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【Amazonブラックフライデー】TTArtisan、七工匠…

【Amazonブラックフライデー】TTArtisan、七工匠、Viltrox、Pergearなど中華系レンズ、PERGEAR CFE-B メモリーカード、レンズ最安値7000円前後で買える！

［イングレート・ジャパン株式会社］



　撮影が楽しくなる機材が揃うPergearのAmazon店舗にて、「2022 Black Friday」セールはを11月25日（金）から12月3日（土）まで開催致します。TTArtisan、Viltrox、7artisansなど有名な中華系レンズ、カメラ周辺機器を含む、年に一度のBlackFriday特別セールとなりますので、この機会を是非お見逃しのないように！


概要：
セール期間：11.25-12.03
販売元：Emgreat、JYphoto-JP

対象商品：


TTArtisan、Viltrox、7artisans、AstrHori、PERGEAR
PERGEAR CFE-B メモリーカード

*在庫限りのお得なセールです。
各商品のセール期間ご注意ください。


TTartisan（11.25-12.01）

●TTartisan 50mm F2 ＜人気商品＞
通常販売価格 11520 セール価格 9216

X http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HY619V?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HRYFRJ?ref=myi_title_dp
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HR3SZ2?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6HSZ6XJ?ref=myi_title_dp
RF http://www.amazon.co.jp/dp/B0B6VRPMLJ?ref=myi_title_dp
L http://www.amazon.co.jp/dp/B0B8D374G2?ref=myi_title_dp

●TTArtisan 17mm F1.4
通常販売価格 18900 セール価格 15120
X http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZND8HZ6?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZNBLQP5?ref=myi_title_dp
M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08ZNCHBQK?ref=myi_title_dp
RF http://www.amazon.co.jp/dp/B0969R477S?ref=myi_title_dp
N http://www.amazon.co.jp/dp/B09CGKCRV2?ref=myi_title_dp

●TTArtisan 7.5mm F2.0
通常販売価格 22500 セール価格 18000
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B099KHG8FD?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B099KB4GHR?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B099JYQGXG?ref=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.jp/dp/B099KD7474?ref=myi_title_dp

●TTartisan 25mm F2 ＜人気商品＞

通常販売価格 8820 セール価格 7497
X http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW1S1C2?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW3CFQ5?ref=myi_title_dp
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW52HP2?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCVZXGWJ?ref=myi_title_dp
L http://www.amazon.co.jp/dp/B0BCW48JY3?ref=myi_title_dp

●TTArtisan 32mm F2.8
通常販売価格 26,820 セール価格 21456
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B0B7J57NSF?ref=myi_title_dp

●TTartisan銘匠光学露出計
通常販売価格 11700 セール価格 9360
露出計(银) http://www.amazon.co.jp/dp/B09JSLYWQW?ref=myi_title_dp
露出計(黒)http://www.amazon.co.jp/dp/B09JSJXZF6?ref=myi_title_dp


Viltrox （11.25-12.01）

●Viltrox 23mm F1.4 ＜人気商品＞
通常販売価格 38870 セール価格 36927
X http://www.amazon.co.JP/dp/B0888NG9MN?mef=myi_title_dp

●Viltrox 85mm F1.8 II
通常販売価格 51870 セール価格 46683

E http://www.amazon.co.JP/dp/B087TH54LY?mef=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.JP/dp/B00G3YSVFS?mef=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.JP/dp/B08CB6CRFC?mef=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.JP/dp/B07QR3TFLM?mef=myi_title_dp

●Viltrox 33mm F1.4 X
通常販売価格 36270 セール価格 34457
http://www.amazon.co.JP/dp/B08C7SWMJP?mef=myi_title_dp

●Viltrox 33mm F1.4 X
通常販売価格 36270 セール価格 29016
http://www.amazon.co.JP/dp/B08YQSB4N4?mef=myi_title_dp

●Viltrox 56mm F1.4 FX
通常販売価格 38870 セール価格 36927
http://www.amazon.co.JP/dp/B08HZ4VDXW?mef=myi_title_dp

●Viltrox 50mm F1.8 Z
通常販売価格 46670 セール価格 37336
http://www.amazon.co.JP/dp/B09NBCF1VJ?mef=myi_title_dp

●Viltrox 13mm F1.4 ＜人気商品＞

通常販売価格 55770 セール価格 51866
X http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQK6YC?mef=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQ2VQJ?mef=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.JP/dp/B09LQQ4948?mef=myi_title_dp


7artisans （11.25-12.01）

●7artisans 35mm F1.2 II X
通常販売価格 16359 セール価格 13905
http://www.amazon.co.jp/dp/B08M5TWFGZ?ref=myi_title_dp

●7artisans 35mm F0.95＜人気商品＞

通常販売価格 29309 セール価格 26378
M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNSV68D?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNSNPLK?ref=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNQNPCY?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B08LNPTB71?ref=myi_title_dp

●7artisans 35mm F5.6
通常販売価格 22038 セール価格 15427
30% OFF
银色 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08R3XRDM7?ref=myi_title_dp
全黒 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08XB3QG4B?ref=myi_title_dp
银黒 Leica http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBG79F1?ref=myi_title_dp

