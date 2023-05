[株式会社 京王百貨店]

トレンドのポロシャツや半袖シャツが勢ぞろい



◆京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner







株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、5月18日(木)~30日(火)の期間、B1階 on the CornerにてPOP UPショップ「shirt! Shirt!! SHIRT!!!」を展開します。「エイジレス・ジェンダーレスで楽しめるシャツ」をテーマに、老若男女問わずコーディネートに取り入れやすいデザインの「ポロシャツ」「襟付き半袖シャツ」「Tシャツ」をそろえます。新宿店2階・自主編集のハーモニー売場では、昨年の春夏コレクションの中でもポロシャツや襟付き半袖シャツの売上が伸長。秋頃になってもお客様からポロシャツの問い合わせを多数いただきました。今期も引き続き“襟付きトップス”がトレンドといわれていることから、ポロシャツや襟付き半袖シャツの需要は一層高まると考えられます。「フレッドペリー」、「ラコステ」などの7つのインポートブランドに3つの国内ブランドを加えた計10ブランドを展開。合わせてコーディネートを楽しめるキャップやショルダーバッグなどの小物を含め、約130アイテムを販売します。



「フレッドペリー」・「ラコステ」のポロシャツを展開





●フレッドペリー「ポロシャツ」(4サイズ・12色展開)各11,550円



1952年に創業し、1960年代のイギリスのモッズファッションをけん引したブランド。ポロシャツの襟と袖に施された“ティップライン”といわれる2本線はフレッドペリーを代表するデザインです。



●ラコステ「ポロシャツ」(4サイズ・5色展開)各17,600円



テニスプレイヤーの身体を動きやすくするためにポロシャツを考案したことがはじまりの「ラコステ」。袖口のギャザーを多く取り、クラシックモデルを現代的にアレンジしています。



素材・製法にこだわった国内ブランドTシャツを販売





●ビワコットン「Tシャツ」(4サイズ・7色展開)各6,050円



琵琶湖のほとりに位置する滋賀県高島市で作られる伝統織物「高島ちぢみ」。その製法をベースに作られるTシャツは、さらっとした肌ざわりで肌に貼りつきにくく、蒸し暑い日本の気候風土に適しています。



●フィルメランジェ「Tシャツ」(3サイズ・4色展開)各10,450円



2007年創業のカットソーブランド。日本製にこだわり、自社工場で次世代の職人育成にも取り組んでいます。原料である綿の選定から縫製に至るまで、自社開発により製作されています。



「ジムフレックス」「ダントン」の半袖シャツもラインナップ





●ジムフレックス「半袖シャツ」(3サイズ・11色展開)各10,780~13,200円



1936年軍用ショーツの生産を開始したことがきっかけのスポーツウェアブランドで、現在はスポーツに関わらずボタンダウンシャツをはじめとしたカジュアルウェアを展開。ギャザーが施された袖口が可愛らしく定番人気のアイテムです。



●ダントン「半袖シャツ」(1サイズ・4色展開)各15,400円



フランスの由緒あるワークウェアブランドで、現在はユニセックスのデイリーカジュアルブランドとして展開。全面のギャザーが動きのあるフォルムを生み出し、カジュアルながらも上品な印象を与えてくれる素材感が特徴です。



開催概要





「shirt! Shirt!! SHIRT!!!」

●会期:5月18日(木)~30日(火)

●会場:京王百貨店新宿店 B1階on the Corner

●営業時間:10時~20時30分 ※日・祝は20時まで、最終日17時閉場







