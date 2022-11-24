［イングレート・ジャパン株式会社］





撮影が楽しくなる機材が揃うPergearのAmazon店舗にて、「2022 Black Friday」セールはを11月25日（金）から12月3日（土）まで開催致します。TTArtisan、Viltrox、7artisansなど有名な中華系レンズ、カメラ周辺機器を含む、年に一度のBlackFriday特別セールとなりますので、この機会を是非お見逃しのないように！





概要：

セール期間：11.25-12.03

販売元：Emgreat、JYphoto-JP



対象商品：





TTArtisan、Viltrox、7artisans、AstrHori、PERGEAR

PERGEAR CFE-B メモリーカード



*在庫限りのお得なセールです。

各商品のセール期間ご注意ください。





TTartisan（11.25-12.01）



●TTartisan 50mm F2 ＜人気商品＞

通常販売価格 11520 セール価格 9216



X http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HY619V?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HRYFRJ?ref=myi_title_dp

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HR3SZ2?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HSZ6XJ?ref=myi_title_dp

RF http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6VRPMLJ?ref=myi_title_dp

L http://www.amazon.co.jp/dp/B0B8D374G2?ref=myi_title_dp



●TTArtisan 17mm F1.4

通常販売価格 18900 セール価格 15120

X http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZND8HZ6?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZNBLQP5?ref=myi_title_dp

M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZNCHBQK?ref=myi_title_dp

RF http://www.amazon.co.jp/dp/B0969R477S?ref=myi_title_dp

N http://www.amazon.co.jp/dp/B09CGKCRV2?ref=myi_title_dp



●TTArtisan 7.5mm F2.0

通常販売価格 22500 セール価格 18000

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B099KHG8FD?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B099KB4GHR?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B099JYQGXG?ref=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.jp/dp/B099KD7474?ref=myi_title_dp



●TTartisan 25mm F2 ＜人気商品＞



通常販売価格 8820 セール価格 7497

X http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW1S1C2?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW3CFQ5?ref=myi_title_dp

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW52HP2?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCVZXGWJ?ref=myi_title_dp

L http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW48JY3?ref=myi_title_dp



●TTArtisan 32mm F2.8

通常販売価格 26,820 セール価格 21456

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0B7J57NSF?ref=myi_title_dp



●TTartisan銘匠光学露出計

通常販売価格 11700 セール価格 9360

露出計(银) http://www.amazon.co.jp/dp/B09JSLYWQW?ref=myi_title_dp

露出計(黒)http://www.amazon.co.jp/dp/B09JSJXZF6?ref=myi_title_dp





Viltrox （11.25-12.01）



●Viltrox 23mm F1.4 ＜人気商品＞

通常販売価格 38870 セール価格 36927

X http://www.amazon.co.JP/dp/B0888NG9MN?mef=myi_title_dp



●Viltrox 85mm F1.8 II

通常販売価格 51870 セール価格 46683



E http://www.amazon.co.JP/dp/B087TH54LY?mef=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.JP/dp/B00G3YSVFS?mef=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.JP/dp/B08CB6CRFC?mef=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.JP/dp/B07QR3TFLM?mef=myi_title_dp



●Viltrox 33mm F1.4 X

通常販売価格 36270 セール価格 34457

http://www.amazon.co.JP/dp/B08C7SWMJP?mef=myi_title_dp



●Viltrox 33mm F1.4 X

通常販売価格 36270 セール価格 29016

http://www.amazon.co.JP/dp/B08YQSB4N4?mef=myi_title_dp



●Viltrox 56mm F1.4 FX

通常販売価格 38870 セール価格 36927

http://www.amazon.co.JP/dp/B08HZ4VDXW?mef=myi_title_dp



●Viltrox 50mm F1.8 Z

通常販売価格 46670 セール価格 37336

http://www.amazon.co.JP/dp/B09NBCF1VJ?mef=myi_title_dp



●Viltrox 13mm F1.4 ＜人気商品＞



通常販売価格 55770 セール価格 51866

X http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQK6YC?mef=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQ2VQJ?mef=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQ4948?mef=myi_title_dp





7artisans （11.25-12.01）



●7artisans 35mm F1.2 II X

通常販売価格 16359 セール価格 13905

http://www.amazon.co.jp/dp/B08M5TWFGZ?ref=myi_title_dp



●7artisans 35mm F0.95＜人気商品＞



通常販売価格 29309 セール価格 26378

M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNSV68D?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNSNPLK?ref=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNQNPCY?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNPTB71?ref=myi_title_dp



●7artisans 35mm F5.6

通常販売価格 22038 セール価格 15427

30% OFF

银色 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08R3XRDM7?ref=myi_title_dp