●7artisans 35mm F5.6
通常販売価格 13722 セール価格 12350
E http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBP51VR?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08XBGJZK5?ref=myi_title_dp

●7artisans 7.5mm F2.8 II
通常販売価格 20799 セール価格 18719
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08T5Y46XW?ref=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNH817J?ref=myi_title_dp
M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNG6KTH?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B08XNCWRNL?ref=myi_title_dp

●7artisans 60mm F2.8 II
通常販売価格 25699 セール価格 23129
X http://www.amazon.co.jp/dp/B07STZJS3C?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B07SYPP2G7?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B07SV3F4KV?ref=myi_title_dp
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B07SX6Z1BL?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B07SX7JBSL?ref=myi_title_dp

●7artisans 55mm F1.4 II
通常販売価格 16599 セール価格 14109
X http://www.amazon.co.jp/dp/B077ZM3VRV?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B0771L4JSL?ref=myi_title_dp
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B07DCRN3NV?ref=myi_title_dp

●7artisans 10mm F2.8
通常販売価格 33599 セール価格 31919
E http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3LLXXN?ref=myi_title_dp
R http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3KPPV6?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09C3L963L?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B097BN7T98?ref=myi_title_dp

●7artisans 50mm F0.95
通常販売価格 29887 セール価格 26898
E http://www.amazon.co.jp/dp/B09C29Z6G5?ref=myi_title_dp
M43 http://www.amazon.co.jp/dp/B09C28X4NH?ref=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.jp/dp/B09BZ6DFPG?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09C2DL4SR?ref=myi_title_dp

●7artisans 25mm F0.95 X
http://www.amazon.co.jp/dp/B09GM2FPRG?ref=myi_title_dp
セール価格 40564

●7artisans 4mm F2.8
通常販売価格 21364 セール価格 18159
E http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGRXYKHR?ref=myi_title_dp
M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGS5LCY5?ref=myi_title_dp
X http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGS1WHDP?ref=myi_title_dp


AstrHori （11.25-12.3）

●AstrHori 40mm F5.6
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BHZ82G3W?ef=myi_title_dp
通常販売価格 46,999 セール価格 39949

●AstrHori 85mm F2.8＜人気商品＞

http://www.amazon.co.jp/dp/B0BJZYLTM2?ref=myi_title_dp
通常販売価格 59,999 セール価格 50999

●AstrHori 55mm F5.6
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BFWT93T1?ref=myi_title_dp
通常販売価格 59,999 セール価格 50999


Pergear （11.25-12.3）

●pergear 10mm F8
通常販売価格 7900 セール価格 7110
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B08SK5VGCF?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B08SK7L8YC?ref=myi_title_dp

●Pergear 60mm F2.8＜人気商品＞
通常販売価格 24000 セール価格 21600

X http://www.amazon.co.jp/dp/B093WV5295?ref=myi_title_dp
E http://www.amazon.co.jp/dp/B092M6TTX7?ref=myi_title_dp
M4/3 http://www.amazon.co.jp/dp/B09499W23J?ref=myi_title_dp
Z http://www.amazon.co.jp/dp/B09499947H?ref=myi_title_dp


メモリーカード：（11.24-11.30）

●PERGEAR CFE-B メモリーカード



64GB+カードリーダー
通常販売価格：11093
セール価格：9983
https://amzn.to/3GDKcz3
64GB単品
通常販売価格：8483
セール価格：7634
https://amzn.to/3i9CQcn

128G+カードリーダー
通常販売価格：15530
セール価格：13977
https://amzn.to/3ECgUxY
128G単品
通常販売価格：12920
セール価格：11628
https://amzn.to/3GHbqEH

256G+カードリーダー
通常販売価格：20750
セール価格：18675
https://amzn.to/3OzCYxP
256G単品
通常販売価格：18140
セール価格：16326
https://amzn.to/3VdMmJI

512G+カードリーダー
通常販売価格：28580
セール価格：27151
https://amzn.to/3AICmAh
512G単品
通常販売価格：25970
セール価格：24671
https://amzn.to/3VavwMk

1T+カードリーダー
通常販売価格：54680
セール価格：49212
https://amzn.to/3U1dLxy
1T単品
通常販売価格：52070
セール価格：46863
https://amzn.to/3GHdDQF

2T+カードリーダー
通常販売価格：80780
セール価格：72702
https://amzn.to/3VnjgHT
2T単品
通常販売価格：78170
セール価格：70353
https://amzn.to/3XqKmj7

PERGEAR 急速充電器 NP-F970バッテリーチャージャー
通常販売価格：5500
セール価格：3898
https://amzn.to/3gruPix


■撮影の楽しさを広げるPergear
" Pergear "は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち" Pergear "の願いです。

■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要
主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。
所在地 ：東京都台東区台東１−２９−３ イースタンクロスアキバ
設立 ： 2016年
URL ： https://pergear.co.jp/
公式Twitter ：https://twitter.com/pergear_japan
事業内容 ：撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/24-23:16）

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