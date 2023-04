[xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi]

期間限定:04.01-04.02





当記事ではセール製品の価格・特徴をまとめています。各項目下部に購入先を記載していますので気になった方はチェックしてみてください!









BMAX I9 Plus 64GB



最新Wi-Fi 6 搭载 Android 12 タブレット 10インチ wi-fiモデル BMAX I9 Plus 、RAM 4GB+ROM 64GB+MicroSD拡張可能、4コアCPU、10.1インチ。あなたの子供や誕生日プレゼントのための学習タブレット。





BMAX I9 Plus

元値:14,990円

Amazonタイムセール価格:11,990円

最終価格:11,990円 (20%OFF)

セール期間:4月2日終了



BMAX I11 Plus



高性能で高機能なタブレット!!

BMAX Android 12 タブレット「I11 PLUS」は私たちIシリーズタブレットに対して新しい解釈です。8GB+128GBを備えたUNISOC 8コアプロセッサを搭載して、ゲーミング/仕事/学習プログラムや簡単なモバイルゲームを簡単に処理できます。



BMAX I11 Plus

元値:31,990円

Amazonタイムセール価格:25,490円

2,000円クーポンスーパーインポーズ

最終価格:23,490円(26%OFF)

セール期間:4月2日終了



