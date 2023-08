[株式会社クレディセゾン]

毎日応募可能!その場で【3,000名様】に100円分のAmazonギフトカードが当たるX(Twitter)キャンペーンも



株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野 克己、以下:当社)は本日から9月13日(水)の期間中、「#Licca(ハッシュタグリカ:発売元 株式会社タカラトミー)」とコラボレーションし、オリジナルショート動画の配信やX(Twitter)のフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。





今回は、1967年の誕生から愛され続けている「リカちゃん」が17才の現役 SJK(高校2年生)になった#Licca(ハッシュタグリカ)と、Qoo10でのお買物がいつでもおトクになるなど、Z世代の“好き”を追求した特典が充実しているクレジットカード「Likeme by saison card」とのコラボレーション施策を実施いたします。



インナーカラーやメイク等トレンドのファッションやライフスタイルを体現する #Liccaとフレンドの #ゆいゆい、#ジェニーを起用したショート動画を、SNS中心に配信いたします。

ショート動画に登場する#Liccaの衣装も、Z世代が日常で着用している流行のスタイルをよりリアルに追及しオリジナルで作成するなど、細かな部分にもこだわり作成しています。



#Licca×Likeme by saison card オリジナルショート動画





17歳の現役高校生#Liccaが18歳になってカードを持てるようになったら…という設定でストーリーが展開。キャッシュレスで便利になった日常など、若者のリアルな生活の一部を#Liccaが再現します。



1.ネットショッピング編

寝る前にパックをしながらQoo10のメガ割でネットショッピングを楽しむ#Licca。色々と買う商品を悩んでいるうちにどんどん時間は流れ…?!





2.暗証番号編

アルバイトに勤しむ#Liccaのもとにお客さんとして現れた#ジェニーがクレジットカード払いを選択。お支払い時に#ジェニーが暗証番号を入力しようとすると、新人アルバイト#Liccaの配慮がすごすぎる…?!





3.フィルター加工編

カフェでチルってる#Liccaと#ゆいゆいと#ジェニー。3人はどのエフェクトで自撮りするのが盛れるかで大盛り上がり!とうとう決めた可愛いエフェクトで撮影しようとすると、あれ?#Liccaだけ…?!





4.トレカ開封編

推し活中のメンズアイドルのトレカ開封を楽しむ#Licca。ずっと狙っている推しのトレカは果たしてでるのか…?!



公開URL





キャンペーン概要





クレディセゾン公式X(twitter)アカウント(@kaori_saison)をフォローし、対象のツイートをフォロー&リポスト(リツイート)してくれた方の中から抽選でAmazonギフトカード100円分がその場で毎日200名様、合計3,000名様に当たります。

さらに、はずれた方にもWチャンス!#Liccaオリジナルショート動画4本の中から「#私のおすすめ動画」を投稿いただくと、抽選で50名様にAmazonギフトカード 1,000円分が当たります。



2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳・19歳の新成人の方は、親の同意がなくても単独でクレジットカードの契約ができるようになりました。その一方で、社会経験や契約知識が不十分な若年者が消費者被害に遭うケースが増えており、消費者被害の拡大が懸念されています。

これを受けて当社では、若年層へのクレジットカードへの理解を深め、より安心してキャッシュレスライフをスタートいただくための情報発信を強化しています。

#Liccaとのコラボレーション動画を通じて興味を持ってくれた若年層に向けて、クレジットカードの知識が高まる豆知識も当社ホームページに併せて公開しています。



期間





2023年8月30日(水)~2023年9月13日(水)

キャンペーン詳細はこちら





Likeme by saison card について





「いま、私のすきな私にであう」をコンセプトに、“多様な価値観を持ち、美容やファッションなどのトレンドに敏感で、SNS を 通じた情報発信や共有を好む” Z 世代に寄り添い、まるで友だちのような関係性を築くことで、初めて持つクレジットカードの定番となることを目指しているクレジットカードです。

カードデザインは「タテ型・エンボスレス・個人情報ウラ面記載」を採用。「かわいい」を徹底的に追求し、カードがファッションの一部となる世界観を演出。セキュリティ面にも配慮しています。



【Likeme by saison card 公式サイト】

【Likeme by saison card Instagram】

「#Licca(ハッシュタグリカ)」シリーズについて





「#Licca」は、17才の現役SJK(高校2年生)になった「リカちゃん」で、定番のリカちゃん(11才)シリー ズよりも、さらにトレンドを意識したファッションやライフスタイルを体現した、2020年誕生のシリーズです(フレンドドール「#ゆいゆい」も同時期に発売)。

ボディやヘアスタイル、メイク、小物、パッケージがデザイン性の高い仕様となり、よりスタイリッシュに服を着こなせるよう、身長が 22cmから27cmに伸びました。脚はキレイに見える角度でセットされているため、誰でも簡単にキレイなポージングが楽しめます。

「#ジェニー」は1986年に誕生したジェニーが2023年8月に#Liccaのフレンドドールとして新たなデザインで復活。ロサンゼルス出身の17歳、世界で活躍するスーパーモデル。#Liccaにとってモデルの先輩で、憧れの存在という設定です。



【#Licca 公式サイト】

【#Licca 公式 Instagram】

