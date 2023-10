[ザ・シネマ]

『マネーボール』、『インビクタス/負けざる者たち』など7作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、10月9日の「スポーツの日」に合わせ、様々なスポーツ映画を特集放送いたします。10月9日(祝・月)に7作品をお届けいたします。





【特集】10/9は、スポーツ映画で熱くなれ!



10月9日は「スポーツの日」。

ラグビーワールドカップ(9/9~10/29)で世界中が熱狂するなか、

ザ・シネマでも様々なスポーツ映画を特集放送!

野球、サッカー、ラグビー、ボクシング…スポーツの感動を映画でも堪能しよう!



メジャーリーグ・アスレチックスの再建を託されたGMの奮闘ぶりを描く実話『マネーボール』、

ラグビーW杯に挑む南アフリカ代表チームとネルソン・マンデラ大統領との絆を描く実話

『インビクタス/負けざる者たち』など7作品を10月9日(祝・月)にお届けします。



特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/484





《放送作品情報》



●『GOAL! ゴール!』★サッカー

放送日:10月9日(祝・月)11:15~ほか

メキシコの貧しい少年がプロサッカー選手を目指しプレミアリーグに挑戦する青春スポ根サクセスストーリー。

<あらすじ>

家族と共にメキシコから米国へ不法入国したサンティアゴは、ロサンゼルスで父と共に庭師として働く一方、ラテン系が集まる地元チームでサッカ-に熱中していた。そんなある日、名門ニューカッスル・ユナイテッドの元プロサッカー選手でスカウトを務めるグレン・フォイの目に留まり、単身英国へ渡る。入団テストで失敗するもグレンの後押しで練習生として何とかチームに加入。だが、待っていたのは数々の試練だった…。





●『プリティ・リーグ』 ★女子プロ野球リーグ

放送日:10月9日(祝・月)13:30~ほか

第二次大戦中に実在した、

女子プロ野球リーグに集められた女性たちの活躍を描くスポーツコメディドラマ

<あらすじ>

プロ野球選手も戦地へ駆り出され、大リーグから選手が消えた戦時中のアメリカ。そこで女性のリーグを発足させることに。スカウトされてきた女性たちは選考会の後、チーム毎に振り分けられた。元ホームラン王だが今や過去の人である監督率いるチームに配属されたのは、ソフトボールを愛する田舎の姉妹、元ダンサーなどの面々。そんな彼女たちをスタンドで迎えたのは、「女が野球なんて」という差別の視線とガラガラの空席だった。





●『インビクタス/負けざる者たち』 ★ラグビー

放送日:10月9日(祝・月)16:00~ほか

弱小ラグビー・チームが奇跡を呼ぶ!人種の壁を越えた感動の実話をクリント・イーストウッドが映画化

<あらすじ>

1994年、南アフリカ共和国の人種差別制度アパルトヘイトが廃止され、ネルソン・マンデラが黒人初の大統領に選ばれる。それでもなお黒人と白人の間に深い溝があると痛感したマンデラは、黒人・白人混成のラグビー代表チーム“スプリングボクス”が人種和解の象徴になると考え、チーム強化をサポートする。マンデラ直々に激励された主将フランソワ・ピナールの下、チームは翌年に自国で開催されるワールドカップの優勝を目指す。





●『ザ・エージェント』 ★スポーツエージェント・アメフト

放送日:10月9日(祝・月)18:30~ほか

[PG12]熱血エージェントの挫折と再生をトム・クルーズが好演!胸を熱くするスポーツ・ドラマ

<あらすじ>

有名スポーツ選手を多く抱えるスポーツ・エージェント会社で、敏腕代理人として働くジェリー。ある日彼は、高額な年棒の獲得を最優先する会社のやり方に疑問を感じ、自分の理想を提案書としてまとめる。結果ジェリーは解雇されやむなく独立するが、彼に付いてきてくれたのは会計係のドロシーだけ。しかも落ち目のアメフト選手ロッド以外の有力クライアントを元同僚に奪われ、婚約者エヴリーにも見捨てられてしまう。





●『マネーボール』 ★野球

放送日:10月9日(祝・月)21:00~ほか

常識破りの理論を武器に金持ち球団と戦った異端児がいた。ブラッド・ピット主演のサクセスストーリー

<あらすじ>

元メジャーリーグ選手で今はオークランド・アスレチックスのゼネラルマネージャーを務めるビリー・ビーンは、限られた予算でのチーム補強に頭を悩ませていた。そんなある日、他球団で働いていたピーターと出会い、彼が独自で行っていたデータ分析に衝撃を受ける。早速ビリーはピーターを引き抜き、彼の理論に基づいたチーム改革を断行する。だが、何事にもデータを重視する前例のないやり方で監督や選手たちの反発を招く。





●『フィールド・オブ・ドリームス』 ★野球

放送日:10月9日(祝・月)23:30~ほか

トウモロコシ畑に野球場を作れば、彼が来る──。野球を愛するすべての人に捧げる感動ドラマ

<あらすじ>

アイオワで農場を持つレイは、ある日トウモロコシ畑で「それを作れば、彼は来る」という声を聞く。レイはその声に従い、トウモロコシ畑を潰し野球場を作ろうと決意。周囲から変わり者扱いされるが家族に後押しされ、野球場を完成させる。そしてある夜、野球場で1人の男を目撃する。それは、不仲のうちに死去した父が大ファンだった、大リーグの名選手ジョー・ジャクソンだった。さらにレイは「彼の痛みを癒せ」という声を聞く。





●『ビニー/信じる男』 ★ボクシング

放送日:10月9日(祝・月)深夜1:30~ほか

首の骨を折る瀕死の重傷から奇跡のカムバック!

不屈のボクサーの実話をマイルズ・テラー主演で映画化

<あらすじ>

パズマニア・デビルの異名を持つボクサーのビニー・パジェンサは戦績が伸び悩み気味で、プロモーターからも引退勧告される始末。そんな中、マイク・タイソンを指導したこともあるケビンをトレーナーに迎え、彼の助言で階級を上げたところタイトルマッチに勝利する。しかしその矢先に、自動車事故で首の骨を折る重傷を負ってしまう。しかしビニーは復帰をあきらめずリハビリを続け、さらにケビンと協力してトレーニングを始める。



『GOAL! ゴール!』(C) Goal Limited 2005 『プリティ・リーグ』(C) 1992 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『インビクタス/負けざる者たち』(C) 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. and Spyglass Entertainment Funding, LLC 『ザ・エージェント』(C) 1996 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. 『マネーボール』(C) 2011 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『フィールド・オブ・ドリームス』(C) 1989 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 『ビニー/信じる男』(C) BLEED FOR THIS, LLC 2016

------------

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

------------

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB(https://www.thecinema.jp/lp) から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-14:46)