全黒 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08XB3QG4B?ref=myi_title_dp

银黒 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBG79F1?ref=myi_title_dp



●7artisans 35mm F5.6

通常販売価格 13722 セール価格 12350

E http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBP51VR?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBGJZK5?ref=myi_title_dp



●7artisans 7.5mm F2.8 II

通常販売価格 20799 セール価格 18719

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08T5Y46XW?ref=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNH817J?ref=myi_title_dp

M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNG6KTH?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNCWRNL?ref=myi_title_dp



●7artisans 60mm F2.8 II

通常販売価格 25699 セール価格 23129

X http://www.amazon.co.jp/dp/B07STZJS3C?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B07SYPP2G7?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B07SV3F4KV?ref=myi_title_dp

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B07SX6Z1BL?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B07SX7JBSL?ref=myi_title_dp



●7artisans 55mm F1.4 II

通常販売価格 16599 セール価格 14109

X http://www.amazon.co.jp/dp/B077ZM3VRV?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B0771L4JSL?ref=myi_title_dp

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B07DCRN3NV?ref=myi_title_dp



●7artisans 10mm F2.8

通常販売価格 33599 セール価格 31919

E http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3LLXXN?ref=myi_title_dp

R http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3KPPV6?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3L963L?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B097BN7T98?ref=myi_title_dp



●7artisans 50mm F0.95

通常販売価格 29887 セール価格 26898

E http://www.amazon.co.jp/dp/B09C29Z6G5?ref=myi_title_dp

M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B09C28X4NH?ref=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.jp/dp/B09BZ6DFPG?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09C2DL4SR?ref=myi_title_dp



●7artisans 25mm F0.95 X

http://www.amazon.co.jp/dp/B09GM2FPRG?ref=myi_title_dp

セール価格 40564



●7artisans 4mm F2.8

通常販売価格 21364 セール価格 18159

E http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGRXYKHR?ref=myi_title_dp

M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGS5LCY5?ref=myi_title_dp

X http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGS1WHDP?ref=myi_title_dp





AstrHori （11.25-12.3）



●AstrHori 40mm F5.6

http://www.amazon.co.jp/dp/B0BHZ82G3W?ef=myi_title_dp

通常販売価格 46,999 セール価格 39949



●AstrHori 85mm F2.8＜人気商品＞



http://www.amazon.co.jp/dp/B0BJZYLTM2?ref=myi_title_dp

通常販売価格 59,999 セール価格 50999



●AstrHori 55mm F5.6

http://www.amazon.co.jp/dp/B0BFWT93T1?ref=myi_title_dp

通常販売価格 59,999 セール価格 50999





Pergear （11.25-12.3）



●pergear 10mm F8

通常販売価格 7900 セール価格 7110

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08SK5VGCF?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B08SK7L8YC?ref=myi_title_dp



●Pergear 60mm F2.8＜人気商品＞

通常販売価格 24000 セール価格 21600



X http://www.amazon.co.jp/dp/B093WV5295?ref=myi_title_dp

E http://www.amazon.co.jp/dp/B092M6TTX7?ref=myi_title_dp

M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B09499W23J?ref=myi_title_dp

Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09499947H?ref=myi_title_dp





メモリーカード：（11.24-11.30）



●PERGEAR CFE-B メモリーカード







〇64GB+カードリーダー

通常販売価格：11093

セール価格：9983

https://amzn.to/3GDKcz3

64GB単品

通常販売価格：8483

セール価格：7634

https://amzn.to/3i9CQcn



〇128G+カードリーダー

通常販売価格：15530

セール価格：13977

https://amzn.to/3ECgUxY

128G単品

通常販売価格：12920

セール価格：11628

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〇256G+カードリーダー

通常販売価格：20750

セール価格：18675

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256G単品

通常販売価格：18140

セール価格：16326

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〇512G+カードリーダー

通常販売価格：28580

セール価格：27151

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512G単品

通常販売価格：25970

セール価格：24671

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〇1T+カードリーダー

通常販売価格：54680

セール価格：49212

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1T単品

通常販売価格：52070

セール価格：46863

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〇2T+カードリーダー

通常販売価格：80780

セール価格：72702

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2T単品

通常販売価格：78170

セール価格：70353

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●PERGEAR 急速充電器 NP-F970バッテリーチャージャー

通常販売価格：5500

セール価格：3898

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■撮影の楽しさを広げるPergear

" Pergear "は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち" Pergear "の願いです。



■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要

主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。

所在地 ：東京都台東区台東１−２９−３ イースタンクロスアキバ

設立 ： 2016年

URL ： https://pergear.co.jp/

公式Twitter ：https://twitter.com/pergear_japan

事業内容 ：撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/24-23:16）