■ソニックフロンティア 両面フルグラフィックTシャツ

一般販売:2023年3月中旬

先行販売:2022年12月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈東京ジョイポリス〉

サイズ:S/M/L/XL ※〈東京ジョイポリス〉ではSサイズにつきましては先行販売はございません。

価格:6,600円(税込)



■ソニックフロンティア ビッグシルエットロングスリーブTシャツ

一般販売:2023年2月上旬

先行販売:2022年12月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈東京ジョイポリス〉

サイズ:L/XL

カラー:WHITE

価格:4,620円(税込)



■ソニックフロンティア ビッグシルエットTシャツ

一般販売:2023年2月上旬

先行販売:2022年12月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈東京ジョイポリス〉

サイズ:L/XL

カラー:WHITE/BLACK

価格:3,850円(税込)



■ソニックフロンティア 強化ガラスiPhoneケース

一般販売:2023年2月上旬

先行販売:2022年12月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈東京ジョイポリス〉

サイズ:7・8・SE(第2世代)共用/X・Xs共用/XR・11共用/12・12Pro共用/13専用

※〈東京ジョイポリス〉では【7・8・SE(第2世代)共用】【12・12Pro共用】サイズのみ先行販売いたします。

価格:2,750円(税込)



■ソニックフロンティア アクリルマルチキーホルダー

一般販売:2023年2月上旬

先行販売:2022年12月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈東京ジョイポリス〉

サイズ:(約)縦8cm×横6.6cm

価格:880円(税込)





(C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC FRONTIERS are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



