





SV(PGc) Necklace/Pearl ¥16,500 SV(AGc/Rhc) Necklace / CZ ¥16,500 SV(PGc) Necklace / CZ ¥15,400

SV(PGc) Ear Cuff set / Pearl/CZ ¥17,600 SV(AGc) Ear Cuff set / CZ ¥13,200



そっと頬をなでる春風の軽やかさを、柔らかい動きのあるラインで表現した2wayアイテムが登場。ピンクゴールドや4℃アクアゴールドなどの、温かみのあるやさしいカラーの地金に合わせて、ストーンやプチパールをワンポイントとして組み合わせたデザインは、お好みのスタイルでネックレスとしても2連風リングとしてもラフにコーディネートできます。

またトレンドのイヤーカフのセットは、サイズ感の異なるイヤーカフをバランスよく組み合わせることでこなれた耳元を演出。春の訪れを感じさせる繊細な輝きに、心躍らせて。





■生き生きと芽吹く植物のみずみずしさを感じて





SV(PGc) Necklace / CZ ¥14,300 SV(PGc) Pierced Earrings / CZ ¥15,400

SV(PGc) Ear Cuff / CZ ¥9,900 K10PG Bracelet / CZ ¥17,600



マーキスカットのストーンを散りばめ、萌立つ草木を表現した、春の植物のみずみずしさを宿したアイテム。ネックレスにチェーンピアス、イヤーカフやブレスレットなど、幅広いラインナップでご用意しているので、クリアな輝きをワンポイントにトータルコーディネートをお楽しみいただけます。





■しっかりと寄り添う蔦に大切な人との絆を託して





SV(PGc) Necklace / CZ ¥14,300 K10PG Necklace / Topaz ¥23,100

SV(PGc) Pierced Earrings / CZ ¥15,400 SV(PGc) Ear Cuff / CZ ¥9,900



蔦はしっかりと絡まる様子から、人と人との繋がりを感じさせ、「誠実」や「友情」の象徴ともされるラッキーモチーフ。有機的に象ったしなやかな曲線で蔦を表現したシリーズは、立体感のあるデザインに仕上げたことで、コーディネートに華やぎを添えるワンポイントアイテムに。甘すぎることなく可憐なジュエリーで、普段の装いに春らしい輝きをプラスして。





■上品に風になびく洗練されたロングチェーンに魅せられて





SV(AGc) Necklace / CZ ¥17,600 SV(AGc) Pierced Earrings / CZ ¥13,200

SV(AGc) Ear Cuff /CZ ¥11,000 SV(AGc) Ear Cuff /CZ ¥9,900



風になびくような繊細なチェーン使いが特徴のアイテムも登場。ボリュームを感じさせる地金とチェーンの組み合わせがラインの強弱を奏でることで、ぱっと目を引くデザインです。きれいめかつカジュアルな装いにも合わせやすいシーンレスなジュエリーは、新しい季節の始まりにあなたの新たな魅力を引き出してくれるはず。





■オリジナルポーチをプレゼント







今回登場した“Jewel Flow”のジュエリーをご購入いただいたお客様には、ころんとした丸い形とグレージュカラーが優しい印象のオリジナルポーチを、先着数量限定でプレゼントいたします。

“Jewel Flow”のジュエリーが新しい季節を歩むあなたに寄り添い、心躍らせてくれることを願って。





※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

※詳しくはショップまでお問い合わせください。



【Canal 4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/jewelflow/?bid=canal4c



